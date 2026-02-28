Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace

Ένας δικαστής της Βόρειας Ντακότα εξέδωσε την Παρασκευή απόφαση ύψους 345 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Greenpeace σε μια αγωγή που άσκησε η εταιρεία αγωγών Energy Transfer για τον ρόλο της περιβαλλοντικής οργάνωσης στις διαμαρτυρίες κατά της κατασκευής του Dakota Access Pipeline.

Η τελική απόφαση του δικαστή Τζέιμς Gion ήταν σύμφωνη με την απόφαση που εξέδωσε τον Οκτώβριο, στην οποία μείωσε σχεδόν κατά το ήμισυ το ποσό των αποζημιώσεων ύψους περίπου 667 εκατ. δολαρίων που είχαν επιδικάσει οι ένορκοι στην Energy Transfer τον Μάρτιο.

Η Greenpeace σε δήλωσή της ανέφερε ότι θα ζητήσει νέα δίκη και, αν χρειαστεί, θα προσφύγει κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα, χαρακτηρίζοντας τη δίκη «προφανή απόπειρα να φιμωθεί η ελευθερία του λόγου».

«Η καταγγελία εταιρειών που προκαλούν περιβαλλοντική ζημιά δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται παράνομη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Μάρκο Σίμονς, προσωρινός γενικός σύμβουλος της Greenpeace USA και του Greenpeace Fund.

Στις διαμαρτυρίες στο Standing Rock πρωτοστάτησαν οι κάτοικοι κοντινού καταυλισμού ιθαγενών ινδιάνων, οι οποίοι ανησυχούσαν για την πιθανότητα μόλυνσης του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα μιας πολύ μεγάλης έκτασης. Η Greenpeace παρότι διαμαρτυρήθηκε συνεπικουρώντας τους ιθαγενείς στον αγώνα τους, ήταν αυτή που βρέθηκε στο στόχαστρο της αγωγής.

Η εταιρεία ζητά από την Greenpeace να αναλάβει τις ευθύνες της

Η Energy Transfer σε δήλωσή της χαρακτήρισε την απόφαση ως «σημαντικό βήμα σε αυτή τη νομική διαδικασία για την απόδοση ευθυνών στη Greenpeace για τις παράνομες και επιζήμιες ενέργειές της εναντίον μας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αγωγού Dakota Access Pipeline».

Πρόσθεσε ότι «αναλύει τα πιθανά επόμενα βήματα που ενδέχεται να επιλέξουμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους».

Το έργο Dakota Access κοντά στον καταυλισμό ιθαγενών Αμερικανών (σ.σ. των πάλαι ποτέ «Ινδιάνων») Standing Rock ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώθηκε το 2017.

Οι λόγοι των διαμαρτυριών ήταν πρωτίστως περιβαλλοντικοί

Η κατασκευή του αγωγού, ο οποίος σήμερα μεταφέρει περίπου το 40% του πετρελαίου που παράγεται στην περιοχή Μπάκεν της Βόρειας Ντακότα, ⁠συνάντησε έντονες διαμαρτυρίες από περιβαλλοντικές και φυλετικές ομάδες που ισχυρίστηκαν ότι θα δηλητηριάσει την τοπική παροχή νερού και θα επιδεινώσει την κλιματική αλλαγή.

Η Energy Transfer, με έδρα το Τέξας, μήνυσε για πρώτη φορά την Greenpeace σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα το 2017, κατηγορώντας την ότι διέδωσε ψευδείς πληροφορίες για το έργο και ότι πλήρωσε διαδηλωτές για να διακόψουν την κατασκευή.

Η κριτική επιτροπή της Βόρειας Ντακότα εξέδωσε την απόφασή της τον Μάρτιο, συμπεριλαμβάνοντας αποζημίωση για δυσφήμιση, παράνομη είσοδο και συνωμοσία.

Η Greenpeace προχώρησε σε αγωγή βασιζόμενη σε ευρωπαϊκό νόμο περί SLAAP

Η Greenpeace αντέδρασε με αγωγή κατά της Energy Transfer στις Κάτω Χώρες τον Φεβρουάριο, βάσει ενός ευρωπαϊκού νόμου που αποσκοπεί στον περιορισμό των αγωγών που ασκούνται με σκοπό την παρενόχληση ή την φίμωση ακτιβιστών. Η δίκη αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την ιστορία το κεντρικό σύνθημα των διαδηλώσεων ήταν το Protect the Sacred, ελληνιστί: προστατέψτε τα ιερά (νερό, περιβάλλον, φύση κτλ). Οι πολιτειακές και τοπικές αρχές αντιμετώπισαν τις διαμαρτυρίες με βία και χημικά εναντίον των διαδηλωτών.