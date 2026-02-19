Βρετανία: Πώς οι Εργατικοί θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, εάν εκδιωχθεί ο Στάρμερ;

Ο Κιρ Στάρμεν είναι ο νέος Τζον Μέιτζορ, καθώς η «Μαύρη Τετάρτη» του 1992 στην Βρετανία επαναλαμβάνεται τους τελευταίους 18 μήνες, με μία συνεχή ροή κακών ειδήσεων.

Το καλοκαίρι του 1992, ο Μέιτζορ ήταν ψηλά. Ο διάδοχος της Μάργκαρετ Θάτσερ, ως πρωθυπουργός είχε μόλις κερδίσει τις εκλογές κόντρα στις πιθανότητες και είχε λίγους μήνες που όλα φαινόταν καλά.

Στη συνέχεια, ήρθε η «Μαύρη Τετάρτη», η κρίση της στερλίνας του 1992, και αφού ο Τζορτζ Σόρος και οι συνάδελφοί του κερδοσκόποι έδιωξαν την Βρετανία από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, τίποτα δεν ήταν ξανά το ίδιο. Ο Μέιτζορ έγινε ο άνθρωπος με το… αντίστροφο άγγιγμα του Μίδα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σωστά. Ο Τύπος στην Βρετανία ήταν ανελέητος.

Πάνω από 30 χρόνια μετά, οι ψηφοφόροι που περίμεναν ότι ο Στάρμερ θα ήταν μια νέα αρχή μετά από 14 χρόνια ανικανότητας και σαθρότητας των Συντηρητικών, υποφέρουν από τύψεις, με το κόμμα των Πρασίνων και το ακροδεξιό Reform UK να ωφελούνται από τη δημόσια απογοήτευση.

Από τη στιγμή που ένας πρωθυπουργός έχει τη φήμη ότι είναι άτυχος, η εντύπωση είναι δύσκολο να αλλάξει. Ο Μέιτζορ συνετρίβη στις εκλογές του 1997, παρόλο που η οικονομία είχε υψηλές επιδόσεις τα πέντε χρόνια μετά τη «Μαύρη Τετάρτη». Ο Στάρμερ δεν το έχει καν αυτό. Η ανάπτυξη είναι ασθενής και, αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν νέα ότι η ανεργία στην Βρετανία έχει αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών.

Guardian: Ο Στάρμερ πρέπει να φύγει

Η κατακερματισμένη κατάσταση της βρετανικής πολιτικής, ωστόσο, σημαίνει ότι οι Εργατικοί έχουν ακόμα πιθανότητες να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές. Για αυτό, όμως, πρέπει να συμβούν τέσσερα πράγματα, σύμφωνα με τον Guardian. Πρώτα, ο Στάρμερ πρέπει να φύγει. Οι ψηφοφόροι πιστεύουν ότι δεν είναι ικανός να είναι πρωθυπουργός και θα παραμείνει στη θέση του μόνο έως ότου το Εργατικό Κόμμα συμφωνήσει για το ποιος θα πρέπει να τον διαδεχθεί. Τότε το «τσεκούρι» θα πέσει.

Δεύτερον, η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να αυτοπυροβολείται στα πόδια. Οι Εργατικοί ήταν ένοχοι για μη αναγκαστικά λάθη όταν ήρθαν στην εξουσία και έκαναν τη μία αναστροφή μετά την άλλη. Η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε από τους προϋπολογισμούς του 2024 και του 2025 σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις διστάζουν να επενδύσουν. Η αύξηση των εθνικών ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών ήταν αυτό που αναφέρεται στα οικονομικά εγχειρίδια – φόρος στις θέσεις εργασίας. Η ζωή είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους νέους που αναζητούν εργασία.

