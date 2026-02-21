magazin
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
Culture Live 21 Φεβρουαρίου 2026, 19:05

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Spotlight

Στο νέο βιβλίο «The Death of Trotsky» (Ο θάνατος του Τρότσκι), ο Josh Ireland (Τζος Άιρλαντ) παρουσιάζει μια συναρπαστική περιγραφή των τελευταίων χρόνων του επαναστάτη δανδή που έζησε με την Φρίντα Κάλο στην εξορία, αλλά δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την εκδίκηση του Στάλιν.

Ο Τρόσκι γεννήθηκε το 1879 με το όνομα Λεβ Νταβίντοβιτς Μπρόνστιν, γιος ενός αναλφάβητου Εβραίου αγρότη στην περιοχή που σήμερα είναι η Ουκρανία. Το ψευδώνυμο με το οποίο τον θυμάται η ιστορία το πήρε τυχαία από έναν δεσμοφύλακα κατά τη διάρκεια μιας από τις περιόδους που πέρασε σε τσαρική φυλακή.

Δραπέτευσε από την εξορία στη Σιβηρία σε ένα κάρο με άχυρο, με ένα πλαστό διαβατήριο στην τσέπη του και έναν τόμο του Ομήρου κάτω από το χέρι του.

«The Death of Trotsky» (Ο θάνατος του Τρότσκι) του Josh Ireland

Να ξεσηκώσει τα πλήθη

Ο Τζος Άιρλαντ τον περιγράφει ως «μυωπικό δανδή», μια προσωπικότητα που, παρόλο που δεν είχε δουλέψει ποτέ σε εργοστάσιο ούτε είχε φορέσει στολή, ανακάλυψε το 1905 ότι μπορούσε να ξεσηκώσει τα πλήθη.

Σε ηλικία 25 ετών, προεδρεύοντας του Σοβιέτ της Αγίας Πετρούπολης, μίλησε με τέτοια δύναμη και επιτακτικότητα που ακόμη και οι αστυνομικοί του τσάρου δίστασαν να τον σταματήσουν. Όταν ένας χωροφύλακας προσπάθησε να τον διακόψει στη μέση της ομιλίας του, ο νεαρός επαναστάτης του ζήτησε ψύχραιμα το όνομά του και πρότεινε στη συνέλευση να αποφασίσει αν ήθελε να τον ακούσει.

«Το νέο μου βιβλίο, The Death of Trotsky αφηγείται την ιστορία της δολοφονίας του Λέον Τρότσκι το 1940 από έναν νεαρό Ισπανό, τον Ραμόν Μερκάντερ, ο οποίος κατάφερε να εισχωρήσει με δόλο στο σπίτι που ο Τρότσκι είχε δημιουργήσει στην Πόλη του Μεξικού» γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας, Τζος Άιρλαντ, στο Air Mail

1938: Ριβέρα, Τρότσκι, Αντρέ Μπρετόν / Wikimedia Commons

Μια αποφασιστική πρωτοπορία

«Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο Τρότσκι περιπλανιόταν στον κόσμο των Ρώσων επαναστατών, συμμαχώντας με τους Μενσεβίκους μετά τη διάσπαση του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος το 1903» γράφει ο Pratinav Anil στους Times γράφοντας για το βιβλίο The Death of Trotsky και συνεχίζει:

«Σε μια έξυπνη πολιτική κίνηση, η μικρότερη φατρία του Βλαντιμίρ Λένιν υιοθέτησε το όνομα Μπολσεβίκοι (που σημαίνει πλειοψηφία), ενώ οι αντίπαλοί τους έμειναν με την ετικέτα Μενσεβίκοι (μειοψηφία).

»Δογματικά σοβαρός, ο Τρότσκι είχε αρχικά αποδεχτεί την ορθόδοξη μαρξιστική ακολουθία: η Ρωσία έπρεπε να περάσει από μια αστική επανάσταση πριν από την κατάληψη της εξουσίας από το προλεταριάτο. Με τον καιρό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ιστορία μπορούσε να προωθηθεί από μια αποφασιστική πρωτοπορία».

