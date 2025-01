Μήπως τα χάνει; – Βιογράφος του Έλον Μασκ υποστηρίζει πως ο δισεκατομμυριούχος έχει αρχίσει να «τρελαίνεται»

Ένας βιογράφος του Έλον Μασκ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου μάλλον έχει αρχίσει να μην έχει ρεαλιστική εικόνα της πραγματικότητας.

Ο βιογράφος Σεθ Άμπρανσον, με σπουδές στη Νομική του Χάρβαρντ, σε δημοσίευσή του στο X τη Δευτέρα έγραψε πως ο Μασκ ίσως έχει αρχίσει να «τρελαίνεται» σε ένα περιβάλλον που να το βλέπουν όλοι -προκαλούμενο από το αυξανόμενο άγχος του, το ιστορικό ψυχικών ασθενειών και την έντονη χρήση ναρκωτικών για την οποία μίλα και ο ίδιος.

«Ειλικρινά πιστεύω ότι ο Έλον Μασκ μπορεί να τρελαίνεται», έγραψε στο X. «Είμαι βιογράφος του Μασκ που παρακολουθώ τη διαδικτυακή του συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια -και δεδομένου ότι έχει παραδεχτεί όλα τα ψυχικά νοσήματα, τη βαριά χρήση ναρκωτικών και το εξουθενωτικό στρες, είναι πλέον εύλογο να φοβάμαι ότι είναι βαθιά άρρωστος».

Ο 48χρονος Άμπρανσον πρόσθεσε ότι η ψυχική κατάσταση του Μασκ θα μπορούσε να έχει συνέπειες παγκοσμίως.

«Οι προσωπικές του μάχες δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν γενική ανησυχία, εκτός αν έχουν δραματικές δημόσιες συνέπειες», είπε. «Οι συμμετοχές του σε πολλές βιομηχανίες ζωτικής σημασίας για τον πολιτισμό και το γεγονός ότι είναι ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ σημαίνουν ότι η τρέλα του και η αυξανόμενη υποκίνηση της βίας μας θέτουν όλους σε κίνδυνο».

Η «τεκμηριωμένη προειδοποίηση» του βιογράφου, όπως την περιέγραψε, έρχεται αφού ο Μασκ προχώρησε σε μια φρενίτιδα αναρτήσεων σχετικά με τη βρετανική πολιτική, η οποία αναστάτωσε περισσότερα από μερικά φτερά στη λίμνη. Ένας ιστότοπος παρακολούθησης αναφέρει ότι ο Μασκ έκανε κατά μέσο όρο 62 αναρτήσεις ημερησίως την τελευταία εβδομάδα.

I legitimately believe Elon Musk may be going mad. I’m a Musk biographer who has been tracking his online behavior for the last two years—and given that he’s admitted to all of mental illness, heavy drug use, and crippling stress, it is now reasonable to fear he is deeply unwell.

— Seth Abramson (@SethAbramson) January 6, 2025