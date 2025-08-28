newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
Ελλάδα 28 Αυγούστου 2025 | 21:27

Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού

Μικρά νησιά, όπως η Σύμη ή η Ύδρα, βιώνουν αυτό που λέγεται υπερτουρισμός. Τουρίστες εκφράζουν παράπονα γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές , οι κάτοικοι αγωνίζονται να αντέξουν την πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, όπως έχει χαρακτηριστεί ο τουρισμός, μπορεί τελικά να γυρίσει μπούμερανγκ. Ο υπερτουρισμός, η κλιματική κρίση, οι πυρκαγιές, αλλά και το κόστος των διακοπών, που πλέον απευθύνονται μόνο σε μεγάλα και πολύ μεγάλα βαλάντια, παράλληλα με τις ορδές των τουριστών, που συρρέουν στα ελληνικά νησιά, φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να αφήνουν σημάδια. Και να κάνουν ζημιά σε αυτό που ήταν ο πόλος έλξης για να επισκεφθεί κάποιος έναν τόπο.

Για λόγους πρακτικούς, αφήνουμε στην άκρη ότι οι μισοί περίπου Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές, και περιοριστούμε στον τουρισμό από το εξωτερικό. Και μπορεί η κυβέρνηση να επιχαίρει για την αύξηση κατά 12% των εσόδων, οι άνθρωποι που επιστρέφουν πίσω στις πατρίδες τους δεν μένουν πάντα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ενώ οι κάτοικοι υποφέρουν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Διότι ο υπερτουρισμός τους επηρεάζει και εκείνους, τόσο σε επίπεδο των υπηρεσιών που δέχονται, όσο και σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος. Οι συνέπειες είναι ορατές στη φύση, που ταλαιπωρείται και καταστρέφεται, στις ελλείψεις στο νερό, κ.ο.κ.

«Εκτός ελέγχου»

Ο τίτλος του περιοδικού Fortune στις αρχές Αυγούστου δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρακτηριστικός. «Τα ελληνικά νησιά χαρακτηρίζονται “εκτός ελέγχου” εν μέσω τουριστικής κρίσης το καλοκαίρι». Το θέμα του ρεπορτάζ ήταν ο υπερτουρισμός και αφορούσε την Ύδρα, ένα νησί που περνάει πιο χαμηλά στα ραντάρ από τη Μύκονο, τη Σαντορίνη ή τη Ρόδο.

Οι άνθρωποι που μίλησαν, τουρίστες από το εξωτερικό, σημείωναν το κόστος διαμονής –υπάρχουν ξενοδοχεία που ζητούν ακόμη και 1.600 ευρώ τη βραδιά. Αλλά και τον συνωστισμό στα δρομάκια και τις ελάχιστες παραλίες του νησιού: «Πολύς κόσμος, πολύ άγχος», λέει μια τουρίστρια από τη Γαλλία. «Δεν περάσαμε καλά».

«Δεν μπορείς να βρεις ξαπλώστρα ελεύθερη ούτε για δείγμα, ούτε τραπέζι σε εστιατόριο για να φας», σύμφωνα με τη Χίλντα Εξιάν, διευθύντρια του ξενοδοχείου «Φαίδρα» στο νησί. Μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, επίσης, αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στην ανάγκη να αναπνεύσει το νησί και να επιβιώσει. «Δεν έχουμε άλλη βιομηχανία εδώ. Πώς θα ζήσουμε;», αναρωτιέται μια Βρετανίδα που οργανώνει βόλτες με άλογα στο νησί.

Η Ύδρα «δεν αντέχει άλλο κόσμο», λέει από την πλευρά της η Εξιάν. Εύχεται οι δημοσιογράφοι να σταματούσαν να προωθούν το μέρος, υποστηρίζοντας ότι η Ύδρα είναι «ήδη πιο γνωστή από όσο χρειάζεται».