Ξεχώριζε

«Το νέο μου βιβλίο, The Death of Trotsky αφηγείται την ιστορία της δολοφονίας του Λέον Τρότσκι το 1940 από έναν νεαρό Ισπανό, τον Ραμόν Μερκάντερ, ο οποίος κατάφερε να εισχωρήσει με δόλο στο σπίτι που ο Τρότσκι είχε δημιουργήσει στην Πόλη του Μεξικού» γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας, Τζος Άιρλαντ, στο Air Mail και συνεχίζει:

«Όταν άρχισα να το γράφω, ήλπιζα ότι η θεωρία μου για το ποιος ήταν ο Τρότσκι θα ήταν αρκετά ευρεία ώστε να χωρέσει τις πολλές αντιφάσεις του.

»Ήταν αδιάλλακτος και αυστηρός, σχολαστικός με το χρόνο, και όμως οι σκέψεις, οι ομιλίες και τα ρούχα του χαρακτηρίζονταν από μια επιδεικτικότητα που τον ξεχώριζε από όλους τους συνομηλίκους του».

Photo: Wikimedia Commons

Αντιπάθεια

«Ο Τρότσκι ήταν ματαιόδοξος -ο Λένιν αστειευόταν ότι, αν βρισκόταν μπροστά σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα, θα ζητούσε μια χτένα αλλά η ματαιοδοξία δεν ήταν το μοιραίο του ελάττωμα» σχολιάζει ο Pratinav Anil στους Times και συνεχίζει:

«Η αχίλλειος πτέρνα του ήταν ότι δεν ανέχονταν τους ανόητους, απορρίπτοντας κάποτε ακόμη και τον Λένιν ως σχολαστικό, πεζό δικηγόρο. Μια τέτοια υπεροψία δεν ταίριαζε σε ένα κόμμα που εκτιμούσε τη συντροφικότητα. Όταν η υγεία του Λένιν κατέρρευσε, ο Τρότσκι, φοβερός στη θεωρία και τη διοίκηση, αποδείχθηκε αδέξιος στις ίντριγκες. Το 1924, μετά το θάνατο του Λένιν, ο Στάλιν βγήκε νικητής».

Η αντιπάθεια μεταξύ Στάλιν και Τρότσκι ήταν αμοιβαία. Ο Τρότσκι αποστρεφόταν το σημαδεμένο από ευλογιά πρόσωπο και τους χονδροειδείς τρόπους του Στάλιν, αποκαλώντας τον «αδέξιο επαρχιώτη» και, όπως είναι γνωστό, «νεκροθάφτη της επανάστασης». Ο Στάλιν απεχθανόταν τα pince-nez γυαλιά του Τρότσκι και τον τρόπο ομιλίας του, χλευάζοντάς τον ως «διοικητή οπερέτας και φλύαρο».

«Μιλούσαν στα αγγλικά, κυρίως για να αποκλείσουν τη Ναταλία. Όταν ο Ριβέρα ξεκίνησε μια σχέση με την αδελφή της Κάλο, την Κριστίνα, η Κάλο αντέδρασε με θεατρική αποτελεσματικότητα, κόβοντας τα μακριά μαλλιά της, τα οποία ο Τρότσκι λάτρευε και ξεκινώντας μια σχέση μαζί του»

YouTube thumbnail

Η ζωή στο Μεξικό

«Το 1937, λίγο μετά την άφιξη του Τρότσκι στο Μεξικό – τον τελικό προορισμό του σε μια σχεδόν δεκαετή εξορία που ξεκίνησε όταν έχασε την πάλη για την εξουσία με τον αντίπαλό του, Ιωσήφ Στάλιν – άρχισε μια σχέση με τη Φρίντα Κάλο, στο παιδικό σπίτι της οποίας έμενε» συνεχίζει ο Τζος Άιρλαντ.

