Τάσεις φυγής του Καμαβινγκά από τη Ρεάλ – Ποια ομάδα… παραμονεύει

Σύμφωνα με το «Football Insider», ο Εντουαρντό Καμαβινγκά μοιάζει να μην είναι ευχαριστημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς στα περισσότερα παιχνίδια ο Γάλλος μέσος δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα του Αντσελότι.

Η δυσαρέσκεια του 22χρονου έφτασε στο σημείο που πλέον σκέφτεται την αποχώρησή του από την «Βασίλισσα», με την Μάντσεστερ Σίτι να τσεκάρει την περίπτωσή του το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα, θετικός στο ενδεχόμενο πιθανής μετακίνησής του στο αγγλικό πρωτάθλημα είναι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.

Βέβαια, όπως αναφέρει η «AS», η Ρεάλ Μαδρίτης χαλάει τα σχέδια στους «πολίτες» αφού δεν σκέφτεται να μπει σε συζητήσεις για την παραχώρηση του Καμαβινγκά.

Κάτι τέτοιο φυσικά «μπλοκάρει» την μετακίνηση του νεαρού ποδοσφαιριστή που προσφάτως είχε επεκτείνει το συμβόλαιο του με τους «μερένγκες» μέχρι τον Ιούνιο του 2029, κατόπιν εισήγησης μάλιστα του ίδιου του Κάρλο Αντσελότι.

🚨 Manchester City will have to pay at least £70m if they want to prise Eduardo Camavinga away from Real Madrid.

