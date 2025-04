Σοκ στους Μιλγουόκι Μπακς: Ρήξη αχιλλείου ο Λίλαρντ

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχτηκαν χθες τους Ιντιάνα Πέισερς για το τέταρτο παιχνίδι του πρώτου γύρου των πλέι οφ. Στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έφυγε από το παρκέ τραυματίας, μετά από μια προσπάθεια να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ.

Damian Lillard was helped back to the locker room after experiencing an apparent injury. pic.twitter.com/OZzKV32t0F

Τα «Ελάφια» φοβήθηκαν πως ο Ντέιμ είχε τραυματιστεί σοβαρά στον αχίλλειο, όπως και πέρσι τέτοια εποχή, ξανά απέναντι στους Πέισερς. Ο Σαμς Χαράνια με ανάρτησή του στο Χ επιβεβαίωσε πως ο Λίλαρντ υπέστη ολική ρήξη αχιλλείου και θα χάσει σίγουρα το υπόλοιπο της σεζόν.

Just in: Milwaukee Bucks star Damian Lillard has been diagnosed with a torn left Achilles tendon, sources tell ESPN. MRI today revealed the severity. A devastating end to his season. pic.twitter.com/ysZ0nw8gxW

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2025