Το 1904, μια χήρα ονόματι Ελίζαμπεθ Πεκ ζήτησε να την φωτογραφίσουν σε ένα στούντιο σε μια μικρή πόλη της Αϊόβα. Ο φωτογράφος πούλησε τα αρνητικά στην Duffy’s Pure Malt Whiskey, μια εταιρεία που απέφευγε επί χρόνια τους φόρους για τα ποτά διαφημίζοντας ψευδώς το προϊόν της ως φαρμακευτικό.

Ο Γάλλος συγγραφέας Ονορέ ντε Μπαλζάκ εξομολογήθηκε ότι φοβόταν ότι κάθε φορά που του έβγαζαν μια νταγκεροτυπία, ένα στρώμα του δέρματός του θα ξεφλουδίζονταν

Οι διαφημίσεις της Duffy’s υποστήριζαν το φανταστικό: ότι θεράπευε τα πάντα, από τη γρίπη μέχρι την κατανάλωση, ότι το υποστήριζαν κληρικοί, ότι μπορούσε να σας βοηθήσει να ζήσετε μέχρι την ηλικία των 106 ετών.

Το πορτρέτο της Πεκ κατέληξε σε μία από αυτές τις αμφιλεγόμενες διαφημίσεις, δημοσιευμένο σε εφημερίδες σε όλη τη χώρα μαζί με αυτό που φαινόταν να είναι ο έπαινος της:

«Μετά από χρόνια συνεχούς χρήσης του Pure Malt Whiskey σας, τόσο από τον εαυτό μου όσο και ως δώρο σε ασθενείς υπό την ιδιότητά μου ως νοσοκόμα, δεν έχω κανένα δισταγμό να το συστήσω».

Τα ψέματα της Duffy ήταν αμέτρητα. Η Peck (που αναφέρονταν λανθασμένα ως «κυρία A. Schuman») δεν ήταν νοσοκόμα, και δεν είχε περάσει πολλά χρόνια σερβίροντας συνεχώς αναψυκτικά βύνης. Στην πραγματικότητα, απείχε πλήρως από το αλκοόλ. Η Peck δεν συναίνεσε ποτέ στη διαφήμιση.

Από τη σκοτεινή επιστήμη στον εκσυγχρονισμό

Η πρώτη μεγάλη εποχή της φωτογραφικής μηχανής -η οποία ξεκίνησε το 1888, όταν ο Τζορτζ Ίστμαν παρουσίασε την Kodak- είναι γεμάτη από ιστορίες όπως αυτή. Πέρα από τα θαύματα μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης μορφής τέχνης και τεχνολογίας, υπήρχε μια ευρέως διαδεδομένη έλλειψη ελέγχου της εικόνας του ατόμου, διεστραμμένα κίνητρα για γρήγορο κέρδος και γενικευμένος φόβος μπροστά στην πιθανότητα εξευτελισμού και παραβίασης της ιδιωτικής ζωής.

Πριν από το 1888, οι φωτογραφικές μηχανές παρέμεναν συχνά σε μια σφαίρα μυστικιστικής άγνοιας. Σε μια διάσημη ιστορία από τις πρώτες μέρες της φωτογραφίας, ένας άνδρας ζητάει μια φωτογραφία της πρόσφατα θαμμένης συζύγου του, χωρίς να καταλαβαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι παρών για να φωτογραφηθεί.

Αξιοσημείωτη δε, είναι η ιστορία μιας έφηβης κοπέλας ονόματι Abigail Roberson, η οποία παρατήρησε το πρόσωπό της στη σακούλα με το αλεύρι ενός γείτονα, για να μάθει ότι η εταιρεία Franklin Mills Flour Company είχε χρησιμοποιήσει το πρόσωπο της σε μια διαφήμιση που είχε ποσταριστεί 25.000 φορές σε όλη τη γενέτειρά της

Οι πρώιμες φωτογραφικές μηχανές απαιτούσαν ένα επίπεδο τεχνικής δεξιοτεχνίας που προκαλούσε μυστήριο – ένα επιστημονικό όργανο που κατανοούσαν μόνο οι επαγγελματίες.

Όλα αυτά άλλαξαν όταν η Ίστμαν εφηύρε το εύκαμπτο φιλμ σε ρολό και παρουσίασε την πρώτη φωτογραφική μηχανή Kodak. Αντί να εμφανίζουν οι ίδιοι τις φωτογραφίες τους, οι πελάτες μπορούσαν να στέλνουν τις συσκευές τους στο εργοστάσιο της Kodak και να εμφανίζουν, να εκτυπώνουν και να αντικαθιστούν τα ρολά φιλμ τους. «Εσείς πατάτε το κουμπί», υπόσχονταν οι διαφημίσεις της Kodak, «εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα».

Αυτό το άλμα από τη σκοτεινή επιστήμη στην εκσυγχρονισμένη υπηρεσία μεταμόρφωσε για πάντα τη φύση της φωτογραφίας.

Επικερδή επιχείρηση

Μέχρι το 1905, λιγότερο από 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο της πρώτης φωτογραφικής μηχανής Kodak, η εταιρεία του Ίστμαν είχε πουλήσει 1,2 εκατομμύρια συσκευές και είχε πείσει σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών να ασχοληθεί με τη φωτογραφία. Οι ετήσιες διαφημιστικές δαπάνες ρεκόρ της Kodak -750.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα (περίπου 28 εκατομμύρια δολάρια με τα σημερινά δεδομένα)- και ο ενθουσιασμός από μια τεχνολογία που γρατζούνισε μια διαχρονική φαγούρα διευκόλυναν την έναρξη ενός νέου είδους μαζικής έκθεσης.

