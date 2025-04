Εντυπωσιακός Φερστάπεν πήρε την pole position στη Σουζούκα (pic)

Ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Ιαπωνίας, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο γρηγορότερος όλων και έτσι θα εκκινήσει πρώτος στο αυριανό αγώνα της Formula 1 στην πίστα της Σουζούκα.

Ο Ολλανδός πιλότος κατάφερε να κάνει το… θαύμα του, καθώς όπως είχε δηλώσει ο ίδιος στις ελεύθερες δοκιμές η Red Bull RB21 απλά «δεν οδηγείται» σε κάποιες συγκεκριμένες στροφές της πίστας.

Ο Φερστάπεν άφησε πίσω του, κατά 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου, τον Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ στην τρίτη θέση με διαφορά 44 χιλιοστών έμεινε η άλλη McLaren με οδηγό τον Όσκαρ Πιάστρι.

Τέταρτος θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ κάνοντας την υπέρβαση με τη Ferrari, ενώ πέμπτος θα είναι ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 🥇

Q3 comes to an end with an impressive lap from Verstappen clinching first position from Lando Norris!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/c11rIwyDQ4

— Formula 1 (@F1) April 5, 2025