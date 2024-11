Ο Φρέντι Μέρκιουρι επιβεβαίωσε ότι ήταν θετικός στον ιό HIV μια ημέρα πριν πεθάνει

Καθώς τα μεσάνυχτα έφτασαν στο Δυτικό Λονδίνο και τη νύχτα της Παρασκευής διαδέχθηκαν τα πρώτα λεπτά του Σαββάτου, στις 23 Νοεμβρίου 1991, ο εκπρόσωπος Τύπου του ροκ συγκροτήματος Queen εξέδωσε δήλωση εκ μέρους του frontman Φρέντι Μέρκιουρι.

«Μετά από τις αμέτρητες εικασίες στον Τύπο τις τελευταίες δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Μέρκιουρι, «επιθυμώ να επιβεβαιώσω ότι έχω βρεθεί θετικός στον ιό HIV και έχω AIDS».

Ακόμη και όταν βρισκόταν απομονωμένος στο Garden Lodge, το σπίτι του στο Κένσινγκτον, μπορούσε να δει τους παπαράτσι να καπνίζουν πάνω από τον τοίχο του κήπου του. «Θεώρησα σωστό να κρατήσω αυτές τις πληροφορίες απόρρητες μέχρι σήμερα, προκειμένου να προστατεύσω την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων γύρω μου», συνέχισε. «Ωστόσο, έχει έρθει πλέον η ώρα να μάθουν οι φίλοι και οι θαυμαστές μου σε όλο τον κόσμο την αλήθεια και ελπίζω ότι όλοι θα συμπαρασταθούν σε μένα, στους γιατρούς μου και σε όλους όσους συμμετέχουν παγκοσμίως στον αγώνα κατά αυτής της τρομερής ασθένειας».

Ο Μέρκιουρι έκλεισε την επιστολή του με μια τελευταία έκκληση για ιδιωτικότητα, ένα αγαθό που είχε αποδειχθεί άπιαστο όνειρο τα τελευταία χρόνια: «Η ιδιωτική μου ζωή ήταν πάντα πολύ σημαντική για μένα και είναι γνωστό ότι δεν δίνω συνεντεύξεις. Σας παρακαλώ να καταλάβετε ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί».

Ο Τύπος

Η κλονισμένη υγεία του τον είχε κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από την τελευταία του συναυλία με τους Queen το 1986, και ο Μέρκιουρι και η δημοσιογραφική ομάδα των Queen αρνήθηκαν δημοσίως ότι είχε AIDS ακόμη και μετά τη διάγνωσή του το 1987.

Αυτό δεν εμπόδισε τα βρετανικά σκανδαλοθηρικά περιοδικά να τον κυνηγούν για τη σεξουαλικότητα και την υγεία του: Το 1990, για παράδειγμα, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο με τίτλο «Το θλιμμένο πρόσωπο του Φρέντι Μέρκιουρι» με μια φωτογραφία του να βγαίνει από ένα γραφείο γιατρού «καταβεβλημένος».

Αφού ηχογράφησε νέα μουσική με τους φίλους του στο Μοντρέ της Ελβετίας, ο Μέρκιουρι επέστρεψε για τελευταία φορά στο Λονδίνο. Κοιμόταν στο κρεβάτι, καθώς οι γιατροί και οι επισκέπτες όπως ο Έλτον Τζον, οι συνεργάτες του συγκροτήματος, η πρώην αρραβωνιαστικιά του και μακροχρόνια φίλη του Μαίρη Όστιν και ο σύντροφός του Τζιμ Χάτον του κρατούσαν συντροφιά κατά τις τελευταίες, κλονισμένες μέρες του.

Την ημέρα που κυκλοφόρησε η συνταρακτική δήλωσή του, η κατάσταση του Μέρκιουρι ήταν σοβαρή. «Μέχρι εκείνη την ημέρα, ο Φρέντι έχει χάσει την όρασή του, μπορούσε μετά βίας να κουνηθεί και είχε εγκαταλείψει κάθε στερεά τροφή», έγραψαν οι βιογράφοι Matt Richards και Mark Langthorne στο βιβλίο Somebody to Love: The Life, Death and Legacy of Freddie Mercury.

Φρέντι Μέρκιουρι: «Ο πρώτος μεγάλος ροκ σταρ που πέθανε από AIDS»

Ήταν σαφές ότι ο θάνατος πλησίαζε. Με την έκδοση μιας δήλωσης, ο Μέρκιουρι και ο στενός του κύκλος ήλπιζαν να τερματίσουν τις βίαιες εικασίες των μέσων ενημέρωσης που είχαν ταλαιπωρήσει τον τραγουδιστή όσο και η ασθένειά του – να προσφέρουν ανακούφιση στις τελευταίες του στιγμές και να ενθαρρύνουν την ανοιχτότητα όσον αφορά την ακόμα στιγματισμένη ασθένεια.

Άντεξε μόνο μια μέρα. Ο Μέρκιουρι απεβίωσε στις 6:48 μ.μ. της 24ης Νοεμβρίου. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν βρογχική πνευμονία που προήλθε από το AIDS.

Γράφοντας στο Rolling Stone, ο δημοσιογράφος Τζέφρι Ρέσνερ σημείωσε ότι ο Μέρκιουρι ήταν ο «πρώτος μεγάλος ροκ σταρ που πέθανε από AIDS».

«Χάσαμε το σημαντικότερο και πιο αγαπημένο μέλος της οικογένειάς μας», έγραψε αργότερα το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του. «Νιώθουμε απέραντη θλίψη που έφυγε, λύπη που έπρεπε να χαθεί στο αποκορύφωμα της δημιουργικότητάς του, αλλά πάνω απ’ όλα μεγάλη υπερηφάνεια για τον θαρραλέο τρόπο που έζησε και πέθανε».

*Mε πληροφορίες από: Smithsonian Magazine | Eli Wizevich