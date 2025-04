Γλυκιά, αδυσώπητη ζωή – Μέσα στην εκπληκτική έκθεση του Ντέιβιντ Χόκνεϊ στο Παρίσι

Ήταν το 2020, εν μέσω πανδημικών λοκντάουν, ενώ απομονωνόταν στο σπίτι του στη Νορμανδία, όταν ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ χρησιμοποίησε τη φράση: «Να θυμάστε, δεν μπορούν να ακυρώσουν την άνοιξη», μια υπενθύμιση που συνόδευε τα σχέδια με τους νάρκισσους, τα οποία έστελνε στους φίλους του για να τους φτιάξει τη διάθεση.

Ένας εξίσου αποφασιστικός, πολύχρωμος φόρος τιμής στη λαμπρή, αδυσώπητη ζωή βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της μεγαλύτερης έκθεσης του Χόκνεϊ, στο Fondation Louis Vuitton στο Παρίσι.

Παρουσιάζονται περισσότερα από 400 έργα του, που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1955 και 2025, συγκεντρώνοντας μια ποικιλία μορφών, από ελαιογραφίες και ακρυλικές ζωγραφιές, σχέδια με μολύβι και κάρβουνο μέχρι ψηφιακά έργα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργήθηκαν σε ένα iPad, και εγκαταστάσεις βίντεο.

Τα έργα με τα οποία άρχισαν όλα

Επίσης, περιλαμβάνονται τα πρώτα έργα του Χόκνεϊ. Το Πορτρέτο του πατέρα μου (1955), που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της νεότητάς του στο Bradford του West Yorkshire, «περνάει» τον επισκέπτη σε έργα από τα χρόνια που πέρασε στο Λονδίνο και την Καλιφόρνια.

Εδώ, επίσης, υπάρχουν οι εντυπωσιακά απλές γραμμές των πισινών του Χόκνεϊ, με τις φωτεινές, επίπεδες επιφάνειές τους να απογυμνώνουν τις σκηνές σε έναν χαρούμενο ηδονισμό.

Η άνθιση του χαρακτηριστικού παραστατικού του στυλ παίρνει μορφή σε πορτρέτα, κάποια από τα οποία είναι φίλοι του, κάποια από τα κοντινά του πρόσωπα, καθώς ο καλλιτέχνης εξερευνούσε την ομοφυλοφιλία του.

Ωστόσο, η μεταγενέστερη καριέρα του Χόκνεϊ είναι αυτή που βρίσκεται στο επίκεντρο, με ιδιαίτερη προσοχή στο έργο που δημιουργήθηκε τα τελευταία 25 χρόνια.

«Οι 11 γκαλερί του Φρανκ Γκέρι στο Fondation Louis Vuitton, που έχουν τη μορφή φυσητών γυάλινων πανιών που κυματίζουν προς το γειτονικό Jardin d’Acclimatation, αποτελούν ένα φωτεινό αντίβαρο για το μονοπάτι της φύσης του Χόκνεϊ, που ελίσσεται γύρω από τη ρευστή κάτοψη του κτιρίου» γράφει η Hannah Silver στο Wallpaper.

Η άνθιση του χαρακτηριστικού παραστατικού του στυλ παίρνει μορφή σε πορτρέτα, κάποια από τα οποία είναι φίλοι του, κάποια από τα κοντινά του πρόσωπα, καθώς ο καλλιτέχνης εξερευνούσε την ομοφυλοφιλία του

Η φύση ανθίζει σε όλο της το μεγαλείο

Τα τοπία μπορεί να ήταν πάντα παρόντα στο έργο του Χόκνεϊ, αλλά εδώ είναι πανταχού παρόντα, μια κίνηση που μπορεί να εντοπιστεί πίσω στη δεκαετία του 1990, όταν ο καλλιτέχνης άρχισε να περνάει περισσότερο χρόνο στο Yorkshire, μακριά από το σπίτι του στο Λος Άντζελες, επιστρέφοντας τελικά για να εγκατασταθεί εκεί το 1999 μετά το θάνατο της μητέρας του.

Οι εποχές αρχίζουν να εμφανίζονται στο έργο του, ως αντίδοτο στον επίμονο ήλιο της Καλιφόρνιας. Οι αναφορές στα κλασικά αγγλικά τοπία του Ουίλιαμ Τέρνερ και του Τζον Κόνσταμπλ μπλέκονται με μια πανδαισία τολμηρών χρωμάτων.

