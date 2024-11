To τραγούδι των Village People «YMCA» που χρησιμοποίησε σε όλη την προεκλογική του εκστρατεία ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο τρόπος που το χορεύει έχει γίνει viral.

Σε κάθε σχεδόν εμφάνιση του ο Τραμπ χορεύει τος συγκεκριμένες κινήσεις του θρυλικού τραγουδιού.

Αυτό έκανε και στο δείπνο που παρέθεσε στο πολυτελές θέρετρο Μαρ Α Λάγκο για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Εκεί φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν η Μελάνια και ο γιος του Τραμπ, ο Μπάρον και ο Ελον Μασκ.

Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ο Μασκ, ελπίζει όλοι να πέρασαν υπέροχα την Ημέρα των Ευχαριστιών, όπου φαίνεται να το διασκεδάζει μαζί με τον Τραμπ στο ίδιο τραπέζι και ροκάροντας με το δημοφιλές τραγούδι YMCA.

Η έκπληξη της βραδιάς ήταν ο αγαπητός ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε ο οποίος στο παρακάτω στιγμιότυπο κουβεντιάζει μαζί του.

I was telling @TheSlyStallone that I just watched Demolition Man again and how well it predicted the crazy woke future 30 years ago! https://t.co/3wlYgdJus4

— Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2024