«Για τον γηραιό επαναστάτη πρέπει να ήταν ένα πολιτισμικό σοκ. Το Μπλε Σπίτι του Ντιέγκο Ριβέρα και της Φρίντα Κάλο, όπου ο Τρότσκι και η σύζυγός του Ναταλία εγκαταστάθηκαν, ήταν ταυτόχρονα μια μποέμικη αυλή και ένα οχυρωμένο στρατόπεδο» συνεχίζει ο Pratinav Anil στους Times.

«Αρχικά, ένιωσε μια έλξη για την Κάλο, αυτή την όμορφη/άσχημη με το ενιαίο φρύδι και την αυθάδη βωμολοχία ενός αλητάκου. Της έβαζε σημειώματα σε διάφορες γλώσσες κάτω από την πόρτα της.

»Μιλούσαν στα αγγλικά, κυρίως για να αποκλείσουν τη Ναταλία. Όταν ο Ριβέρα ξεκίνησε μια σχέση με την αδελφή της Κάλο, την Κριστίνα, η Κάλο αντέδρασε με θεατρική αποτελεσματικότητα, κόβοντας τα μακριά μαλλιά της, τα οποία ο Τρότσκι λάτρευε και ξεκινώντας μια σχέση μαζί του –τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”» αφηγείται ο Anil.

«Κατά τη διάρκεια της συμφιλίωσης του Τρότσκι και της Ναταλία, από μια χασιέντα στα βουνά όπου είχε αποσυρθεί για να ξεφύγει από την πόλη, έστειλε στην Κάλο ένα εκπληκτικό γράμμα, στο οποίο έγινε γραφικά σαρκικός»

Επιστολή του Τρότσκι στην Κάλο / Photo: Wikimedia Commons

Άδοξο τέλος της σχέσης

«Η σχέση τελείωσε άσχημα. Ο ενθουσιασμός της Κάλο ήταν έντονος και σύντομος, και ο Τρότσκι δεν ήταν φτιαγμένος για μια τέτοια στιγμιαία καύση. Δεν άργησε να τον παρατήσει, σχολιάζοντας: “Είμαι πολύ κουρασμένη από τον γέρο”» συνεχίζει ο Pratinav Anil στους Times.

«Έμαθα ότι όταν η καλλιτέχνιδα έκοψε απότομα τις σχέσεις της με τον Τρότσκι, αυτός ήταν απογοητευμένος» εξηγεί ο συγγραφέας, Τζος Άιρλαντ, στο Air Mail.

«Και έμαθα ότι, αργότερα, κατά τη διάρκεια της συμφιλίωσης του Τρότσκι και της Ναταλία, από μια χασιέντα στα βουνά όπου είχε αποσυρθεί για να ξεφύγει από την πόλη, έστειλε στην Κάλο ένα εκπληκτικό γράμμα, στο οποίο έγινε γραφικά σαρκικός».

Τρότσκι, Ναταλία και Φρίντα / Wikimedia Commons

Ήταν 60 ετών

«Ο Ριβέρα ήταν μια γιγαντιαία παρουσία, ένας άντρας που καυχιόταν ότι καταβρόχθιζε γυναικεία σάρκα (“Είναι σαν το πιο τρυφερό νεαρό γουρούνι”), κοιμόταν σε μπανιέρες και έπαιζε με τον πίθηκο του, τον Φουλάνγκ-Τσανγκ» συνεχίζει ο Pratinav Anil στους Times:

«Γύρω από αυτή την αυλή περιφέρονταν σοβιετικοί κατάσκοποι: ο Λεονίντ Εϊτίνγκον, ο εγκέφαλος της δολοφονίας, η ερωμένη του Καριντάντ Μερκάντερ, μια φλογερή Καταλανή και κατά καιρούς αναρχική, που έκανε ενέσεις ηρωίνης, και ο γιος της Ραμόν Μερκάντερ, ένας εκκεντρικός “κομμουνιστής Δον Ζουάν” που φορούσε κολάν και καφέ παντελόνια.