Το βλέπουμε ξανά στο έργο που δημιούργησε ο Χόκνεϊ κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που πέρασε στη Νορμανδία, από το 2019 έως το 2023.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GRAY (@richardgraygallery)

Η «αγγλικότητα» του γαλλικού περιβάλλοντος

Το 2020, ανέλαβε να ζωντανέψει 220 απόψεις. Παίρνοντας μόνο μια μικρή περιοχή για να μελετήσει, ο Χόκνεϊ καταγράφει την εναλλαγή των εποχών αλλά και τις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής, ενώ οι μικρές χρωματικές διαβαθμίσεις του ζωηρά ζωγραφισμένου ουρανού φέρνουν στο μυαλό ένα όραμα του καλλιτέχνη, έξω το σούρουπο ή την αυγή, απολαμβάνοντας την «αγγλικότητα» του γαλλικού του περιβάλλοντος.

Υπάρχει ένα δωμάτιο αφιερωμένο σε μια σειρά νυχτερινών έργων: σιωπηλό, τυλιγμένο στο σκοτάδι, το φεγγάρι του Χόκνεϊ λάμπει, ένα σύμβολο διαπερατότητας στο οποίο επιστρέφει ξανά και ξανά.

Η χρήση του iPad καθιστά αυτή την επανάληψη απρόσκοπτη, γεγονός που δεν αφαιρεί από τον σεβασμό που απολαμβάνουν τα έργα, πλαισιωμένα όπως οι πίνακες.

Ντέιβιντ Χόκνεϊ και Τζόνι Μίτσελ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Joni Mitchell (@jonimitchell)

Τα μεταγενέστερα έργα μπορούν να πάρουν απροσδόκητες μορφές

Ο Χόκνεϊ αγαπά τη μουσική, ενσωματώνοντας τη σκηνική ένδυση στο έργο του από τη δεκαετία του 1960 και μετά, με χαρακτήρες, κοστούμια, κουρτίνες και σκηνικά να γίνονται τακτικά μοτίβα.

Στη νέα δημιουργία Hockney Paints the Stage, επανεξετάζει τα σχέδιά του ως μουσικές παραστάσεις, ενσωματώνοντας μια πανδαισία χρωμάτων και κινήσεων.

Αυτό το ενδιαφέρον για εκλεκτικά μέσα μπορεί να παρατηρηθεί και στο έργο της Νορμανδίας. Το 2018, ο Χόκνεϊ επισκέφθηκε την περιοχή, πηγαίνοντας στο Bayeux για να δει την ταπισερί της βασίλισσας Matilda, κάτι στο οποίο επανειλημμένα επέστρεφε.

Ενώ βρισκόταν εκεί, αποφάσισε να μείνει και να ζωγραφίσει τις εποχές. Το Le Grande Cour, που δημιουργήθηκε την επόμενη χρονιά, αποτελείται από 24 σχέδια με μελάνι, που εμφανίζονται ως πανόραμα σε έναν φόρο τιμής στην ταπισερί του Bayeux.

Το αποτέλεσμα αποφεύγει τα ιερά και θρησκευτικά μοτίβα, εστιάζοντας στην απλότητα των στοιχείων. Αυτοκίνητα στο γκαράζ, οπωροφόρα δέντρα, ένα ρυάκι – είμαστε πλέον μακριά από το καυστικά έρημο τοπίο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Perfect Earth Project (@perfectearthproject)

«Δεν μπορούν να πάρουν την άνοιξη»

«Να θυμάστε, δεν μπορούν να ακυρώσουν την άνοιξη» λέει ξανά ο Χόκνεϊ, στον υπότιτλο της έκθεσης, και στην πιο πρόσφατη αυτοπροσωπογραφία του, Play within a Play within a Play and Me with a Cigarette.

Είναι μια στιγμή που κλείνει ο κύκλος για τον Χόκνεϊ – υπέροχα ντυμένος με τουίντ κοστούμι, με δουλειά στο γόνατο, κάθεται στον κήπο και οι νάρκισσοι ξεφυτρώνουν γύρω του.

*Η έκθεση «David Hockney 25» παρουσιάζεται στο Fondation Louis Vuitton στο Παρίσι από τις 9 Απριλίου έως τις 31 Αυγούστου 2025, fondationlouisvuitton.fr/en

*Το συνοδευτικό βιβλίο, David Hockney, με την επιμέλεια του Norman Rosenthal, εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Thames & Hudson σε συνεργασία με το Fondation Louis Vuitton και διατίθεται επίσης από το Amazon.

*Με στοιχεία από wallpaper.com | Αρχική Φωτό: Ντέιβιντ Χόκνεϊ /David Hockney, Play Within a Play Within a Play και Me with a Cigarette, 2025. Ακρυλικό και κολάζ σε καμβά. Συλλογή του καλλιτέχνη (© David Hockney. Φωτογραφία: © Jonathan Wilkinson)