Μετρώντας μπουκάλια νερού

Και αν η Ύδρα θεωρηθεί ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα γιατί είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, την έκανε διάσημη και ο Λέναρντ Κοέν, ας πάμε στη Σύμη, με τον Observer.

Το απομακρυσμένο αυτό νησί των Δωδεκανήσων ξέρει πολύ καλά τι θα πει υπερτουρισμός. Με μόλις 2.500 μόνιμους κατοίκους, φιλοξενεί ετησίως περίπου 500.000 τουρίστες. Ο δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας λέει ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι κάνουν αγώνα για να το κρατούν καθαρό, καθώς από το νησί περνούν καθημερινά την τουριστική περίοδο 1.000-5.000 άνθρωποι.

«Οι περισσότεροι δεν διανυκτερεύουν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εισόδημα από τους φόρους ξενοδοχείων. Παρ’ όλα αυτά, οι δημόσιες υπηρεσίες μας δέχονται τεράστια πίεση. Έχουμε φτάσει σε σημείο που ο δήμος πρέπει να αναλάβει δράση», λέει ο δήμαρχος. «Αν το σκεφτείτε μόνο με όρους επισκεπτών και μπουκαλιών νερού που καταναλώνουν, είναι πάρα πολλά τα μπουκάλια», λέει.

Ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας πρότεινε την επιβολή φόρου 3 ευρώ στους ημερήσιους εκδρομείς. «Θα μπορούσε να προστεθεί στα εισιτήρια των επιβατών και να χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση της συλλογής και διάθεσης απορριμμάτων, του συστήματος αποχέτευσης, όλων των υπηρεσιών που αυτήν τη στιγμή πληρώνουν μόνο οι κάτοικοι», είπε.

«Πρόκειται για βιωσιμότητα και προστασία της γοητείας και της φυσικής ομορφιάς της Σύμης».

Φόρος στους τουρίστες

Το πρόβλημα που περιγράφει ο δήμαρχος της Σύμης είναι ορατό και αλλού. Οι πιέσεις είναι τεράστιες. Η κυβέρνηση από τις 21 Ιουλίου έχει επιβάλει ένα τέλος κρουαζιέρας στους επιβάτες που αποβιβάζονται σε ελληνικά λιμάνια από τα μεγάλα πλοία.

Στην υψηλή περίοδο, το τέλος κυμαίνεται από 5 έως 20 ευρώ για πλοία που δένουν σε νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος. Τα δύο αυτά νησιά, πέρα από όσους πηγαίνουν και διαμένουν εκεί για τις διακοπές τους, είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς κρουαζιέρας της χώρας.

Τα πρόσθετα έσοδα, που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα ποσά αυτά θα χρηματοδοτήσουν βελτιώσεις στα λιμάνια και τουριστικά έργα και θα διατεθούν για την ενίσχυση των χρημάτων που αποδίδονται στους δήμους. Είναι όμως αρκετό αυτό;

Κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι και ζέστη

Και η κατάσταση επιδεινώνεται και από τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Στα τέλη Ιουλίου, όταν επί επτά συναπτές ημέρες ο υδράργυρος στην Αθήνα δεν έπεφτε κάτω από τους 40 βαθμούς, το υπουργείο Πολιτισμού έκλεισε τους αρχαιολογικούς χώρους. Η Ακρόπολη, πόλος έλξης για όσους επιλέγουν την Ελλάδα και την πρωτεύουσα για να περάσουν τις διακοπές τους, έκλεισε επίσης.

Η Αθήνα ήδη βιώνει την τουριστική κρίση. Ο υπερτουρισμός και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν καταστήσει την πρωτεύουσα αβίωτη για τους κατοίκους της. Τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί, η πόλη επιβαρύνεται από την κίνηση των επισκεπτών και οι τιμές των ενοικίων τραβούν διαρκώς την ανηφόρα. Πέρα από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, σε μια πόλη που αγωνίζεται να αντιμετωπίσει και τη λειψυδρία.

Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό και πολεοδόμο Άγγελο Βαρβαρούση, με έδρα τη Βαρκελώνη και την Αθήνα, ο υπερτουρισμός κινδυνεύει να επιβάλει μια «μονοκαλλιέργεια» σε πολλά από τα hotspots της Ευρώπης. Μιλώντας στην ελληνοαμερικανική εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας», είπε ότι ο υπερτουρισμός «συνδυάζεται με τη σταδιακή απώλεια και εκτόπιση άλλων κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων». Εδώ εντάσσονται καταστήματα και υπηρεσίες που εξυπηρετούσαν τον ντόπιο πληθυσμό και μετατρέπονται σε καφέ, εστιατόρια, καταστήματα με τουριστικά είδη κ.λπ.

Λαμβάνονται μέτρα;

Ο τουρισμός είναι προφανώς ζωτικής σημασίας για την οικονομία. Ωστόσο πλέον κανείς δεν γνωρίζει αν είναι βιώσιμος όταν γίνεται υπερτουρισμός. Και η ελληνική οικονομία, στον ίδιο ή λίγο μεγαλύτερο βαθμός από άλλες οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδά του.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2024 καταγράφηκαν 40,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ. Τέσσερις φορές ο πληθυσμός της Ελλάδας. Και το 2025 αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια, ίσως και μεγαλύτερα επίπεδα. Ειδικά αν η προσπάθεια του υπουργείου Τουρισμού να ανοίξει κι άλλο το τουριστικό προϊόν προς τις αγορές της Ασίας είναι επιτυχής.

Στα μέσα Ιουλίου, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, δήλωσε ότι καταγραφόταν αύξηση εσόδων της τάξης του 12%. Και σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει να γίνει «ένα από τα 10 πιο δημοφιλή μέρη παγκοσμίως». Απέδωσε αυτή την επιτυχία και στην άφιξη τουριστών ακόμη και τον χειμώνα.

Αυτός είναι ένας από τους στόχους. Να διαφοροποιηθεί ο τουρισμός και να ενθαρρυνθούν δραστηριότητες όπως όπως καταδύσεις, πεζοπορία, χειμερινές δραστηριότητες. «Προσπαθούμε να προωθήσουμε προορισμούς που είναι λιγότερο γνωστοί διεθνώς», ειδικά στην ηπειρωτική Ελλάδα, δήλωσε η υπουργός Τουρισμού. Αλλά και η ανάπτυξη τουρισμού εκτός καλοκαιρινής σεζόν.

Τι γίνεται όμως με τις υποδομές; «Η ζήτηση για τουρισμό στην Ελλάδα έχει ανακάμψει ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας», σύμφωνα με τον Ηλία Λέκκο, επικεφαλής οικονομολόγο της Τράπεζας Πειραιώς. Σημειώνει όμως ότι η ελληνική τουριστική βιομηχανία «απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, όχι μόνο σε ξενοδοχεία και θέρετρα».

Αλλά σε υποδομές, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων. Εκτίμησε, μιλώντας στον Observer, ότι η «αύξηση της χωρητικότητας» δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.

Εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στη «χαράδρα του Χάρου» στον Γράμμο
Ελλάδα 28.08.25

Εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στη «χαράδρα του Χάρου» στον Γράμμο

Ο 37χρονος είχε φύγει για τη δουλειά το πρωί της Τρίτης και δεν επέστρεψε - Η οικογένειά δήλωσε εξαφάνιση και τελικά ο άτυχος άνδρας βρέθηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά νεκρός μέσα σε μια χαράδρα.

Σύνταξη
Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη
Στο Ίλιον 28.08.25

Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη

Άγρια επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει δέχθηκε ηλικιωμένος καρκινοπαθής. Άγνωστοι νεαροί του επιτέθηκαν με βιαιότητα, τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν τα 500 ευρώ της σύνταξής του.

