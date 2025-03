Απειλούνται με «καμπάνα» από την UEFA τέσσερις παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης

Η UEFA ανακοίνωσε χθες ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη συμπεριφορά τεσσάρων παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Οι Κιλιάν Εμπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ, Αντόνιο Ρούντιγκερ και Ντάνι Θεμπάγιος βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για τον τρόπο που πανηγύρισαν τα γκολ και τις αντιδράσεις τους προς τους φιλάθλους των «ροχιμπλάνκος».

Τα πλάνα που έχουν τραβηχτεί δείχνουν τους παίκτες των «μερένχες» να κάνουν χειρονομίες που ενδέχεται να θεωρηθούν προκλητικές ή προσβλητικές. Η πιο σοβαρή περίπτωση αφορά τον Αντόνιο Ρούντιγκερ, ο οποίος φαίνεται να κάνει χειρονομία με το χέρι του, υποδεικνύοντας ότι κόβει το λαρύγγι κάποιου, κάτι που μπορεί να εκληφθεί ως απειλή.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν βίντεο με τον Κιλιάν Εμπαπέ να πιάνει τα γεννητικά του όργανα, τον Ντάνι Θεμπάγιος να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο και τον Βινίσιους Τζούνιορ να προκαλεί τους φιλάθλους με διάφορες κινήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Real Madrid: UEFA investigating Antonio Rudiger, Kylian Mbappe, Dani Ceballos and Vinicius Jr for conduct vs Atletico | Football Newshttps://t.co/WfdzGTzCF3