«Η παρόρμηση να κρυφοκοιτάζεις τις δουλειές των άλλων -ένα πανάρχαιο χαρακτηριστικό της ζωής των χωριών- δεν είχε ποτέ υποχωρήσει», γράφει η ιστορικός Sarah E. Igo στο «The Known Citizen: A History of Privacy in Modern America».

Η φωτογραφία εξελίχθηκε σε φαινόμενο – τόσο που οι «Kodak fiends», μια φράση που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει όσους παρασύρθηκαν από τις «διαβολικές» απολαύσεις της φωτογραφίας, εισήλθε στη καθομιλουμένη.

Την ίδια χρονιά που οι φωτογραφικές μηχανές Kodak βγήκαν στην αγορά, η εφημερίδα Brooklyn Daily Eagle ανέφερε ότι ο Άντονι Κόμστοκ -ο σταυροφόρος κατά της αισχροκέρδειας, από τον οποίο πήρε το όνομά του ο νόμος Comstock Act του 1873- είχε συλλάβει έναν ερασιτέχνη φωτογράφο για την πώληση χειροκίνητα επεξεργασμένων φωτογραφιών που τοποθετούσαν «τα κεφάλια αθώων γυναικών πάνω στα γυμνά σώματα άλλων γυναικών».

Το 1890, ένας φωτογράφος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης απολύθηκε επειδή πουλούσε αντίγραφα των φωτογραφιών των συλλήψεων στους ίδιους τους συλληφθέντες – μια συμφωνία που οι New York Times περιέγραψαν ως «επικερδή επιχείρηση».

Η απεριόριστη γοητεία των φωτογραφιών δημιούργησε μια ακμάζουσα οικονομία. Οι άνθρωποι αγόραζαν και συνέλεγαν τυχαίες φωτογραφίες από καταστήματα ξηρών καρπών, παλιατζίδικα, αυτόματους πωλητές, ακόμη και πακέτα τσιγάρων. Η ζήτηση ήταν τόσο ισχυρή που οι ερασιτέχνες ήταν εξίσου ικανοί να πουλήσουν σε αυτή την αγορά όσο και οι επαγγελματίες.

Εξευτελισμός, έλλειψη ελέγχου, ανεπιθύμητη φήμη

Δεν ήταν μόνο οι απλοί άνθρωποι που βρέθηκαν εκτεθειμένοι. Σχεδόν ο καθένας μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια φωτογραφική μηχανή και σχεδόν ο καθένας μπορούσε να παραβιαστεί από μια τέτοια μηχανή. Προς μεγάλη τους δυσαρέσκεια, ακόμη και η ελίτ δεν μπόρεσε να ελέγξει τη φρενίτιδα. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Ρέτζιναλντ Κλέιπουλ Βάντερμπιλτ μαστίγωσε με το άλογο έναν άνδρα που ισχυριζόταν ότι τον φωτογράφισε χωρίς άδεια.

Αν και οι εφημερίδες σε όλη τη χώρα προειδοποιούσαν τους Αμερικανούς να «προσέχουν την Kodak», καθώς οι φωτογραφικές μηχανές ήταν «θανατηφόρα όπλα» και «θανατηφόρα μικρά κουτιά», πολλές ήταν επίσης οι κύριοι υποστηρικτές της τρέλας. Η τελειοποίηση της εκτύπωσης με halftone συνέπεσε με την άνοδο της Kodak και επέτρεψε τη μαζική κυκλοφορία των εικόνων. Οι εφημερίδες, με τη νέα τους δύναμη, δημοσίευαν τακτικά φωτογραφίες (από παπαράτσι) διάσημων ανθρώπων που είχαν τραβηχτεί εν αγνοία τους, πληρώνοντας διπλάσια ποσά γι’ αυτές από ό,τι για συναινετικές φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί σε στούντιο.

Οι νομοθέτες και οι δικαστές δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα. Η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση ήταν συνήθως το μόνο μέσο που είχαν στη διάθεσή τους οι εκτεθειμένοι. Όμως ο νόμος περί συκοφαντικής δυσφήμισης δεν προστάτευε από το γεγονός ότι η εικόνα σας λαμβανόταν ή χρησιμοποιούνταν χωρίς την άδειά σας, εκτός αν η παραβίαση έκανε κακό στη φήμη σας με κάποιο τρόπο.

Αφού υπέστη έντονο σοκ και ήταν προσωρινά κλινήρης, υπέβαλε μήνυση. Το 1902, το Εφετείο της Νέας Υόρκης απέρριψε τους ισχυρισμούς της και έκρινε ότι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή δεν υπήρχε στο κοινό δίκαιο. Στηρίχθηκε εν μέρει στον ισχυρισμό ότι η εικόνα δεν ήταν συκοφαντική- ο αρχιδικαστής Άλτον Πάρκερ έγραψε ότι η φωτογραφία ήταν «πολύ καλή», την οποία οι άλλοι θα μπορούσαν να θεωρήσουν ακόμη και ως «κομπλιμέντο για την ομορφιά τους». Ο εξευτελισμός, η έλλειψη ελέγχου της εικόνας της, η ανεπιθύμητη φήμη -τίποτα από αυτά δεν μπορούσε να στηριχθεί νομικά.

*Με πληροφορίες από: Smithsonian Magazine | Sohini Desai | Kεντρική φωτογραφία θέματος: s.t. foto libreria galleria | Ezio Vitale