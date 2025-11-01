Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια, η βασιλική της Βαρκελώνης, ένα εργοτάξιο που λειτουργεί αδιάκοπα για πάνω από έναν αιώνα, ξεπέρασε σε ύψος τον καθεδρικό ναό του Ουλμ στη νότια Γερμανία, φέρνοντας το σύμβολο του Καταλανικού Μοντερνισμού ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του, η οποία χρονολογείται συμβολικά με την εκατονταετηρίδα από τον θάνατο του δημιουργού της.

Την Πέμπτη, 30/10, η τοποθέτηση ενός ακόμα τμήματος του κεντρικού πύργου έφερε τη δομή του Γκαουντί στα 162,91 μέτρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εκκλησίας.

Το νούμερο αυτό υπερβαίνει τα 161,53 μέτρα της κορυφής του Μίνστερ του Ουλμ, χαρίζοντας στον ναό της Βαρκελώνης μια διαφορά της τάξης του 1,38 μέτρου.

Αν και η Σαγράδα Φαμίλια δεν έχει διεκδικήσει επίσημα τον τίτλο, η αρχιτεκτονική της κυριαρχία είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, η ανοδική πορεία δεν σταματά εδώ.

Ο κεντρικός Πύργος του Ιησού Χριστού που ανεγείρεται, έχει προγραμματιστεί να φτάσει τα 172 μέτρα, ύψος που θα εξασφαλίσει στον ναό τον τίτλο του ψηλότερου θρησκευτικού κτιρίου στον κόσμο, εκθρονίζοντας κάθε ανταγωνιστή.

Με τις ευλογίες των τουριστών

Ο θεμέλιος λίθος της Σαγράδα φαμίλια τοποθετήθηκε το 1882 και ο Γκαουντί ανέλαβε το έργο έναν χρόνο αργότερα, αφοσιώνοντας τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε αυτό.

Όταν απεβίωσε αιφνιδίως, χτυπημένος από τραμ στις 10 Ιουνίου 1926, είχε ολοκληρωθεί λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού έργου.

Η μοναδική αισθητική του, που συνδυάζει οργανικές φόρμες εμπνευσμένες από τη φύση με βαθύ καθολικό συμβολισμό, έχει μετατρέψει τον ημιτελή ναό σε μαγνήτη επισκεπτών.

Αυτή ακριβώς η παγκόσμια έλξη είναι ο κινητήριος μοχλός της κατασκευής: τα χρήματα από τα εισιτήρια εισόδου –πέρυσι, 4,9 εκατομμύρια άνθρωποι πλήρωσαν για να τον επισκεφθούν– είναι η αποκλειστική πηγή χρηματοδότησης.

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις και τη διακόσμηση του εσωτερικού θα συνεχιστούν για αρκετά ακόμη χρόνια, με την πλήρη ολοκλήρωση να αναμένεται σε περίπου μία δεκαετία.

Από όραμα, αλήθεια

Το επόμενο έτος, το 2026, έχει κομβική σημασία για την πόλη της Βαρκελώνης, καθώς συμπληρώνεται η 100ή επέτειος από τον θάνατο του Γκαουντί στις 10 Ιουνίου.

Η επέτειος έχει ανακηρυχθεί Έτος Γκαουντί και οι εορτασμοί από την εκκλησία έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων θα συμπέσει με την ημέρα της επετείου, τον Ιούνιο του 2026, οπότε και αναμένεται να γίνουν τα εγκαίνια του Πύργου του Ιησού Χριστού.

Η ολοκλήρωση του ψηλότερου πύργου και η φωταγώγηση του μοναδικού πύργου που είχε δει ολοκληρωμένο ο ίδιος ο Γκαουντί, σηματοδοτούν έναν φόρο τιμής στον δημιουργό και μια θριαμβευτική δήλωση προς τον κόσμο: το όνειρο της Σαγράδα Φαμίλια όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά φτάνει στην κορυφή.

Οι πέντε ψηλότεροι ναοί στον κόσμο

Ο άνθρωπος ανέκαθεν προσπαθούσε να μειώσει την απόσταση από το θείο, υψώνοντας κατασκευές που αγγίζουν τα όρια του εφικτού.

Οι πύργοι των εκκλησιών δεν είναι απλώς αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά σύμβολα θρησκευτικής αφοσίωσης και αρχιτεκτονικής φιλοδοξίας.

Σήμερα, η κατάταξη των ψηλότερων ναών στον κόσμο έχει αλλάξει, με την Σαγράδα Φαμίλια να διεκδικεί τον τίτλο, αλλά η Γερμανία και η Αφρική διατηρούν τη θέση τους στο πάνθεον των θρησκευτικών γιγάντων.

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι ναοί που υψώνονται πάνω από τις πόλεις και στέκονται με δέος απέντι στο χρόνο;

1. Σαγράδα Φαμίλια, Βαρκελώνη, Ισπανία – 162,91 μέτρα +

Η Βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση. Με την τοποθέτηση τμήματος του κεντρικού Πύργου του Ιησού Χριστού, το ύψος της έφτασε τα 162,91 μέτρα, ξεπερνώντας τον έως πρότινος κάτοχο του ρεκόρ.

Το αριστούργημα του Αντόνι Γκαουντί είναι, όμως, ακόμη υπό κατασκευή. Όταν ο κεντρικός πύργος ολοκληρωθεί, όπως αναμένεται το 2026 –στην 100ή επέτειο από τον θάνατο του αρχιτέκτονα– το τελικό ύψος θα φτάσει τα 172,5 μέτρα.

Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό συνδυασμό γοτθικής αρχιτεκτονικής και μοντερνισμού, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία, χρηματοδοτούμενος αποκλειστικά από τα έσοδα του τουρισμού.

2. Μίνστερ του Ουλμ, Γερμανία – 161,53 μέτρα

Για περισσότερο από έναν αιώνα, το Μίνστερ του Ουλμ (Ulm Minster) κατείχε τον επίσημο τίτλο του ψηλότερου ναού στον κόσμο.

Αυτή η Λουθηρανική εκκλησία, με το καθαρό Γοτθικό της ύφος, άρχισε να χτίζεται το 1377, αλλά ολοκληρώθηκε μόλις το 1890, ύστερα από πέντε αιώνες εργασιών. Το κωδωνοστάσιό της φτάνει τα 161,53 μέτρα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ύψος του πύργου της αυξήθηκε με σκοπό να ξεπεράσει τον Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, σε μια άτυπη, αλλά έντονη, αρχιτεκτονική αντιπαλότητα μεταξύ γερμανικών πόλεων. Παρόλο που πλέον υπολείπεται της Σαγράδα Φαμίλια, παραμένει ο ψηλότερος ολοκληρωμένος ναός.

3. Βασιλική της Παναγίας της Ειρήνης, Γιαμουσούκρο, Ακτή Ελεφαντοστού – 158 μέτρα

Σε αντίθεση με τα μεσαιωνικά μεγαθήρια της Ευρώπης, η Βασιλική της Παναγίας της Ειρήνης (Basilica of Our Lady of Peace) αποτελεί ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό θαύμα.

Ολοκληρώθηκε το 1989 στην πρωτεύουσα της Ακτής Ελεφαντοστού, Γιαμουσούκρο, και αποτελεί τη ψηλότερη καθολική εκκλησία στον κόσμο και την ψηλότερη εκκλησία με τρούλο.

Με ύψος 158 μέτρα, η σχεδίασή της είναι σαφώς εμπνευσμένη από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Το τεράστιο μέγεθός της και η πολυτέλεια της κατασκευής της –κόστισε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ– την έχουν καταστήσει ένα από τα πλέον αντιφατικά θρησκευτικά μνημεία στον αφρικανικό κόσμο.

Για τους επικριτές της, είναι «το πιο άχρηστο κτίσμα σε όλη την Αφρική».

4. Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, Γερμανία – 157,2 μέτρα

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορόσημα της Γερμανίας, ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας (Cologne Cathedral) είναι ένα αριστούργημα της Γοτθικής αρχιτεκτονικής, γνωστό για τους δίδυμους, επιβλητικούς πύργους του.

Ολοκληρώθηκε το 1880 μετά από αιώνες διακοπών και επανεκκινήσεων της κατασκευής, φτάνοντας τα 157,2 μέτρα. Από το 1880 έως το 1884, ήταν το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Σήμερα φιλοξενεί το περίφημο Ιερό των Τριών Μάγων και θεωρείται ο ψηλότερος καθεδρικός ναός με δίδυμους πύργους, διατηρώντας τη θέση του ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

5. Καθεδρικός Ναός της Ρουέν, Γαλλία – 151 μέτρα

Ο Καθεδρικός Ναός της Ρουέν (Rouen Cathedral) στη Γαλλία, με ύψος 151 μέτρα, είναι ένα άλλο εμβληματικό παράδειγμα Γοτθικής μεγαλοπρέπειας.

Ολοκληρώθηκε το 1876 και για μια σύντομη περίοδο, έως το 1880, ήταν το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Η εκκλησία έγινε διάσημη χάρη στις 30 περίπου ελαιογραφίες του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Κλοντ Μονέ, ο οποίος απεικόνισε την πρόσοψη του ναού σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

Σήμερα, παραμένει η ψηλότερη εκκλησία στη Γαλλία, αποτελώντας μνημείο της γαλλικής εθνικής κληρονομιάς.