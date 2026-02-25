Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13

Η βρετανική αρχή προστασίας των δεδομένων επέβαλε την Τρίτη πρόστιμο ύψους σχεδόν 16 εκατομμυρίων λιρών στο διαδικτυακό φόρουμ Reddit για παραβιάσεις που αφορούσαν τα προσωπικά στοιχεία παιδιών.

Το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών – ICO δήλωσε ότι επέβαλε το πρόστιμο ύψους 16 εκατομμυρίων λιρών επειδή οι παραλείψεις είχαν ως αποτέλεσμα η πλατφόρμα να χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παιδιών «παράνομα».

«Τα παιδιά κάτω των 13 ετών είχαν τα προσωπικά τους στοιχεία συλλεγμένα και χρησιμοποιημένα με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν. Αυτό τα άφησε ενδεχομένως εκτεθειμένα σε περιεχόμενο που δεν έπρεπε να έχουν δει», δήλωσε ο Επίτροπος Πληροφοριών Τζον Έντουαρντς. «Αυτό είναι απαράδεκτο και οδήγησε στο σημερινό πρόστιμο».

Η ρυθμιστική αρχή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει εντείνει τον έλεγχο των διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών. Νωρίτερα αυτό το μήνα επέβαλε πρόστιμο ύψους περίπου 335.000 δολαρίων στην MediaLab, ιδιοκτήτρια του ιστότοπου κοινής χρήσης εικόνων Imgur (δημιουργία meme), για παρόμοιες παραβάσεις, ενώ από πέρυσι διεξάγει έρευνα και για την TikTok.

Η Reddit δεν είχε τρόπο επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών της

Η ρυθμιστική αρχή έθεσε υπό αμφισβήτηση τα μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας που εφαρμόζει η Reddit. Ανέφερε ότι, παρόλο που η πλατφόρμα δεν επιτρέπει σε παιδιά κάτω των 13 ετών να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της, δεν είχε κανένα τρόπο να ελέγξει την ηλικία των χρηστών της πριν από τον Ιούλιο του 2025.

Ο Έντουαρντς δήλωσε ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες στις οποίες είναι πιθανό να έχουν πρόσβαση παιδιά έχουν την ευθύνη να τα προστατεύουν, διασφαλίζοντας ότι δεν εκτίθενται σε κινδύνους «μέσω του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους». Αυτό μπορούν να το επιτύχουν με «αποτελεσματικά μέτρα διασφάλισης της ηλικίας», πρόσθεσε.

Το Reddit έθεσε σε εφαρμογή μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας τον Ιούλιο του 2025, προκειμένου οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενήλικες, ζητώντας τους μεταξύ άλλων να δηλώσουν την ηλικία τους κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού.

Ωστόσο, η εποπτική αρχή δήλωσε ότι η «αυτοδήλωση» είναι εύκολο να παρακαμφθεί και ότι ενημέρωσε το Reddit ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα χειρίζεται τα δεδομένα των παιδιών.

Η Reddit δήλωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης

«Η Reddit δεν απαιτεί από τους χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά τους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, επειδή είμαστε βαθιά προσηλωμένοι στην προστασία της ιδιωτικής τους ζωής και της ασφάλειάς τους», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

«Η επιμονή της ICO να συλλέγουμε περισσότερες προσωπικές πληροφορίες για κάθε χρήστη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι παράλογη και έρχεται σε αντίθεση με την ισχυρή πεποίθησή μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των χρηστών μας στο διαδίκτυο» ανέγραφε κλείνοντας η ανακοίνωση.