Πώς οι Εργατικοί θα παραμείνουν «ζωντανοί» στο παιχνίδι;

Τρίτον, ένας διάδοχος του Στάρμερ πρέπει να δείξει ότι έχει μια συνεκτική στρατηγική. Το Εργατικό Κόμμα ήταν σε γενικές γραμμές συντονισμένο με τη δημόσια διάθεση στις εκλογές του 2024. Γνώριζε ότι οι ψηφοφόροι ήθελαν πρόσθετες επενδύσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), περισσότερα χρήματα για τις υποδομές της Βρετανίας, μια αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στον χώρο εργασίας υπέρ των εργαζομένων, μια ώθηση στη μεταποίηση, υψηλότερους φόρους στους πλούσιους και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Οι Εργατικοί έχουν επιτύχει τα περισσότερα από αυτά. Ο πρώτος προϋπολογισμός της Ρέιτσελ Ριβς παρείχε επιπλέον μετρητά για το NHS και άλλαξε τους λογιστικούς κανόνες, ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις. Υπάρχει μια βιομηχανική στρατηγική που επικεντρώνεται σε οκτώ συγκεκριμένους δυνητικούς τομείς ανάπτυξης και ένα νομοσχέδιο για την παροχή νέων δικαιωμάτων στους εργαζόμενους.

«Στοίχημα» η οικονομία και το βιοτικό επίπεδο

Εκεί που το Εργατικό Κόμμα απέτυχε να αποδώσει είναι η ανάπτυξη, και ειδικότερα η αύξηση του βιοτικού επιπέδου, που έπεσε το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Μετά από περισσότερο από μιάμιση δεκαετία κατά την οποία τα κατά κεφαλήν εισοδήματα αυξήθηκαν οριακά και η κατάσταση του δημόσιου τομέα επιδεινώθηκε, οι Εργατικοί έχουν προσφέρει μέχρι στιγμής περίπου τα ίδια. Οι ασθενείς εξακολουθούν να περιμένουν θεραπεία στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Οι δρόμοι είναι ακόμα γεμάτοι λακκούβες. Ο Στάρμερ λέει ότι η αλλαγή θα πάρει χρόνο, αλλά δεν έχει νόημα να πει κανείς πως οι πολίτες πρέπει να είναι υπομονετικοί – γιατί αυτή εξαντλήθηκε.

Έτσι, η τελική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της Εργατικών είναι να αρχίσει να κινείται η οικονομία. Δεν υπάρχει πραγματική προοπτική επιστροφής στην ταχεία ανάπτυξη των μέσων της δεκαετίας του 1990, αλλά τα πράγματα θα πρέπει να βελτιωθούν. Αν μη τι άλλο, η υποτονικότητα της οικονομίας θα αναγκάσει την Τράπεζα της Αγγλίας να μειώσει τα επιτόκια.

Οι συνθήκες είναι ώριμες για την ανάκαμψη των επιχειρηματικών επενδύσεων. Ο πληθωρισμός σύντομα θα επιστρέψει στο στόχο του 2% και τα επιτόκια πέφτουν. Οι επιπτώσεις των προηγούμενων κραδασμών – Brexit, πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία – έχουν ξεθωριάσει. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις για επενδύσεις που ανακοινώθηκαν από τους Συντηρητικούς, σε συνδυασμό με τα μέτρα που εισήγαγε το Εργατικό Κόμμα – υψηλότερα εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές και αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό στον κατώτατο μισθό – έχουν κάνει τις δαπάνες σχετικά λιγότερο ακριβές και την πρόσληψη εργατικού δυναμικού σχετικά πιο ακριβή.

Μετά από χρόνια κατά τα οποία επανειλημμένα τα πήγε χειρότερα από τα προβλεπόμενα, η οικονομία στην Βρετανία είναι πλέον έτοιμη για μια περίοδο υψηλότερων επενδύσεων, υψηλότερης παραγωγικότητας και υψηλότερου βιοτικού επιπέδου. Το pick-up δεν θα είναι θεαματικό και θα είναι πολύ αργά για τον Κιρ Στάρμερ. Ίσως, όμως, όχι για τον διάδοχό του.