Σύνταξη
Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά
Ελλάδα 28.08.25

Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά

Μπαράζ καταγγελιών από τους πολίτες, μετά το περιστατικό στην Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της 79χρονη επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αρχοντικός» ΠΑΟΚ, διέλυσε (5-0) τη Ριέκα και συνεχίζει στο Europa League
Europa League 28.08.25

«Αρχοντικός» ΠΑΟΚ, διέλυσε (5-0) τη Ριέκα και συνεχίζει στο Europa League

Πέταγε φωτιές ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 στο 25’ και διέλυσε τους Κροάτες, με τον Κωνσταντέλια να δίνει ρεσιτάλ και να πετυχαίνει γκολ-ποίημα. Τρελό γλέντι στην Τούμπα, αποθέωση για παίκτες και Σαββίδη

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις
Ιστός εξουσίας 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από το πολυαναμενόμενο Wizard of the Kremlin όπου ο Βρετανός σταρ Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στη «χαράδρα του Χάρου» στον Γράμμο
Ελλάδα 28.08.25

Εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στη «χαράδρα του Χάρου» στον Γράμμο

Ο 37χρονος είχε φύγει για τη δουλειά το πρωί της Τρίτης και δεν επέστρεψε - Η οικογένειά δήλωσε εξαφάνιση και τελικά ο άτυχος άνδρας βρέθηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά νεκρός μέσα σε μια χαράδρα.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου
Στο «κλαμπ καλοπέρασης» 28.08.25

ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου

Την πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη δεύτερη θητεία του, θα πραγματοποιήσει το Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταφερθεί στο παρελθόν κατά του Οργανισμού.

Σύνταξη
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
Αύξηση 10-20% 28.08.25

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
Κόσμος 28.08.25

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα

Εάν η Χαμάς αρνηθεί, ο Σμότριτς θεωρεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτά ένα τμήμα του θύλακα κάθε εβδομάδα, επί τέσσερις εβδομάδες, ώστε στο τέλος να έχει υπό τον έλεγχό του σχεδόν όλη τη Λωρίδα

Σύνταξη
Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο
Επικίνδυνη ένταση 28.08.25

Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο

Με σκληρή γλώσσα έναντι του Βλαντιμίρ Πούτιν αντέδρασαν οι Βρυξέλλες και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις επιθέσεις στις αντιπροσωπείες στο Κίεβο. Τουλάχιστον 19 οι νεκροί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας
Επιλεκτικός ανθρωπισμός 28.08.25

Μια αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας

Το Ισραήλ διεξάγει συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη που κατοικείται από τους Δρούζους

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Eurobasket 2025 28.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα - Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία, για την πρεμιέρα του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News και Novasports Start.

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»
Κόσμος 28.08.25

Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»

Όλα τα πολιτικά κόμματα στην Γαλλία αντέδρασαν έντονα μετά τις δηλώσεις Μπαϊρού, ότι δεν κάλεσε σε συνομιλίες την αντιπολίτευση πριν ξεσπάσει η κρίση, επειδή εκείνος δούλευε και οι άλλοι ήταν διακοπές

Σύνταξη
Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League
On Field 28.08.25

Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για όλα και στην Ευρώπη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ
Conference League 28.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ

LIVE: ΑΕΚ - Άντερλεχτ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ - Άντερλεχτ, για τα play offs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»
Champions League 28.08.25

Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε για την κλήρωση των ερυθρόλευκων στη League Phase του Champions League και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεταγραφική… έκπληξη!

Σύνταξη
Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν
ACEA 28.08.25

Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ΕΕ (ACEA), οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς,

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη
Στο Ίλιον 28.08.25

Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη

Άγρια επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει δέχθηκε ηλικιωμένος καρκινοπαθής. Άγνωστοι νεαροί του επιτέθηκαν με βιαιότητα, τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν τα 500 ευρώ της σύνταξής του.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

