Κούβα: Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 07:32

Κούβα: Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα

Η Κούβα καταγγέλλει ένοπλη διείσδυση από τη Φλόριντα ένα μίλι από τις ακτές της με ανταλλαγή πυρών, τέσσερις νεκρούς και ένταση που βαθαίνει στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Spotlight

Η Κούβα θα αμυνθεί ενάντια σε οποιαδήποτε «τρομοκρατική και μισθοφορική επιθετικότητα που επιδιώκει να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εθνική της σταθερότητα», έγραψε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, στο Χ, ένα 24ωρο αφότου η κομμουνιστική κυβέρνηση στην Αβάνα κατήγγειλε απόπειρα «διείσδυσης» ομάδας ενόπλων με «τρομοκρατικούς σκοπούς» διά θαλάσσης από τις ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι δεν ήταν αμερικανική επιχείρηση αλλά ότι ωστόσο η Κούβα πρέπει να «αλλάξει δραματικά»

Σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων με την Ουάσιγκτον, το κουβανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εντοπίστηκε ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα, με 10 πάνοπλους επιβαίνοντες, να πλέει παράνομα στα χωρικά ύδατα, φτάνοντας σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από το Κάγιο Φαλκόνες, στα ανοιχτά των βόρειων ακτών. Κατά την εκδοχή της Αβάνας, άνοιξαν πυρ εναντίον περιπόλου της κουβανικής ακτοφυλακής.

Το αποτέλεσμα ήταν τέσσερις νεκροί και επτά τραυματίες σε μια ανταλλαγή πυρών που, όπως είπε με νόημα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είναι «εξαιρετικά ασυνήθιστη». Διέταξε έρευνα, αρνούμενος κάθε επίσημη εμπλοκή των ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, έσπευσε να μιλήσει για «επιθετική πρόκληση από τις ΗΠΑ, που στοχεύει στην κλιμάκωση της κατάστασης και στην πυροδότηση σύγκρουσης» στην εύφλεκτη πλέον γεωπολιτική ζώνη της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με την Αβάνα, στο ταχύπλοο επέβαιναν εξόριστοι Κουβανοί, εκ των οποίων δύο καταζητούνταν ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Εχοντας αναγνωρίσει μέχρι την Πέμπτη επτά από τους δέκα επιβαίνοντες, η κουβανική κυβέρνηση ανέφερε ότι προέρχονταν από τις ΗΠΑ, ντυμένοι με καμουφλάζ, ενώ «κατασχέθηκαν τουφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, αλεξίσφαιρα γιλέκα, διόπτρες και στολές παραλλαγής».

Οι τραυματίες – έξι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο και ο διοικητής της κουβανικής περιπόλου – έλαβαν ιατρική φροντίδα, τόνισε το υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, η Κούβα ανακοίνωσε «τη σύλληψη στην εθνική επικράτεια του πολίτη Ντουνιέλ Ερνάντεθ Σάντος, ο οποίος στάλθηκε από τις ΗΠΑ για να εξασφαλίσει την υποδοχή της ένοπλης διείσδυσης και έχει πλέον ομολογήσει τις πράξεις του», όπως γράφει η εφημερίδα «El País».

Ρούμπιο: Δεν πρόκειται για επιχείρηση των ΗΠΑ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο (κουβανικής καταγωγής) αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για επιχείρηση των ΗΠΑ, αν και σημείωσε πως η Κούβα πρέπει να «αλλάξει δραματικά». Η Ουάσιγκτον θα διερευνήσει το περιστατικό, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα θα προσπαθήσει να επαληθεύσει ανεξάρτητα τι ακριβώς συνέβη.

«Θα έχουμε τις δικές μας πληροφορίες για αυτό, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί» είπε χαρακτηριστικά. «Αρκεί να πούμε ότι είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να βλέπουμε τέτοιου είδους ανταλλαγές πυρών σε ανοιχτή θάλασσα. Είναι κάτι, ειλικρινά, που δεν έχει συμβεί στην Κούβα εδώ και πολύ καιρό».

Οπως υπενθυμίζει το πρακτορείο Reuters, «κουβανοί εξόριστοι με υποστήριξη και χρηματοδότηση από τη CIA πραγματοποίησαν την αποτυχημένη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων το 1961», ενώ «άλλοι κουβανοί παραστρατιωτικοί έχουν επιχειρήσει ή πραγματοποιήσει πράξεις δολιοφθοράς τις προηγούμενες δεκαετίες». «Τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί αρκετά περιστατικά – τα δύο πιο πρόσφατα το 2022 – με αρκετούς θανάτους» παρατηρεί η «El País », επισημαίνοντας πάντως ότι «σε γενικές γραμμές, συνδέονταν με απόπειρες παράτυπης μετανάστευσης από το νησί».

Πολιτικοί της Φλόριντα ζητούν ομοσπονδιακή έρευνα, τονίζοντας ότι δεν εμπιστεύονται την κουβανική εκδοχή για τα γεγονότα. Ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας, Τζέιμς Οθμάιερ, ήδη διέταξε έρευνα σε συνεργασία με ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν οι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο ήταν αμερικανοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ.

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να καταστήσουμε αυτούς τους κομμουνιστές υπόλογους» έγραψε στο X. «Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό συνέβη παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης Τραμπ με το κουβανικό καθεστώς» σημείωσε από την πλευρά της, σύμφωνα με το Politico, η Δημοκρατική βουλευτής από τη Φλόριντα Ντέμπι Βάσερμαν Σουλτς.

Το αιματηρό, «θολό» ακόμη επεισόδιο συνέπεσε με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο στη προχθεσινή σύνοδο κορυφής της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) και την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να χαλαρώσει – μόνο για τον ιδιωτικό τομέα και «για ανθρωπιστικούς λόγους» – τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα (πέραν του πολυετούς εμπάργκο) μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον περασμένο Ιανουάριο.

«Η κατάσταση γύρω από την Κούβα κλιμακώνεται. Το κύριο είναι η ανθρωπιστική διάσταση» σχολίασε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ. «Είναι φυσικά πολύ σημαντικό να επιδείξουν όλοι αυτοσυγκράτηση», προσέθεσε, «και να απέχουν από οποιεσδήποτε προκλητικές ενέργειες».

Stream newspaper
Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους
Προσωπικά δεδομένα 27.02.26

Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους

Από την κυβερνοεπίθεση εκτέθηκαν στο διαδίκτυο ακόμη και πληροφορίες όπως αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή αν έχει κάποια ασθένεια. Επίσης, σχόλια των γιατρών σχετικά με τους ασθενείς.

Σύνταξη
Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
Την Δευτέρα 27.02.26

Ο Μακρόν παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων, εν μέσω φόβων για την Ρωσία

Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
Παγκόσμια ανησυχία 27.02.26 Upd: 23:45

Τύμπανα πολέμου: Πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ που απειλούν το Ιράν - Χάρτες και βίντεο

«Η ειρήνη είναι εφικτή» δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, χώρας που διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντησή του με τον Τζέι Ντι Βανς - Δεν έχει πάρει τελική απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα
Εμφύλιος πόλεμος 27.02.26

Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα

Η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι αντάρτες προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα. Ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για βιαιότητες και από τον στρατό.

Σύνταξη
Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Και προς Ισραήλ 27.02.26

Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Εν μέσω φόβων για αμερικανική στρατιωτική επίθεση, οι τουρκικές αερογραμμές και δύο ιρανικές ακύρωσαν πτήσεις τους για την Τεχεράνη. Και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
Διεθνείς εκκλήσεις 27.02.26

«Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού - Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση Πακιστάν και Αφγανιστάν 

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές
Γυμνάσιο και Λύκειο 28.02.26

Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές

Το πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθητές λειτουργεί σε 4.273 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί για τη σχολική χρονιά 2025-2026 σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι
Art 28.02.26

Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι

Μια τυχαία ανακάλυψη στη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε ότι 35 χαρακτικά που φυλάσσονταν επί δεκαετίες σε σπίτι στο Ζούτφεν είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν και πλέον εκτίθενται δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία
Αγώνας δρόμου 28.02.26

Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανάμεσα σε Σι και Τραμπ, με φόντο μια οικονομία σε κρίση, εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις ενόψει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ
Βρετανικές εκλογές 28.02.26

Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ

Η Χάνα Σπένσερ, βουλευτής των Πρασίνων πλέον, μίλησε στους πολίτες για τα καθημερινά προβλήματα. Και απέδειξε ότι η στρατηγική του Στάρμερ να παίξει στην έδρα της ακροδεξιάς τον οδήγησε σε ήττα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο
Φυσάει κόντρα 28.02.26

Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο

Το «Let Down» των Radiohead εμφανίζεται ως soundtrack σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει θύματα βίας που η υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους αλλοδαπούς» .

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς η δημοσιονομική «εξυγίανση» κοστίζει θέσεις εργασίας και επιδεινώνει την ανισότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 28.02.26

Πώς η δημοσιονομική «εξυγίανση» κοστίζει θέσεις εργασίας και επιδεινώνει την ανισότητα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η δημοσιονομική αυστηρότητα μειώνει την παραγωγή, αυξάνει την ανεργία και διευρύνει το εισοδηματικό χάσμα - ειδικά κατά τη διάρκεια υφέσεων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ισραήλ: Πώς η αποδυνάμωση του Ιράν ανοίγει τον δρόμο στην επικράτηση της Τουρκίας – Ανάλυση του Γιόαβ Γκάλαντ
Γιόαβ Γκάλαντ 28.02.26

Μετά το Ιράν έρχεται... η σειρά της Τουρκίας

Η αποδυνάμωση του Ιράν προσφέρει ευκαιρία για την επέκταση της Τουρκίας, επισημαίνει ο Γιόαβ Γκάλαντ, σε ανάλυσή του για την «επόμενη στρατηγική μετατόπιση στη Μέση Ανατολή».

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια
«Λολίτα Εξπρές» 28.02.26

Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια

Αρχεία από τα email Έπσταϊν εμφανίζουν πως ο καταδικασμένος παιδεραστής χρησιμοποιούσε βρετανικά στρατιωτικά αεροδρόμια. Διερευνάται αν το έπραττε για να αποφεύγει τους ελέγχους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών
«Σοβαρές επιπτώσεις» 28.02.26

Η ΕΕ ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών από Αφγανιστάν και Πακιστάν

«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 της ΕΕ, με αφορμή τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.

Σύνταξη
Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace
Βόρεια Ντακότα 28.02.26

Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace

Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα καλεί την Greenpeace να πληρώσει αποζημίωση 345 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία του αγωγού πετρελαίου «Dacota Access Pipeline».

Σύνταξη
Συρία: Το ΣΑ του ΟΗΕ αίρει τις κυρώσεις σε βάρος της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ του τζιχαντιστή Τζολάνι
Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ 28.02.26

Το ΣΑ του ΟΗΕ «ξεχνάει» τις κυρώσεις σε βάρος της τζιχαντιστικής οργάνωσης του Τζολάνι

Αίρονται οι κυρώσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, της οργάνωσης του τζιχαντιστή de facto προέδρου της Συρίας Τζολάνι, η οποία είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των Ταλιμπάν
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 28.02.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Πακιστάν

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», αναφέρουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία
Ελλάδα 28.02.26

Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες που εθεάθη ζωντανός ο Κώστας Γρεβενίτης στον Βλαχιώτη, ήρθαν στο φως, παρουσιάζοντας τη μαρτυρία ιδιοκτήτριας καταστήματος της περιοχής.

Σύνταξη
Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας
Ελλάδα 28.02.26

Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας

Η εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τον Βλαχιώτη Λακωνίας, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και επικίνδυνες συμπτώσεις.

Σύνταξη
Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία – Τουλάχιστον 15 νεκροί – «Έβρεξε» λεφτά [βίντεο]
Κόσμος 28.02.26 Upd: 02:39

Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία - Τουλάχιστον 15 νεκροί - «Έβρεξε» λεφτά

Στρατιωτικό αεροσκάφος Hercules - C-130 κατέπεσε στην πόλη Ελ Άλτο στη Βολιβία και συγκεκριμένα στη μητροπολιτική περιοχή της Λα Παζ, της πρωτεύουσας της χώρας. Φόβοι για νεκρούς και στο έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic
Claude 28.02.26

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic

Η Anthropic έχει θέσει δύο όρους στο Πεντάγωνο: το Claude να μη χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα όπλα και στη μαζική παρακολούθηση πολιτών των ΗΠΑ. Τραμπ και Χέγκσεθ ζητούν πλήρη ελευθερία στη χρήση της ΑΙ

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»
Κόσμος 28.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»

Με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, οι ΗΠΑ δημιουργούν θέμα αμερικανών ομήρων στο Ιράν, ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Δεν διασαφηνίζεται πότε συνελήφθησαν Αμερικανοί στο Ιράν και με ποιες κατηγορίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

