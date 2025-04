Φρέντι Μέρκιουρι: 3,5 εκατ και η δημόσια ρήξη ανάμεσα στην αδελφή και τη «σύζυγό» του θρύλου των Queen

Η Mαίρη Όστιν, η γυναίκα που κέρδισε την καρδιά του θρύλου της ροκ Φρέντι Μέρκιουρι και είναι και η διαχειρίστρια της περιουσίας του μετά από τον θάνατό του από AIDS το 1991, αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία κάποια από τα αντικείμενα του Μέρκιουρι.

Στο νέο, η αδελφή του Κασμίρα Μπουλσάρα, 73, «συντετριμμένη και αποφασισμένη να κρατήσει τα αντικείμενα στην οικογένεια» αποφάσισε να πλειοδοτήσει κρυφά για να τα αποκτήσει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, αυτή και ο γιος της Τζαμάλ Ζουκ αποφάσισαν να διεκδικήσουν στη δημοπρασία πολλά από τα lots που έβγαλε στο σφυρί η σύντροφος του.

«Η Κασμίρα ήταν θυμωμένη και αναστατωμένη που είδε τόσα πολλά από τα αγαπημένα αντικείμενα του αδελφού της να είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε να τα αποκτήσει» αναφέρει πηγή στο δημοσίευμα.

Τις αγορές εκ μέρους της Μπουλσάρα στη δημοπρασία των Sotheby’s τις ολοκλήρωσε μετά από εντολή της η προσωπική της βοηθός.

«Ήταν πρόθυμοι ως οικογένεια του Φρέντι να διαθέσουν έναν τεράστιο προϋπολογισμό, οπότε στην πραγματικότητα ήταν πολύ ευχαριστημένοι με το τελικό ποσό που δαπανήθηκε, παρά το γεγονός ότι πλήρωσαν πολύ πάνω από την εκτιμώμενη τιμή για το καθένα από τα αντικείμενα που απέκτησαν» πρόσθεσε.

«Η Κασμίρα φυσικά εκτιμά πόσο αγαπητός ήταν ο αδελφός της σε όλο τον κόσμο, αλλά ήταν λυπημένη να σκέφτεται ότι κάποια από τα πιο προσωπικά και με συναισθηματική αξία αντικείμενα του θα έφευγαν μακριά από τους αγαπημένους του» κατέληξε.

«Η Κασμίρα ήταν θυμωμένη και αναστατωμένη που είδε τόσα πολλά από τα αγαπημένα αντικείμενα του αδελφού της να είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε να τα αποκτήσει»

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των αντικειμένων που αγόρασε η Μπουλσάρα είναι ένα γιλέκο αξίας 163,209 ευρώ διακοσμημένο με εικόνες από τις έξι γάτες του Μέρκιουρι.

Το γιλέκο το φορούσε στο μουσικό βίντεο για το These Are The Days Of Our Lives, μόλις έξι μήνες πριν από τον θάνατό του.

Η Μπουλσάρα πλήρωσε 475,488 ευρώ για ένα jukebox Wurlitzer Model 850 και 326,358 ευρώ για οκτώ σελίδες με προσχέδια στίχων του κομματιού Killer Queen των Queen του 1974.

Η αδελφή του Μέρκιουρι, φέρεται να ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα για ένα στρατιωτικό σακάκι που είχε φτιαχτεί για τα 39α γενέθλια του αδελφού της, πληρώνοντας το αστρονομικό ποσό 535,944 ευρώ.

Η Όστιν πούλησε περισσότερα από 1,400 αντικείμενα του Μέρκιουρι σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα συνολικά κέρδη υπολογίζονται σε 14,000,000 ευρώ.

Τα αντικείμενα πωλήθηκαν μετά από την έκθεση Freddie Mercury: A World of his Own, που παρουσίασε προσωπικά αντικείμενα του Μέρκιουρι από το σπίτι του, το Garden Lodge.

Τα αντικείμενα του Garden Lodge είχαν παραμείνει σχεδόν ανέγγιχτα για περίπου 30 χρόνια μετά τον θάνατό του, με τον ίδιο να αφήνει το σπίτι και τα αντικείμενά του στη Μαίρη Όστιν, η οποία δήλωσε στο BBC: «Είναι μια πολύ έξυπνη στη σύνθεση της και εκλεπτυσμένη συλλογή, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να την αποδώσει… στον Φρέντι!».

Η Όστιν πούλησε περισσότερα από 1,400 αντικείμενα του Μέρκιουρι σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s τον Σεπτέμβριο του 2023 που άγγιξε τα 14,000,000 ευρώ

Περισσότεροι από 140,000 άνθρωποι επισκέφθηκαν την έκθεση στο Λονδίνο για να δουν τη συλλογή, πριν από τις έξι δημοπρασίες που ακολούθησαν.

Οι δημοπρασίες έκαναν ρεκόρ προσφορών από 61 χώρες.

Το πιο ακριβό αντικείμενο που δημοπρατήθηκε ήταν το αγαπημένο πιάνο του καλλιτέχνη Yamaha Baby Grand. Σε αυτό το πιάνο που αποκτήθηκε από τον Μέρκιουρι το 1975, ο καλλιτέχνης έγραψε τα Bohemian Rhapsody και Don’t Stop Me Now. Το πιάνο πωλήθηκε για 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

«Μου είπε, Νομίζω είμαι bisexual. Του είπα, Νομίζω είσαι γκέι. Και δεν ειπώθηκε τίποτα άλλο. Απλά αγκαλιαστήκαμε»

«Χρυσά» αποδείχτηκαν και άλλα αντικείμενα στη δημοπρασία που ανέδειξε τη ρήξη ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Οι χειρόγραφοι στίχοι του Bohemian Rhapsody πωλήθηκαν για 1,4 εκατομμύρια ευρώ, το σατέν, σε χρώματα του ουράνιου τόξου, τζάκετ του πωλήθηκε για 203,200 ευρώ ενώ το ασημένιο βραχιόλι που φορούσε στο βίντεο του Bohemian Rhapsody το 1975 πωλήθηκε σχεδόν 100 φορές πάνω από την αρχική εκτίμηση, για 698,500 ευρώ.

Η Όστιν δώρισε μέρος των εσόδων στο Mercury Phoenix Trust, μια φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε προς τιμήν του Μέρκιουρι από τους συνεργάτες του και τον μάνατζερ του Τζιμ Μπιτς, καθώς και στο Elton John Aids Foundation.

«Ήρθε η ώρα να πάρω την δύσκολη απόφαση να κλείσω αυτό το πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή μου. Πρέπει να τακτοποιήσω τις υποθέσεις μου» είχε εξηγήσει στο BBC για την απόφαση της.

View this post on Instagram A post shared by ༘𓄼𝑀𝒶𝓇𝒾𝑒 (@freddiemercury.loves)

Η Όστιν και ο Μέρκιουρι γνωρίστηκαν το 1970. Ο Μέρκιουρι ήταν ένας νέος μουσικός που είχε μετακομίσει στο Λονδίνο έξι χρόνια νωρίτερα από τη γενέτειρά του, τη Ζανζιβάρη.

Το πρώην ζευγάρι μετακόμισε μαζί και αρραβωνιάστηκε το 1973, αλλά τρία χρόνια αργότερα ο Μέρκιουρι της αποκάλυψε ότι είναι γκέι.

Η Όστιν και ο Μέρκιουρι δεν παντρεύτηκαν ποτέ στα χαρτιά αλλά εκείνος την αποκαλούσε «σύζυγό του» ακόμη και μετά την αποκάλυψη της αληθινής του σεξουαλικότητας, που τερμάτισε τη ρομαντική τους σχέση.

«Μου είπε, Νομίζω είμαι bisexual. Του είπα, Νομίζω είσαι γκέι. Και δεν ειπώθηκε τίποτα άλλο. Απλά αγκαλιαστήκαμε» είχε πει σε μια σπάνια συνέντευξη της.

Έμειναν για πάντα επιστήθιοι φίλοι.