»Με το ψευδώνυμο Φρανκ Τζάκσον -οι Ρώσοι πλαστογράφοι της μυστικής αστυνομίας έγραψαν λάθος το Τζάκσον στο διαβατήριό του- εισχώρησε στον κύκλο του Τρότσκι αποπλανώντας την Αμερικανίδα αδελφή μιας από τις γραμματείς.

»Ο Ραμόν ήταν, από πολλές απόψεις, ένας φοβερός δολοφόνος, σαν να είχε βγει από σενάριο των αδελφών Κοέν. Παρ’ όλα αυτά, αποδείχθηκε αρκετά καλός για το έργο. Υπήρξε μια προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας του Τρότσκι τον Μάιο του 1940, όταν μια ομάδα μεξικανών ριζοσπαστών με επικεφαλής τον τοιχογράφο Νταβίντ Αλφάρο Σικέιρος εισέβαλε στο συγκρότημα, ρίχνοντας σφαίρες στο σκοτάδι. Ο Τρότσκι και η Ναταλία κρύφτηκαν κάτω από το κρεβάτι τους. Πάνω από 70 σφαίρες διαπέρασαν τους τοίχους. Επέζησαν.

»Στις 20 Αυγούστου 1940, μια ηλιόλουστη μέρα, ο Ραμόν μπήκε στο γραφείο του Τρότσκι, φαινομενικά για να συζητήσουν τις γαλλικές στατιστικές, φορώντας αδιάβροχο και καπέλο επειδή, όπως είπε στην καχύποπτη Ναταλία, “μπορεί να βρέξει”. Οι φρουροί άφησαν τους δύο άνδρες μόνους. Ο Τρότσκι έσκυψε πάνω από το χειρόγραφο του Ραμόν. O Ραμόν έβγαλε ένα παγοκόφτη με κοντό χερούλι και χτύπησε.

»Ο Τρότσκι ούρλιαξε, παραπάτησε, αναγνώρισε τον επιτιθέμενο και αντεπιτέθηκε. Έμεινε εκεί, θανάσιμα πληγωμένος, και πέθανε την επόμενη μέρα. Ήταν 60 ετών. Ο Ραμόν εξέτισε 20 χρόνια σε μεξικάνικη φυλακή και αργότερα τιμήθηκε από τον Χρουστσόφ ως Ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης» καταλήγει ο Pratinav Anil στους Times.

*Με στοιχεία από thetimes.com και airmail.news

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
«Δεν το βρίσκω κομψό» 21.02.26

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
Ποίημα 20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού
«Υπηρέτης του Σατανά» 20.02.26

Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού

Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα του φιλμ Η Ανάσταση του Χριστού - και έχει στο πλευρό του τον αφορισμένο Αρχιεπίσκοπο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
Τελική ευθεία 20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
Η πρώην 20.02.26

Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Πριν ο απόγονος των Κένεντι, JFK Jr, γνωρίσει την Καρολίν Μπεσέτ, είχε μια σχέση με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ της εποχής του: τη Ντάριλ Χάνα, η οποία έγινε διάσημη με την ταινία Splash.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
Εκπυρσοκρότηση 20.02.26

Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ του κορυφαίου παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ και του δικτύου CBS ήρθε στο φως, με αφορμή την άρνηση των νομικών συμβούλων του καναλιού να μεταδώσουν τη συνέντευξη του Τεξανού υποψηφίου Γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
Άνομοι δρόμοι 19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν
«Από παιδί» 19.02.26

Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν

Η ταινία, με τίτλο «Porto Rico» και πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, «συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με μια ενστικτώδη, λυρική προσέγγιση και μια συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη με γκολ των Πιρόλα και Γιαζίτζι και επέστρεψε στις νίκες αλλά και την κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Σύνταξη
Ουνιόν Βερολίνου – Μπαγερ Λεβερκούζεν 1-0: Ήττα για τις «ασπιρίνες» πριν τον επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ήττα για τη Λεβερκούζεν στο Βερολίνο πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό (1-0)

Η Λεβερκούζεν δεν κατάφερε να συνεχίσει με νίκη μετά το 2-0 στο «Καραϊσκάκη», γνωρίζοντας ήττα με 1-0 στο Βερολίνο από την Ουνιόν, λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό στη «Μπάι Αρένα».

Σύνταξη
Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι
Ελλάδα 21.02.26

Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι

Ο Δήμος Αχαρνών υπενθυμίζει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν όσοι επισκεφθούν την Πάρνηθα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Επικαιρότητα 21.02.26

ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!

Με μια ολοκληρωμένη εμφάνιση στο Τορίνο, η Κόμο πέρασε νικηφόρα με 2-0 από το Τορίνο κόντρα στη Γιουβέντους, πλησίασε στον βαθμό τη «Γηραιά Κυρία» και «βλέπει» ακόμη και Champions League.

Σύνταξη
Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)

Ο Ιρανός σέντερ φορ στάθηκε άτυχος καθώς έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων

Σύνταξη
Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε
30 χρονών; 21.02.26

Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε

Οι δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση προς τιμήν της καριέρας του Τιμοτέ Σαλαμέ που διοργανώθηκε από την American Cinematheque και την Cinespia στο Λος Άντζελες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΒΚ-46 – Ολυμπιακός 25-31: Δεύτερη νίκη και πανηγυρική πρόκριση στους «8» του EHF European Cup οι Πειραιώτες!
EHF European Cup 21.02.26

ΒΚ-46 – Ολυμπιακός 25-31: Δεύτερη νίκη και πανηγυρική πρόκριση στους «8» οι Πειραιώτες!

Το εισιτήριο για την οκτάδα του EHF European Cup «σφράγισε» η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού, καθώς νίκησε την ΒΚ-46 και στην παγωμένη Φινλανδία, αυτή τη φορά με σκορ 31-25.

Σύνταξη
Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 21.02.26

Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του κεντρικού εργοστασίου της Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σύνταξη
«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε την Κυψέλη
Σοκ 21.02.26

«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε την Κυψέλη

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά». Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη μητέρα της 25χρονης.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Άντρας πυροβόλησε και τραυμάτισε παιδιά στο Αίγιο – «Το παιδί μου έχει πάνω του 12 σκάγια, στα πόδια»
Πισώπλατα 21.02.26

Άντρας πυροβόλησε και τραυμάτισε παιδιά στο Αίγιο – «Το παιδί μου έχει πάνω του 12 σκάγια, στα πόδια»

«Τα παιδιά τα πυροβόλησαν και οι δύο φύγανε κατευθείαν για νοσοκομείο. Ο δικός μου ήρθε στο σπίτι. Και στο σπίτι που ήρθε κατευθείαν πήγαμε στο νοσοκομείο», λέει ο πατέρας 15χρονου τραυματία.

Σύνταξη
Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»
Ελλάδα 21.02.26

Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»

Με μία συνταρακτική επιστολή-ανάρτηση, ο εφέτης Γιάννης Ευαγγελάτος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το δικαστικό σώμα, τονίζοντας πως «σε μια Δικαιοσύνη που νοσεί, η ανοχή είναι συνενοχή» - «Το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη μετατρέπεται σε πεδίο άγονης αντιπαράθεσης» και «μόνο από τύχη ή σύμπτωση μπορείς να βρεις το δίκιο σου», σημειώνει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μπέρνλι για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Μπράιτον για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
Κόσμος 21.02.26

Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναιτωλικός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο