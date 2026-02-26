Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή

Το ταχύπλοο που ενεπλάκη στη θανατηφόρα συμπλοκή με την ακτοφυλακή της Κούβας είχε κλαπεί στο Φλόριντα Κις, ενώ σε αυτό επέβαιναν Αμερικανοί πολίτες. Την πληροφορία μεταδίδει το δίκτυο Axios, που επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Στο περιστατικό αυτό με τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν έξι, αυξάνοντας την ένταση ανάμεσα στην Κούβα και τις ΗΠΑ, καθώς αυξάνουν την πίεση προς την Αβάνα.

Η Κούβα δήλωσε ότι τα 10 άτομα που επέβαιναν σε ένα ταχύπλοο σκάφος καταγεγραμμένο στις αρχές της Φλόριντα. Υποστήριξαν ότι το σκάφος εισέβαλε στα κουβανικά ύδατα και άνοιξε πυρ εναντίον κουβανικής περιπολίας της ακτοφυλακής. Οι επιβαίνοντες ήταν οπλισμένοι με τουφέκια και είχαν σκοπό να διεισδύσουν στην χώρα με «τρομοκρατικές» προθέσεις, ανέφερε η Αβάνα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διερευνά το περιστατικό. Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι έχουν ζητήσει επισήμως από την Αβάνα πρόσβαση στους έξι τραυματίες.

Κλεμμένο σκάφος

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των εμπλεκόμενων προσώπων στο περιστατικό. Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης του σκάφους στη Φλόριντα είχε αναφέρει ότι το σκάφος είχε κλαπεί από έναν υπάλληλο. Επίσης, ανέφερε ότι κάποια από τα πρόσωπα που επέβαιναν στο σκάφος έχουν ποινικό μητρώο. Και πως τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς ήταν Αμερικανός πολίτης.

Ακόμη ένας άλλος Αμερικανός πολίτης είναι μεταξύ των τραυματιών και λαμβάνει περίθαλψη στην Κούβα, δήλωσε ο αξιωματούχος. Επίσης ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα άτομο με βίζα Κ-1 για τις ΗΠΑ σε ισχύ βρισκόταν στο σκάφος. Η K-1 είναι μη μεταναστευτική βίζα που επιτρέπει σε έναν αλλοδαπό να εισέλθει στις ΗΠΑ για να παντρευτεί έναν Αμερικανό πολίτη. Άλλοι που επέβαιναν στο σκάφος πιστεύεται ότι είναι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ.

Έρευνα για την κλοπή

Ο σκοπός του ταξιδιού της ένοπλης ομάδας στην Κούβα είναι ασαφής. Το περιστατικό διερευνάται και από τις αρχές της Φλόριντα, ενώ τοπικός σερίφης διερευνά την κλοπή του σκάφους.

Ο ιδιοκτήτης του κατήγγειλε την κλοπή αργά την Τετάρτη, αφού δημοσιογράφοι του ζήτησαν πληροφορίες γι’ αυτό. Υποστήριξε ότι υποψιαζόταν πως ένας άνδρας που βοηθούσε στην τοποθέτηση πλακιδίων σε ένα έργο ανακαίνισης είχε πάρει το σκάφος. Είχε αφήσει πίσω του το φορτηγό του κοντά στο σημείο όπου ήταν αγκυροβολημένο.

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους είπε πως ο άνδρας «έχει οικογένεια στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένων δύο νεαρών κοριτσιών».