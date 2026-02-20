newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Βαρκελώνη: Η περίφημη Σαγράδα Φαμίλια έφτασε επιτέλους στο τελικό της ύψος [βίντεο]
20 Φεβρουαρίου 2026

Βαρκελώνη: Η περίφημη Σαγράδα Φαμίλια έφτασε επιτέλους στο τελικό της ύψος [βίντεο]

Παρόλο που η επίτευξη του τελικού ύψους συνιστά ένα μνημειώδες επίτευγμα, η Σαγράδα Φαμίλια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.

Μετά από 144 χρόνια συνεχούς αναμονής, προσδοκιών και αδιάκοπων κατασκευαστικών εργασιών, η περίφημη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έφτασε επιτέλους στο τελικό της ύψος.

Το εμβληματικό και ανεπανάληπτο αριστούργημα του σπουδαίου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται το μακρινό 1882, αγγίζει πλέον τα 172,5 μέτρα, αποτελώντας ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που ενώνει με μοναδικό τρόπο τρεις διαφορετικούς αιώνες. Η ιστορική αυτή στιγμή επισφραγίστηκε σήμερα (20/2) με την επιτυχή τοποθέτηση του τελευταίου τμήματος του κεντρικού πύργου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό, καθώς και με την ύψωση του επιβλητικού σταυρού των 17 μέτρων που δεσπόζει πλέον στην κορυφή του.

Η συγκεκριμένη, εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία εγκατάστασης είχε καθυστερήσει για αρκετές ημέρες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, ωστόσο η ολοκλήρωσή της σκόρπισε ενθουσιασμό τόσο στους κατοίκους της πόλης όσο και στα εκατομμύρια των θαυμαστών του ναού παγκοσμίως.

Σημερινές εικόνες:

Με την προσθήκη αυτού του κορυφαίου τμήματος, η Σαγράδα Φαμίλια δεν αποτελεί απλώς το ψηλότερο κτήριο που δεσπόζει στον ορίζοντα της Καταλανικής πρωτεύουσας, αλλά καταρρίπτει ταυτόχρονα και ένα σημαντικό παγκόσμιο ρεκόρ. Αναδεικνύεται πλέον επίσημα ως η υψηλότερη εκκλησία και βασιλική σε ολόκληρο τον κόσμο, ξεπερνώντας κατά περίπου ενάμισι μέτρο τον ιστορικό καθεδρικό ναό της Ουλμ στη νότια Γερμανία, ο οποίος κατείχε τον συγκεκριμένο τίτλο αδιάλειπτα για περισσότερο από έναν αιώνα. Ο κεντρικός πύργος του Ιησού είναι ο ψηλότερος και ο πιο εντυπωσιακός από τους συνολικά 18 πύργους που είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια ο Γκαουντί, σε ένα κολοσσιαίο έργο στο οποίο επέλεξε να αφιερώσει με πάθος τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Για να τιμηθεί το σπουδαίο αυτό αρχιτεκτονικό και ιστορικό ορόσημο, έχει προγραμματιστεί μια ειδική εορταστική τελετή στις 10 Ιουνίου του 2026. Η ημερομηνία αυτή φέρει τεράστιο συμβολικό βάρος, καθώς συμπίπτει ακριβώς με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τον τραγικό θάνατο του ιδιοφυούς αρχιτέκτονα το 1926. Αξίζει, παράλληλα, να σημειωθεί πως ο εντυπωσιακός ναός είχε ήδη καθαγιαστεί επίσημα το 2010 από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄, γεγονός που επιβεβαίωσε τον διττό του ρόλο ως ιερού χώρου λατρείας και ανεκτίμητου μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σημερινά πλάνα:

YouTube thumbnail

Η πρόοδος και η σταδιακή ολοκλήρωση του έργου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τεράστια τουριστική του απήχηση. Σήμερα, η Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί το αδιαμφισβήτητο σήμα κατατεθέν και το σημαντικότερο τουριστικό αξιοθέατο της Βαρκελώνης. Κάθε χρόνο, προσελκύει περίπου πέντε εκατομμύρια επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η μαζική αυτή προσέλευση μεταφράζεται σε ετήσια έσοδα που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι σχεδόν τα μισά από αυτά τα χρήματα επανεπενδύονται άμεσα για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων οικοδομικών εργασιών, καθιστώντας τους ίδιους τους ταξιδιώτες βασικούς «χορηγούς» του οράματος του Γκαουντί.

Παρόλο που η επίτευξη του τελικού ύψους συνιστά ένα μνημειώδες επίτευγμα, η Σαγράδα Φαμίλια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως. Οι ειδικοί μηχανικοί και οι υπεύθυνοι της κατασκευής εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περίπου άλλη μια δεκαετία αδιάκοπων εργασιών για να πάρει την τελική της μορφή, καθώς απομένουν σημαντικές και χρονοβόρες παρεμβάσεις στις περίτεχνες προσόψεις της, όπως η νότια πρόσοψη, καθώς και στον εσωτερικό διάκοσμο. Παρ’ όλα αυτά, η κατάκτηση της κορυφής του κεντρικού πύργου αποδεικνύει περίτρανα ότι το φαινομενικά αδιανόητο όνειρο του Αντόνι Γκαουντί παίρνει πια οριστικά σάρκα και οστά, αφήνοντας μια ανεξίτηλη και μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική παρακαταθήκη στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Κεντρική εικόνα: Αρχείου.

Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες
Τρομακτικό 20.02.26

Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τα πάντα αμέσως μετά την ανατροπή του φορτηγού και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να σημειώνονται εκρήξεις και τεράστιες φλόγες να «καταπίνουν» αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
Σκληρές εικόνες 20.02.26

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά στη Νιγηρία

Η πολύνεκρη επίθεση έγινε στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία - «Μετακινούνταν από το ένα χωριό στο άλλο», είπε βουλευτής του πολιτειακού κοινοβουλίου

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση
Σε δύσκολη θέση 20.02.26

Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Η Ντρουμπάβκα Σούιτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ - Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%, παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι – Επίθεση στους δικαστές
«Δεν θα επιστρέψουμε χρήματα» 20.02.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%, παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι - Επίθεση στους δικαστές

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του για να επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς - «Απογοητευτική» η απόφαση, «Οι ξένες χώρες χορεύουν στους δρόμους», είπε ο ίδιος

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες – 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο
Νέα τοποθέτηση 20.02.26

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες - 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για το πώς έχουν εξελιχθεί οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, με τον πόλεμο να συμπληρώνει τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν – Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες
Δείτε βίντεο 20.02.26

Ο στρατός του Ισραήλ «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν - Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες

Ο Ντόλαλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά του Ιράν - Προετοιμάζονται οι IDF του Ισραήλ για κάθε ενδεχόμενο

Σύνταξη
Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του
Μπλόκο 20.02.26

Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση, καθώς πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε επανειλημμένα υπέρ του Προέδρου σε μια σειρά έκτακτων αποφάσεών του για τη μετανάστευση, την απόλυση των επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών και τις βαθιές περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών
Go Fun 20.02.26

Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών

Μια νέα, δριμεία δικαστική επίθεση εξαπέλυσε η κομητεία του Λος Άντζελες κατά της δημοφιλούς πλατφόρμας Roblox, κατηγορώντας την εταιρεία ότι μετέτρεψε έναν θεωρητικά ασφαλή ψηφιακό χώρο σε «εκτροφείο» για επίδοξους θηρευτές ανηλίκων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία ΑΦΜ που ενώ δεσμεύτηκαν το 2022, εισέπραξαν κανονικά το… 2024
Νέα ερωτήματα 20.02.26

Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία ΑΦΜ που ενώ δεσμεύτηκαν το 2022, εισέπραξαν κανονικά το… 2024

Τα ΑΦΜ τριών προσώπων που εμφανίζονται ως μέλη του κυκλώματος γύρω από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλίστη Χιλετζάκη δεσμεύτηκαν το 2022 - και αποδεσμεύτηκαν με απόφαση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες
Τρομακτικό 20.02.26

Νέα σοκαριστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Χιλή – Πέντε οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τα πάντα αμέσως μετά την ανατροπή του φορτηγού και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να σημειώνονται εκρήξεις και τεράστιες φλόγες να «καταπίνουν» αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε
Relationsex 20.02.26

Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε

Η δρ Τζάστιν Γκαρσία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε με δύο αντικρουόμενες ορμές: τη δέσμευση και τη σεξουαλική ποικιλία. Όταν όμως η δεύτερη γίνεται απιστία, το πλήγμα στην ψυχική υγεία και την εμπιστοσύνη είναι βαθύ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
Σκληρές εικόνες 20.02.26

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά στη Νιγηρία

Η πολύνεκρη επίθεση έγινε στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία - «Μετακινούνταν από το ένα χωριό στο άλλο», είπε βουλευτής του πολιτειακού κοινοβουλίου

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ κάνει μαθήματα οδήγησης για να αποκτήσει δίπλωμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη σημάδι προσαρμογής

Βάιος Μπαλάφας
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση
Σε δύσκολη θέση 20.02.26

Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Η Ντρουμπάβκα Σούιτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ - Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνονται τις τελευταίες μέρες με φόντο το κρίσιμο θέμα των εκταφών των θυμάτων στα Τεμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Ελλάδα 20.02.26

Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη Δροσιά όταν έπεσε ένα τεράστιο δέντρο προκαλώντας ζημιές - Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
Ποίημα 20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ δηλώνει πως δεν απολαμβάνει τον ρόλο του στην Τότεναμ πριν από το ντεμπούτο του στην Premier League στο ντέρμπι με την ‘Αρσεναλ και υπάρχει σοβαρός λόγος για αυτό!

Βάιος Μπαλάφας
Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 20.02.26

Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Μεγάλο δέντρο έπεσε στη Δροσιά - Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Ελλάδα 20.02.26

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες

Η 20χρονης κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδική από έναν 40χρονο ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει και ένας 28χρονος - Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ αρνούνται τις κατηγορίες

Σύνταξη
