21.02.2026
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
21 Φεβρουαρίου 2026

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Το τελευταίο κομμάτι του κεντρικού πύργου της Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης τοποθετήθηκε στη θέση του, φέρνοντας την εκκλησία στο μέγιστο τελικό ύψος της 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Μετά από αρκετές ημέρες κατά τις οποίες ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός για να εργαστούν, το άνω τμήμα του τετράπλευρου σταυρού από χάλυβα και γυαλί ύψους 17 μέτρων τοποθετήθηκε στη θέση του στις 11 το πρωί της Παρασκευής, ολοκληρώνοντας τον πύργο που είναι αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό.

Με ύψος 172,5 μέτρων, η Σαγράδα Φαμίλια, στην οποία ο Καταλανός αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, είναι το ψηλότερο κτίριο της Βαρκελώνης και η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Καθώς υψώνονταν οι σημαίες της Καταλονίας και του Βατικανού, ο Ζορντί Φαουλί, επικεφαλής αρχιτέκτονας του έργου, δήλωσε: «Ήταν μια χαρούμενη μέρα, υπέροχη για όλους όσους την έκαναν δυνατή».

Εργάτες τοποθετούν το άνω μέρος του βραχίονα στο σταυρό του πύργου της βασιλικής του Ιησού Χριστού, που είναι το ψηλότερο τμήμα της βασιλικής Σαγράδα Φαμίλια (Sagrada Familia), στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών που αναμένεται να ολοκληρωθούν φέτος, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στις 20 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Nacho Doce

Ένα ανοιχτό εργοτάξιο

Η τελετή για την ολοκλήρωση του πύργου – του ψηλότερου από τους 18 που σχεδίασε ο Γκαουντί – θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου, την εκατονταετηρίδα από το θάνατο του Γκαουντί το 1926, 16 χρόνια μετά την καθαγίαση της εκκλησίας από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’.

Η ολοκλήρωση του κτιρίου της εκκλησίας αναμένεται σε περίπου μια δεκαετία με την κατασκευή μιας εντυπωσιακής πρόσοψης με νότιο προσανατολισμό.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν μια μέρα γεμάτη συγκίνηση για μια πόλη που έχει ζήσει με το ημιτελές έργο του Γκαουντί για γενιές και, αν και απομένει ακόμη πολλή δουλειά, ο ναός καθορίζει πλέον τον ορίζοντα της Βαρκελώνης όσο και ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι ή το Empire State Building στη Νέα Υόρκη.

Για δεκαετίες ήταν ένα ανοιχτό εργοτάξιο, όπου γενιές λιθοξόων και ξυλουργών εργάζονταν γύρω από τους τουρίστες που τελικά χρηματοδότησαν την κατασκευή. Μόνο τα τελευταία 15 χρόνια, από τότε που άρχισαν οι εργασίες για το εκπληκτικά όμορφο εσωτερικό, έχει αρχίσει να μοιάζει περισσότερο με εκκλησία παρά με εργοτάξιο.

Εδώ, τα γεωμετρικά σχέδια του Γκαουντί έχουν δημιουργήσει μια όαση φωτός, με λεπτές, κολόνες σαν δένδρα που στενεύουν προς την οροφή, και τη λευκή πέτρα του εσωτερικού να αναδεικνύεται από τα χρώματα των βιτρό παραθύρων.

Σε όσους ισχυρίζονται ότι η βασιλική δεν μοιάζει καθόλου με αυτό που είχε αρχικά σχεδιαστεί, ο Μπάρι απάντησε ότι η γεωμετρία του Γκαουντί είναι τόσο ακριβής που, αν υπήρχε οποιαδήποτε απόκλιση από το σχέδιό του, το κτίριο θα κατέρρεε

Αντιφατικά συναισθήματα

Η βασιλική είναι εξίσου αγαπητή και μισητή από όσους ζουν στη Βαρκελώνη. Ο Τζορτζ Όργουελ την περιέγραψε ως «ένα από τα πιο άσχημα κτίρια στον κόσμο» και εξέφρασε τη λύπη του που οι αναρχικοί δεν την ανατίναξαν όταν είχαν την ευκαιρία.

Ωστόσο, οι αναρχικοί κατέστρεψαν τα σχέδια του Γκαουντί και το γύψινο μοντέλο, το οποίο χρόνια αργότερα ανακατασκευάστηκε με κόπο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Μαρκ Μπάρι, ένας αρχιτέκτονας από τη Νέα Ζηλανδία, προσάρμοσε ένα λογισμικό σχεδιασμού πυραύλων για να υλοποιήσει το σχέδιο του Γκαουντί.

Σε όσους ισχυρίζονται ότι η βασιλική δεν μοιάζει καθόλου με αυτό που είχε αρχικά σχεδιαστεί, ο Μπάρι απάντησε ότι η γεωμετρία του Γκαουντί είναι τόσο ακριβής που, αν υπήρχε οποιαδήποτε απόκλιση από το σχέδιό του, το κτίριο θα κατέρρεε.

Ωστόσο, σήμερα είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς πολλών ανθρώπων. Υπάρχουν στοιχεία που δεν ταιριάζουν, ιδίως η πρόσοψη του Πάθους, γνωστή ως πρόσοψη του Νταρθ Βέιντερ, έργο του γλύπτη Josep Maria Subirachs, αλλά συνολικά είναι αναμφισβήτητα έργο του Γκαουντί.

Εκτός από την ολοκλήρωση των λεπτομερειών του κύριου πύργου, τρεις καλλιτέχνες – ο Miquel Barceló, η Cristina Iglesias και ο Javier Marín – έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν σχέδια για την πρόσοψη της Δόξας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 10 χρόνια.

Η Σαγράδα Φαμίλια είναι το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο της πόλης, με περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και ετήσια έσοδα περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ, τα μισά από τα οποία έχουν μέχρι στιγμής δαπανηθεί για την κατασκευή.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Nacho Doce 

