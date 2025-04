Νέα ήττα για τους Μπακς – Σοκ με Λίλαρντ που πιθανότατα διέλυσε τον αχίλλειο τένοντά του

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται οι Μπακς, που έχασαν με 129-103 στο Μιλγουόκι από τους Ιντιάνα Πέισερς και πλέον βρίσκονται πίσω με 3-1 στη σειρά τον playoffs του NBA.

Μόλις στο έκτο λεπτό το Μιλγουόκι υπέστη ένα τεράστιο σοκ με τον τραυματισμό του Λίλαρντ, o οποίος υπάρχει μεγάλη ανησυχία πως διέλυσε τον αχίλλειο τένοντα.

Τα «ελάφια» κυνηγούσαν στο σκορ από την αρχή του ματς και δεν μπόρεσαν να γίνουν ουσιαστικά απειλητικά σε κανένα σημείο του ματς.

Damian Lillard goes down with a non-contact injury.

Prayers. 🙏

pic.twitter.com/5tcfsPSOCb

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 28, 2025