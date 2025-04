Επίσημο το τέλος εποχής στη Μπάγερν: «Αντίο» από τον Τόμας Μίλερ (pics)

Ο Τόμας Μίλερ είναι ένας εν ενεργεία θρύλος της Μπάγερν Μονάχου και του γερμανικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Ένας από τους πλέον επιτυχημένους και συνολικά κορυφαίους Γερμανούς παίκτες της σύγχρονης εποχής, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον κορυφαίο βαυαρικό σύλλογο. Όλα τα ωραία όμως κάποτε τελειώνουν, όπως επιβεβαιώνεται στη ζωή και το ποδόσφαιρο. Έτσι, μετά από πολλές φήμες και ακόμη περισσότερα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώθηκε το Σάββατο η αποχώρησή του από την ομάδα στην οποία πέρασε ολόκληρη τη ζωή του!

End of an era: FC Bayern and Thomas Müller have decided together to bring an end to a unique career this summer.

Μετά από 25 χρόνια κατά τα οποία πανηγύρισε 33 τίτλους, μεταξύ των οποίων 2 Champions League, 12 πρωταθλήματα Γερμανίας και 6 Κύπελλα, ο Μίλερ αποχωρεί οριστικά από τη Μπάγερν Μονάχου στο φινάλε της σεζόν. Το βαυαρικό μεγαθήριο δεν του έκανε πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας τους κι έτσι από τη στιγμή που το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο, αυτομάτως θα μείνει ελεύθερος.

🚨 OFFICIAL: Thomas Müller and FC Bayern will part ways at the end of the season.

“My 25 years as a player for FC Bayern will come to an end this summer. It has been an incredible journey, marked by unique experiences and unforgettable triumphs. I feel enormous gratitude”. pic.twitter.com/uYIWW9FyIf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2025