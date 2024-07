Από τότε που έφτασε στο swinging 60s Λονδίνο με μια τσάντα γεμάτη γεωμετρικά prints σε όξινα χρώματα και ένα χαρακτηριστικό στυλ που αποτελείται από ζιγκ-ζαγκ φρύδια και ροζ μαλλιά, η Ζάντρα Ρόουντς (Zandra Rhodes) υπερηφανεύεται ότι ακολουθεί τον λιγότερο περπατημένο δρόμο.

Είναι ειρωνικό, λοιπόν, που επέλεξε να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής της «σε 50 αντικείμενα», μια βιογραφική προσέγγιση που έχει γίνει συνήθης διαδικασία τα τελευταία 15 χρόνια. Ωστόσο, μια τέτοια αντίφαση είναι μάλλον απίθανο να δώσει στη Ρόουντς πολύ χρόνο για σκέψη.

Τολμηρή, αλλόκοτη χρήση χρωμάτων και σχεδίων

Αντ’ αυτού, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία αυτού του ασθμαίνοντος, μη αναστοχαστικού ξεφαντώματος μέσα από μια ζωή που προφανώς μπορεί να ειπωθεί καλύτερα μέσα από την «περούκα του Άντι Γουόρχολ» και το «τουρμπάνι της Νταϊάνα Ρος», η Ρόουντς συνεχίζει την πορεία της, χωρίς να ανησυχεί.

Η Ζάντρα Ρόουντς γεννήθηκε στο Chatham του Kent το 1940 και είναι σχεδιάστρια μόδας και υφασμάτων και ιδρύτρια του Μουσείου Μόδας και Κλωστοϋφαντουργίας στο Λονδίνο. Γνωστή για την τολμηρή, αλλόκοτη χρήση χρωμάτων και σχεδίων, έχει ντύσει βασιλικούς και τους πιο διάσημους της ποπ κουλτούρας, από την πριγκίπισσα Νταϊάνα μέχρι τη Ντέμπι Χάρι. Η Ρόουντς έχει εμφανιστεί στο σήριαλ Absolutely Fabulous και κέρδισε βραβείο Daytime Emmy για τον σχεδιασμό κοστουμιών το 1979. Τα απομνημονεύματά της, Iconic, μόλις εκδόθηκαν.

Ιδού ένα κομμάτι της ζωής της με τα ίδια της τα λόγια

Οι καλλιτέχνες μακιγιάζ είναι καλοί στο να σας κάνουν να ανθίσετε, και ο καλός μου φίλος Ρίτσαρντ Σάρα ήταν θαυμάσιος σε αυτό. Φοράω ένα φόρεμα που σχεδίασα μετά από ένα ταξίδι που έκανα σε όλη την Αμερική το 1974 με ένα τροχόσπιτο Volkswagen. Ήταν πανέμορφο και ενέπνευσε τη συλλογή μου Cactus Cowboy. Μια υπέροχη περίοδος της ζωής μου.

Άρχισα να βάφω τα μαλλιά μου το 1973. Όταν ο Βιντάλ Σασούν έβγαλε χρωματιστές περούκες, τις δοκίμασα, αλλά μου έπιαναν το κεφάλι. Αντ’ αυτού συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να τα χρωματίσω μόνη μου: ήταν πράσινα – όπως το χρώμα του αποξηραμένου γρασιδιού – ροζ και μπλε. Το έβαψα καφέ μόνο μία φορά, αλλά κράτησε δύο εβδομάδες, καθώς βρήκα την εμπειρία τόσο τρομερά ενοχλητική. Το ροζ δεν απαιτεί πολλή συντήρηση, γι’ αυτό και παρέμεινε αυτό το χρώμα.

Το να με φωνάζουν Ζάντρα ήταν πάντα ενοχλητικό. Οι δάσκαλοι πίστευαν ότι ήταν λάθος στο μητρώο τους. Έλεγαν: «Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα!»

Αποδείχτηκε ότι είχε καλύψει το κεφάλι της με σπρέι για μύγες

Η μαμά μου, η Μπεατρίς, δεν ντυνόταν όπως όλοι οι άλλοι. Είχε πάθος για το στυλ και κάποτε εργαζόταν ως κόφτης πατρόν για το brand υψηλής ραπτικής, House of Worth. Με έπαιρνε από το σχολείο ντυμένη στα καλά της. Θα έλεγα: «Σε παρακαλώ, μην έρχεσαι με διαφορετική εμφάνιση από όλες τις άλλες μητέρες». Πάντα το έκανε.

Μια φορά ψέκασε τα μαλλιά της ασημένια και μετά πήρε ένα βερνίκι για να τα σταθεροποιήσει. Ήμασταν στο τρένο και έλεγε συνέχεια: «Το κεφάλι μου συνεχίζει να τσούζει». Αποδείχτηκε ότι είχε καλύψει το κεφάλι της με σπρέι για μύγες.

Ήταν λέκτορας στο Medway College of Art, οπότε δοκίμαζα δραματικά ρούχα εκεί, αλλά δεν τολμούσα να τα φορέσω μπροστά στα άλλα παιδιά του σχολείου μου. Δεν είχα πολλούς φίλους όταν ήμουν μικρή – ήμουν ένα πολύ βαρετό παιδί- πάντα σκληρά εργαζόμενη. Όλοι στο σπίτι μας ήταν έτσι- πάντα απασχολημένοι, βιαστικοί. Δεν ήμασταν μια οικογένεια που χαλάρωνε.

Δεν πήρα τις αποτυχίες προσωπικά

Το να με φωνάζουν Ζάντρα ήταν πάντα ενοχλητικό. Οι δάσκαλοι πίστευαν ότι ήταν λάθος στο μητρώο τους. Έλεγαν: «Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα!». Παρ’ όλα αυτά, μου άρεσε το σχολείο. Ακόμα και όταν ήμουν στο σπίτι, πάντα ζωγράφιζα ή εικονογραφούσα κάτι.

Ενώ η μαμά ήταν στη ραπτομηχανή της, εγώ ήμουν επάνω και σχεδίαζα ρούχα για την κούκλα μου, τη Ζακλίν. Το πρώτο ήταν ένα πολύχρωμο φόρεμα, ραμμένο στο χέρι με ριγέ διαγώνιο δέσιμο. Ήταν σημαντικό η Ζακλίν να είναι πάντα όμορφα παρουσιασμένη.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, σπούδασα στο Royal College of Art και οι καθηγητές μου με ενθάρρυναν να προσπαθήσω να πουλήσω τα σχέδιά μου. Τα σχόλια που έλαβα από τους αγοραστές ήταν ότι το στυλ μου ήταν πολύ τολμηρό σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα εκείνη την εποχή. Έφτιαχνα φωτεινά, πολύχρωμα σχέδια, μια πρώιμη έντυπη ερμηνεία της ποπ αρτ. Δεν πήρα τις αποτυχίες προσωπικά. Η καταπληκτική μητέρα μου πάντα μου έλεγε ότι θα τα κατάφερνα.

Αν και ποτέ δεν φοβήθηκα κανέναν σταρ, είχα την απαίσια εμπειρία να ντύσω τη Ζα Ζα Γκαμπόρ. Ήταν σαν γατάκι όταν της έβαζες τα ρούχα, αλλά μόλις οι άντρες εξαφανίζονταν από το δωμάτιο έλεγε: «Μισώ αυτό το φόρεμα»

Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία να βρίσκομαι στο Factory

Το σημείο καμπής στη ζωή μου ήταν όταν πήγα στην Αμερική με τη συλλογή μου και την έδειξα στην αρχισυντάκτρια μόδας, Νταϊάνα Βρίλαντ στην αμερικανική Vogue. Εκστασιάστηκε. Μετά από αυτό, ολόκληρη η ζωή μου άλλαξε.

Μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1970 πέρασα στη Νέα Υόρκη, προωθώντας τα σχέδιά μου. Δεν είχα κοινωνική ζωή στο Λονδίνο – ήμουν πάντα στο στούντιό μου – οπότε το να γίνω ξαφνικά μέρος αυτής της άγριας κοινωνικής σκηνής ήταν κάτι εντελώς καινούργιο. Εκεί που κάποτε ήμουν τόσο πειθαρχημένη, τώρα βρισκόμουν σε ολονύχτια πάρτι ή τρελές ντίσκο.

Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία να βρίσκομαι στο Factory. Ο Άντι Γουόρχολ βρισκόταν στο γραφείο του, γεμάτο με τα εξωφρενικά έπιπλα του Καρλ Λάγκερφελντ, μ ποιητές και καλλιτέχνες πάντα τριγύρω. Φορούσα πολύ δραματικό μακιγιάζ και είχα μαλλιά με φτερά δεμένα στις άκρες- ένα φουλάρι γύρω από το κεφάλι μου. Ήταν περίπου εκείνη την εποχή όταν ο Ρίτσαρντ με πήγε στο στούντιο του φίλου του, του σχεδιαστή εσωτερικών χώρων Άντζελο Ντόντζια. Με είδε και μου είπε: «Λοιπόν, αν ντύνεσαι τόσο εξωτικά, θα ήθελα πολύ να δω τη δουλειά σου». Αγόρασε τα υφασμάτινα σχέδιά μου, τα οποία δεν είχα πουλήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν σαν να καβαλάω ένα κύμα.

«Αν έρθεις ένα βήμα πιο κοντά θα σου κλείσω την πόρτα»

Πρέπει να ήμουν γύρω στα 30 όταν η Νταϊάνα Ρος απείλησε να με συνθλίψει κάτω από την πόρτα του γκαράζ της. Της είχα συστηθεί προηγουμένως ενώ βρισκόμουν στο Λονδίνο και φορούσα τα καλύτερα ρούχα μου. Ένα χρόνο αργότερα ήμουν στο Λος Άντζελες και οδηγούσα μαζί με έναν φίλο, όταν μου είπε: «Κοίτα, αυτή είναι η Νταϊάνα Ρος που βγαίνει από το αυτοκίνητο και μπαίνει στο σπίτι της. Την ξέρεις! Πήγαινε να της πεις ένα γεια!».

Η Νταϊάνα έριξε μια ματιά σε αυτό το όραμα μιας γυναίκας με πράσινα μαλλιά, σαν κάποιο είδος χίπη, και είπε: «Αν έρθεις ένα βήμα πιο κοντά θα σου κλείσω την πόρτα». Έτρεξα πίσω στο αυτοκίνητο. Οι φίλοι μου με ξύπνησαν την επόμενη μέρα για να μου πουν ότι η Νταϊάνα είχε καταλάβει ότι ήμουν εγώ, είχε μάθει πού έμενα και είχε τηλεφωνήσει μέσα στη νύχτα για να μου πει ότι ήθελε να έρθει για πρωινό.

Έφτασε και ήπιαμε καφέ και ένα σνακ. Ήταν μια πολύ αστεία εμπειρία.

«Έκανες το προσωπικό μου να δακρύσει»

Η συνάντησή μου με τον Φρέντι Μέρκιουρι ήταν υπέροχη. Ήταν το 1974, αυτός και ο Μπράιαν Μέι επρόκειτο να με επισκεφθούν στο στούντιό μου. Δεν είχα ακούσει ποτέ για τους Queen, αλλά ο Φρέντι ήταν πολύ ντροπαλός και αξιαγάπητος- όχι σαν ένας απρόσιτος θεός της ροκ.

Μου είπε ότι ήθελε να μοιάζει με σόουμαν, και διάλεξα ένα λευκό πλισέ top που πίστευα ότι θα του ταίριαζε. Ήταν φτιαγμένο από βαρύ μετάξι και είχε τεράστια μανίκια πεταλούδας. Το φόρεσε όταν οι Queen εμφανίστηκαν αργότερα εκείνη τη χρονιά.

Αν και ποτέ δεν φοβήθηκα κανέναν σταρ, είχα την απαίσια εμπειρία να ντύσω τη Ζα Ζα Γκαμπόρ. Ήταν σαν γατάκι όταν της έβαζες τα ρούχα, αλλά μόλις οι άντρες εξαφανίζονταν από το δωμάτιο έλεγε: «Μισώ αυτό το φόρεμα». Τη συνάντησα πολλά χρόνια αργότερα και τη ρώτησα αν είχε δώσει όλα μου τα φορέματα στην κόρη της και μου είπε: «Όχι, αγάπη μου, τα αγαπώ τόσο πολύ». Σκέφτηκα: «Και τι θα γίνει με αυτά που πέρασα για χάρη σου; Έκανες το προσωπικό μου να δακρύσει». Ήταν όλα πολύ περίεργα.

Η εμφάνιση και εξαφάνιση του όγκου

Ακριβώς στην αρχή της Covid, ο σπουδαίος φίλος μου, ο καλλιτέχνης Άντριου Λόγκαν, βρέθηκε στο σπίτι μου. Είπε: «Ζάντι, δεν κάνεις ποτέ γιόγκα. Γιατί δεν δοκιμάζεις;» Ξαπλώσαμε στο πάτωμα και μου είπε να αναπνεύσω βαθιά. Έκανα ό,τι μου είπε και ένιωσα ότι το στομάχι μου ήταν γεμάτο, παρόλο που δεν είχα φάει όλη μέρα.

Αποδείχτηκε ότι είχα έναν όγκο 13,5 εκατοστών στον χοληδόχο πόρο μου και μου έδωσαν έξι μήνες ζωής. Είπα σε τρεις ανθρώπους για τον καρκίνο μου- η κύρια ανησυχία μου ήταν ότι δεν θα μπορούσα να κάνω όλη τη δουλειά μου.

Περίπου εννέα μήνες αργότερα, η ανάπτυξη εξαφανίστηκε. Εξακολουθώ να κάνω θεραπεία κάθε λίγες εβδομάδες- και δεν αναπνέω τόσο καλά όσο παλιά. Εκτός από αυτό, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Θέλω να πιστεύω ότι εξακολουθώ να έχω μια δόση εξωτισμού, αν και δεν φοράω συχνά τα δικά μου σχέδια φορεμάτων. Όταν βρίσκομαι στο στούντιο φοράω ένα παλιό παντελόνι, ένα παλιό μπλουζάκι, ίσως μια καρφίτσα. Δεν θέλω περισπασμούς- να σκίσω ή να βάλω μπογιά σε κάτι όμορφο. Θέλω απλώς να επιστρέψω στη δουλειά.

*Το βιβλίο «Iconic: My Life in Fashion in 50 Objects» της Zandra Rhodes με την Ella Alexander κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bantam.

*Με στοιχεία από theguardian.com