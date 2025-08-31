Δημοφιλείς προορισμοί με σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά και έντονη παρουσία στα social media – όπως η Βενετία, η Βαρκελώνη και η Σαντορίνη – έχουν μετατραπεί σε θύματα της ίδιας τους της φήμης. Ο συνωστισμός και η ασφυκτική πίεση από εκατομμύρια επισκέπτες αναγκάζουν πλέον τις τοπικές αρχές να λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα.

Βενετία: QR code για την είσοδο στην πόλη

Η Βενετία, με την ιστορική της κληρονομιά, τα κανάλια και το καρναβάλι της, προσελκύει 20 εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο και έχει φτάσει στα όριά της. Για να περιορίσει τον υπερτουρισμό, από το 2024 επιβάλλεται τέλος εισόδου: 5 ευρώ με QR code (10 ευρώ αν αγοραστεί την τελευταία στιγμή). Το μέτρο που ίσχυσε για 29 ημέρες το 2024 εφαρμόζεται φέτος σε 55 ημέρες. Υποχρεούνται να πληρώσουν μόνο όσοι επισκέπτονται την παλιά πόλη για μία μέρα, κυρίως οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, ενώ από το 2021 τα μεγάλα πλοία άνω των 180 μ. ή 25.000 τόνων έχουν αποκλειστεί από το ιστορικό κέντρο.

Η είσοδος παραμένει δωρεάν για όσους διανυκτερεύουν στη Βενετία, ανηλίκους και φοιτητές. Αν και η ρύθμιση δεν μείωσε σημαντικά τον αριθμό των επισκεπτών, απέφερε 2,4 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, απαγορεύθηκε η πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο σε ομάδες άνω των 25 ατόμων και η χρήση μεγαφώνων στις ξεναγήσεις, με στόχο την αποσυμφόρηση.

Σαντορίνη: 3,4 εκατ. τουρίστες για 15.500 κατοίκους

Τα λευκά σπίτια και τα γαλαζοπράσινα νερά της Σαντορίνης έχουν κατακλύσει το Instagram. Το νησί με 15.500 μόνιμους κατοίκους υποδέχεται 3,4 εκατ. τουρίστες τον χρόνο και φιλοξενεί περίπου 500 γάμους ξένων ζευγαριών. Από την 1η Ιουλίου 2025, οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που αποβιβάζονται στη Σαντορίνη και τη Μύκονο καταβάλλουν περιβαλλοντικό τέλος 20 ευρώ, ώστε να μειωθεί η συμφόρηση στα λιμάνια.

Παράλληλα, στο κυκλαδίτικο νησί επιβλήθηκε ημερήσιο όριο 8.000 επισκεπτών, έναντι 17.000 που ήταν παλαιότερα. Ο δήμαρχος, Νίκος Ζόρζος, ζητά να μη δημιουργηθεί καμία επιπλέον κλίνη είτε σε ξενοδοχεία είτε σε ενοικιαζόμενα τύπου Airbnb και επιθυμεί την επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από το καλοκαίρι.

Βαρκελώνη: Ο τουρισμός απέναντι στο δικαίωμα στη στέγη

Η Βαρκελώνη είναι η δεύτερη πιο επισκέψιμη πόλη της Ισπανίας και ταυτόχρονα προπύργιο κινητοποιήσεων ενάντια στον μαζικό τουρισμό. Το 2024 η πόλη έσπασε κάθε ρεκόρ, με κατά μέσο όρο 170.000 επισκέπτες ημερησίως.

Η Βαρκελώνη επενδύει 44 εκατ. ευρώ έως το 2027 για την ομαλοποίηση των τουριστικών ροών

Οι κάτοικοι αντιδρούν δυναμικά στον υπερτουρισμό, καταγγέλλοντας αύξηση ενοικίων, έλλειψη κατοικίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Με συνθήματα όπως «ένας τουρίστας παραπάνω, ένας γείτονας λιγότερος», εκφράζουν την ανησυχία τους για την πίεση στη στέγαση και τις τιμές των ενοικίων. Σε πολλές προσόψεις διαβάζει κανείς «Αυτό ήταν το σπίτι μου» ή «Γύρνα στο σπίτι σου, γαμώτο». Οι επισκέπτες προκαλούν συχνά οχλήσεις και επιβαρύνουν τις υπηρεσίες υγείας, τους υδάτινους πόρους και τη διαχείριση αποβλήτων.

Η δημοτική αρχή, όπως επισημαίνει η Liberation, αποφάσισε να μη χορηγεί νέες άδειες για τουριστικές μισθώσεις, στοχεύοντας στην απαγόρευση του Airbnb έως το 2028 και στην επιστροφή 10.000 κατοικιών στην τοπική αγορά. Παράλληλα, επενδύει 44 εκατ. ευρώ έως το 2027 για την ομαλοποίηση των τουριστικών ροών. Σε ορισμένες συνοικίες, αφαίρεσε τις ενδείξεις λεωφορειακών γραμμών από το Google Maps, ώστε να είναι γνωστές μόνο στους ντόπιους και να μειωθεί η τουριστική πίεση.

Φέτος τέθηκε επίσης σε ισχύ νέος φόρος διαμονής, αυξημένος από 4 σε 8 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Σε ξενοδοχεία τεσσάρων ή πέντε αστέρων, μπορεί να φτάσει έως 15 ευρώ, καθιστώντας τον έναν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη.