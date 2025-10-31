Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έγραψε μια ακόμη σελίδα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, με την τοποθέτηση του τελευταίου τμήματος στον κεντρικό της πύργο, ανακηρύχθηκε επίσημα η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Το εμβληματικό αριστούργημα του Αντόνι Γκαουντί, που δεσπόζει πάνω από την καταλανική πρωτεύουσα, αγγίζει πλέον τα 162,91 μέτρα. Με αυτή την προσθήκη, ξεπέρασε το περίφημο κωδωνοστάσιο του Ούλμερ Μίνστερ στη Γερμανία, το οποίο, με ύψος 161,53 μέτρων, κρατούσε τον τίτλο για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε ως όραμα το 1882

Παρότι η Σαγράδα Φαμίλια δεν «διεκδικεί» επίσημα το ρεκόρ, το γεγονός παραμένει ιστορικό. Ο ναός, που ξεκίνησε ως όραμα το 1882, συνεχίζει να υψώνεται προς τον ουρανό και πλέον είναι 1,38 μέτρα ψηλότερος από τον καθεδρικό ναό της νότιας Γερμανίας.

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις και το εσωτερικό αναμένεται να συνεχιστούν για ακόμη δέκα χρόνια

Και δεν σταματά εδώ. Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί ο Πύργος του Ιησού Χριστού, φτάνοντας στο εντυπωσιακό ύψος των 172 μέτρων. Η πρώτη πέτρα τοποθετήθηκε το 1882, όμως ο Γκαουντί γνώριζε πως δεν θα προλάβαινε να δει το έργο του ολοκληρωμένο — όταν πέθανε το 1926, είχε ολοκληρωθεί μόλις ένας από τους πύργους.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί, καθώς ο ναός, που δεσπόζει στην περιοχή Eixample Right της Βαρκελώνης, εξελίχθηκε σε ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της Ισπανίας. Πέρυσι, σημειώνει το ΑΠΕ, υποδέχθηκε 4,9 εκατομμύρια επισκέπτες, με τα έσοδα από τα εισιτήρια να χρηματοδοτούν την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις και το εσωτερικό αναμένεται να συνεχιστούν για ακόμη δέκα χρόνια. Το 2026, με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, προγραμματίζονται εκδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη και η ανεκτίμητη κληρονομιά του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα.