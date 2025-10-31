view
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
31.10.2025 | 10:18
Έξαρση γρίπης και κορονοϊού - Τι ισχύει για τα εμβόλια
31 Οκτωβρίου 2025 | 15:44
Eνσωμάτωση

Βαρκελώνη: Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η… ψηλότερη εκκλησία του κόσμου!

Η Σαγράδα Φαμίλια δεν σταματά να κοιτά τον ουρανό - Το αριστούργημα του Γκαουντί έγινε η ψηλότερη εκκλησία του κόσμου

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έγραψε μια ακόμη σελίδα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, με την τοποθέτηση του τελευταίου τμήματος στον κεντρικό της πύργο, ανακηρύχθηκε επίσημα η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Το εμβληματικό αριστούργημα του Αντόνι Γκαουντί, που δεσπόζει πάνω από την καταλανική πρωτεύουσα, αγγίζει πλέον τα 162,91 μέτρα. Με αυτή την προσθήκη, ξεπέρασε το περίφημο κωδωνοστάσιο του Ούλμερ Μίνστερ στη Γερμανία, το οποίο, με ύψος 161,53 μέτρων, κρατούσε τον τίτλο για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε ως όραμα το 1882

Παρότι η Σαγράδα Φαμίλια δεν «διεκδικεί» επίσημα το ρεκόρ, το γεγονός παραμένει ιστορικό. Ο ναός, που ξεκίνησε ως όραμα το 1882, συνεχίζει να υψώνεται προς τον ουρανό και πλέον είναι 1,38 μέτρα ψηλότερος από τον καθεδρικό ναό της νότιας Γερμανίας.

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις και το εσωτερικό αναμένεται να συνεχιστούν για ακόμη δέκα χρόνια

Και δεν σταματά εδώ. Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί ο Πύργος του Ιησού Χριστού, φτάνοντας στο εντυπωσιακό ύψος των 172 μέτρων. Η πρώτη πέτρα τοποθετήθηκε το 1882, όμως ο Γκαουντί γνώριζε πως δεν θα προλάβαινε να δει το έργο του ολοκληρωμένο — όταν πέθανε το 1926, είχε ολοκληρωθεί μόλις ένας από τους πύργους.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί, καθώς ο ναός, που δεσπόζει στην περιοχή Eixample Right της Βαρκελώνης, εξελίχθηκε σε ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της Ισπανίας. Πέρυσι, σημειώνει το ΑΠΕ, υποδέχθηκε 4,9 εκατομμύρια επισκέπτες, με τα έσοδα από τα εισιτήρια να χρηματοδοτούν την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις και το εσωτερικό αναμένεται να συνεχιστούν για ακόμη δέκα χρόνια. Το 2026, με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, προγραμματίζονται εκδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη και η ανεκτίμητη κληρονομιά του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα.

YouTube thumbnail

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Σε τροχιά ανόδου από το Q4 τα έντοκα έσοδα

Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Σε τροχιά ανόδου από το Q4 τα έντοκα έσοδα

ΕΛΤΑ: Στον αέρα 1.500 εργαζόμενοι – «Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα
Αντιδράσεις 31.10.25

«Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα ΕΛΤΑ - Στον αέρα 250 εργαζόμενοι

Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ εξασφαλίζουν μέχρι σήμερα ότι συντάξεις και επιδόματα παραδίδονται σε μια σειρά χωριά της Ελλάδας - «Οι νευραλγικές υπηρεσίες παραδίδονται σε ιδιώτες»

Σύνταξη
Κρήτη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο – Έξι συλλήψεις
Κρήτη 31.10.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο - Έξι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 05:30, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες; Απαράδεκτος. Αίσχος!» – Μητροπολίτης τα βάζει με διευθυντή σχολείου
Στη Ζάκυνθο 30.10.25

«Με τα πουκάμισα έξω ήρθες; Απαράδεκτος. Αίσχος!» - Μητροπολίτης τα βάζει με διευθυντή σχολείου

Ο μητροπολίτης διέκοψε την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου - Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με το παράδειγμα και όχι με το ένδυμα, απαντά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του
X-Files 29.10.25

Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του

Με το Χάλογουιν να πλησιάζει, μια νέα έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις ανθρώπους πιστεύει στα φαντάσματα. Το Τέρας του Λοχ Νες δεν είχε την ίδια τύχη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση
Ελλάδα 28.10.25

«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις
Παραβίαση δικαίου 31.10.25

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών είναι απαράδεκτες. Οι φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Σύνταξη
Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε
«Ακραία βία» 31.10.25

Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)

Ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης για τη σεζόν 2024-25, Κιλιάν Εμπαπέ, παρέλαβε την Παρασκευή το βραβείο του και σημείωσε πως αυτό που έχει σημασία είναι οι τίτλοι και όχι τα προσωπικά επιτεύγματα...

Σύνταξη
Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας
«Είναι εκρηκτική» 31.10.25

Οι εξελίξεις τρέχουν: Οι πρωταγωνιστές του «The Morning Show» μιλούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές του The Morning Show Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ και Κάρεν Πίτμαν μίλησαν για το πώς η σειρά τους έκανε πιο συνειδητοποιημένους απέναντι στη δουλειά των δημοσιογράφων

Σύνταξη
Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης

Καμία σχέση δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει την ανεκτίμητη, βαθιά, ανιδιοτελή αγάπη που μας συνδέει με τους τετράποδους φίλους μας. Οι σκύλοι και οι γάτες μας δεν είναι απλώς μία συντροφιά, αλλά μέλη της οικογένειάς μας, πιστοί σύντροφοί στις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Κάθε στιγμή που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμη […]

Σύνταξη
Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές
Απόφαση κατά πλειοψηφία 31.10.25

Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που εξίσωναν τους απόφοιτους καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου. Με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίστηκαν «ανώτερες».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)
Euroleague 31.10.25

Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, θύμισε στο κοινό την πρόβλεψη του Άλεκ Πίτερς για τη φετινή βαθμολογία της Ευρωλίγκας, λίγο πριν το ματς της ομάδας του στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό - Δείτε γιατί.

Σύνταξη
ΙΣΑ: Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου – Ασφυκτική οικονομική πίεση λόγω του clawback
Ενάντια στο clawback 31.10.25

Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου - Στηρίζει τις κινητοποιήσεις ο ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών ιατρών που αντιδρούν στο μέτρο του clawback και στα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων

Σύνταξη
ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα: «Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης»
Για μπλόκα αγροτών 31.10.25

«Ζητούν και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης» - ΚΚΕ για δήλωση Φεύγα

«Οι αγρότες καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που τους ξεκληρίζει» αναφέρει το ΚΚΕ ως απάντηση στη δήλωση του Βασίλη Φεύγα περί βολεμένων

Σύνταξη
Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία
Stories 31.10.25

Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία

Για αιώνες, οι άνθρωποι έχουν κοιτάξει το σκοτάδι με φόβο και θαυμασμό, αναζητώντας τα φαντάσματα και τους δαίμονες που κατοικούν τόσο στη φαντασία όσο και στην πραγματικότητά τους

Σύνταξη
H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop
Dark-ίλα 31.10.25

H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop

Μεταξύ μιας πολυμελούς ορχήστρας, κάποιων ζώων και μιας προφητικής Björk με τη μορφή πουλιού, το μουσικό βίντεο «Berghain» αποτυπώνει την πιο μυστικιστική και μεταμορφωτική καλλιτεχνική φάση της Rosalía μέχρι σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα
Αυτοδιοικητικός χάρτης 31.10.25

Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα

Η πολυσέλιδη Έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά από δύο τριήμερες αποστολές μελέτης του Κογκρέσου στη χώρα μας εγκρίθηκε αρχικά από την επιτροπή παρακολούθησης τον Ιούλιο και πλέον από την Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απάνθρωπο σόου του ακροδεξιού υπουργού Μπεν – Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους
Εξοργιστικό βίντεο 31.10.25

Απάνθρωπο σόου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν - Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ έκανε άλλο ένα απάνθρωπο σόου, όπως είχε κάνει και με τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
