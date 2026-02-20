Μετά από 144 χρόνια συνεχούς αναμονής, προσδοκιών και αδιάκοπων κατασκευαστικών εργασιών, η περίφημη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έφτασε επιτέλους στο τελικό της ύψος.

Το εμβληματικό και ανεπανάληπτο αριστούργημα του σπουδαίου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται το μακρινό 1882, αγγίζει πλέον τα 172,5 μέτρα, αποτελώντας ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που ενώνει με μοναδικό τρόπο τρεις διαφορετικούς αιώνες. Η ιστορική αυτή στιγμή επισφραγίστηκε σήμερα (20/2) με την επιτυχή τοποθέτηση του τελευταίου τμήματος του κεντρικού πύργου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό, καθώς και με την ύψωση του επιβλητικού σταυρού των 17 μέτρων που δεσπόζει πλέον στην κορυφή του.

Η συγκεκριμένη, εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία εγκατάστασης είχε καθυστερήσει για αρκετές ημέρες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, ωστόσο η ολοκλήρωσή της σκόρπισε ενθουσιασμό τόσο στους κατοίκους της πόλης όσο και στα εκατομμύρια των θαυμαστών του ναού παγκοσμίως.

Σημερινές εικόνες:

Με την προσθήκη αυτού του κορυφαίου τμήματος, η Σαγράδα Φαμίλια δεν αποτελεί απλώς το ψηλότερο κτήριο που δεσπόζει στον ορίζοντα της Καταλανικής πρωτεύουσας, αλλά καταρρίπτει ταυτόχρονα και ένα σημαντικό παγκόσμιο ρεκόρ. Αναδεικνύεται πλέον επίσημα ως η υψηλότερη εκκλησία και βασιλική σε ολόκληρο τον κόσμο, ξεπερνώντας κατά περίπου ενάμισι μέτρο τον ιστορικό καθεδρικό ναό της Ουλμ στη νότια Γερμανία, ο οποίος κατείχε τον συγκεκριμένο τίτλο αδιάλειπτα για περισσότερο από έναν αιώνα. Ο κεντρικός πύργος του Ιησού είναι ο ψηλότερος και ο πιο εντυπωσιακός από τους συνολικά 18 πύργους που είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια ο Γκαουντί, σε ένα κολοσσιαίο έργο στο οποίο επέλεξε να αφιερώσει με πάθος τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Για να τιμηθεί το σπουδαίο αυτό αρχιτεκτονικό και ιστορικό ορόσημο, έχει προγραμματιστεί μια ειδική εορταστική τελετή στις 10 Ιουνίου του 2026. Η ημερομηνία αυτή φέρει τεράστιο συμβολικό βάρος, καθώς συμπίπτει ακριβώς με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τον τραγικό θάνατο του ιδιοφυούς αρχιτέκτονα το 1926. Αξίζει, παράλληλα, να σημειωθεί πως ο εντυπωσιακός ναός είχε ήδη καθαγιαστεί επίσημα το 2010 από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄, γεγονός που επιβεβαίωσε τον διττό του ρόλο ως ιερού χώρου λατρείας και ανεκτίμητου μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σημερινά πλάνα:

Η πρόοδος και η σταδιακή ολοκλήρωση του έργου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τεράστια τουριστική του απήχηση. Σήμερα, η Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί το αδιαμφισβήτητο σήμα κατατεθέν και το σημαντικότερο τουριστικό αξιοθέατο της Βαρκελώνης. Κάθε χρόνο, προσελκύει περίπου πέντε εκατομμύρια επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η μαζική αυτή προσέλευση μεταφράζεται σε ετήσια έσοδα που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι σχεδόν τα μισά από αυτά τα χρήματα επανεπενδύονται άμεσα για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων οικοδομικών εργασιών, καθιστώντας τους ίδιους τους ταξιδιώτες βασικούς «χορηγούς» του οράματος του Γκαουντί.

Παρόλο που η επίτευξη του τελικού ύψους συνιστά ένα μνημειώδες επίτευγμα, η Σαγράδα Φαμίλια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως. Οι ειδικοί μηχανικοί και οι υπεύθυνοι της κατασκευής εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περίπου άλλη μια δεκαετία αδιάκοπων εργασιών για να πάρει την τελική της μορφή, καθώς απομένουν σημαντικές και χρονοβόρες παρεμβάσεις στις περίτεχνες προσόψεις της, όπως η νότια πρόσοψη, καθώς και στον εσωτερικό διάκοσμο. Παρ’ όλα αυτά, η κατάκτηση της κορυφής του κεντρικού πύργου αποδεικνύει περίτρανα ότι το φαινομενικά αδιανόητο όνειρο του Αντόνι Γκαουντί παίρνει πια οριστικά σάρκα και οστά, αφήνοντας μια ανεξίτηλη και μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική παρακαταθήκη στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Κεντρική εικόνα: Αρχείου.