Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Στο νέο βιβλίο «The Death of Trotsky» (Ο θάνατος του Τρότσκι), ο Josh Ireland (Τζος Άιρλαντ) παρουσιάζει μια συναρπαστική περιγραφή των τελευταίων χρόνων του επαναστάτη δανδή που έζησε με την Φρίντα Κάλο στην εξορία, αλλά δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την εκδίκηση του Στάλιν.

Ο Τρόσκι γεννήθηκε το 1879 με το όνομα Λεβ Νταβίντοβιτς Μπρόνστιν, γιος ενός αναλφάβητου Εβραίου αγρότη στην περιοχή που σήμερα είναι η Ουκρανία. Το ψευδώνυμο με το οποίο τον θυμάται η ιστορία το πήρε τυχαία από έναν δεσμοφύλακα κατά τη διάρκεια μιας από τις περιόδους που πέρασε σε τσαρική φυλακή.

Δραπέτευσε από την εξορία στη Σιβηρία σε ένα κάρο με άχυρο, με ένα πλαστό διαβατήριο στην τσέπη του και έναν τόμο του Ομήρου κάτω από το χέρι του.

Να ξεσηκώσει τα πλήθη

Ο Τζος Άιρλαντ τον περιγράφει ως «μυωπικό δανδή», μια προσωπικότητα που, παρόλο που δεν είχε δουλέψει ποτέ σε εργοστάσιο ούτε είχε φορέσει στολή, ανακάλυψε το 1905 ότι μπορούσε να ξεσηκώσει τα πλήθη.

Σε ηλικία 25 ετών, προεδρεύοντας του Σοβιέτ της Αγίας Πετρούπολης, μίλησε με τέτοια δύναμη και επιτακτικότητα που ακόμη και οι αστυνομικοί του τσάρου δίστασαν να τον σταματήσουν. Όταν ένας χωροφύλακας προσπάθησε να τον διακόψει στη μέση της ομιλίας του, ο νεαρός επαναστάτης του ζήτησε ψύχραιμα το όνομά του και πρότεινε στη συνέλευση να αποφασίσει αν ήθελε να τον ακούσει.

«Το νέο μου βιβλίο, The Death of Trotsky αφηγείται την ιστορία της δολοφονίας του Λέον Τρότσκι το 1940 από έναν νεαρό Ισπανό, τον Ραμόν Μερκάντερ, ο οποίος κατάφερε να εισχωρήσει με δόλο στο σπίτι που ο Τρότσκι είχε δημιουργήσει στην Πόλη του Μεξικού» γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας, Τζος Άιρλαντ, στο Air Mail

Μια αποφασιστική πρωτοπορία

«Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο Τρότσκι περιπλανιόταν στον κόσμο των Ρώσων επαναστατών, συμμαχώντας με τους Μενσεβίκους μετά τη διάσπαση του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος το 1903» γράφει ο Pratinav Anil στους Times γράφοντας για το βιβλίο The Death of Trotsky και συνεχίζει:

«Σε μια έξυπνη πολιτική κίνηση, η μικρότερη φατρία του Βλαντιμίρ Λένιν υιοθέτησε το όνομα Μπολσεβίκοι (που σημαίνει πλειοψηφία), ενώ οι αντίπαλοί τους έμειναν με την ετικέτα Μενσεβίκοι (μειοψηφία).

»Δογματικά σοβαρός, ο Τρότσκι είχε αρχικά αποδεχτεί την ορθόδοξη μαρξιστική ακολουθία: η Ρωσία έπρεπε να περάσει από μια αστική επανάσταση πριν από την κατάληψη της εξουσίας από το προλεταριάτο. Με τον καιρό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ιστορία μπορούσε να προωθηθεί από μια αποφασιστική πρωτοπορία».

Ξεχώριζε

«Όταν άρχισα να το γράφω, ήλπιζα ότι η θεωρία μου για το ποιος ήταν ο Τρότσκι θα ήταν αρκετά ευρεία ώστε να χωρέσει τις πολλές αντιφάσεις του.

»Ήταν αδιάλλακτος και αυστηρός, σχολαστικός με το χρόνο, και όμως οι σκέψεις, οι ομιλίες και τα ρούχα του χαρακτηρίζονταν από μια επιδεικτικότητα που τον ξεχώριζε από όλους τους συνομηλίκους του».

Αντιπάθεια

«Ο Τρότσκι ήταν ματαιόδοξος -ο Λένιν αστειευόταν ότι, αν βρισκόταν μπροστά σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα, θα ζητούσε μια χτένα αλλά η ματαιοδοξία δεν ήταν το μοιραίο του ελάττωμα» σχολιάζει ο Pratinav Anil στους Times και συνεχίζει:

«Η αχίλλειος πτέρνα του ήταν ότι δεν ανέχονταν τους ανόητους, απορρίπτοντας κάποτε ακόμη και τον Λένιν ως σχολαστικό, πεζό δικηγόρο. Μια τέτοια υπεροψία δεν ταίριαζε σε ένα κόμμα που εκτιμούσε τη συντροφικότητα. Όταν η υγεία του Λένιν κατέρρευσε, ο Τρότσκι, φοβερός στη θεωρία και τη διοίκηση, αποδείχθηκε αδέξιος στις ίντριγκες. Το 1924, μετά το θάνατο του Λένιν, ο Στάλιν βγήκε νικητής».

Η αντιπάθεια μεταξύ Στάλιν και Τρότσκι ήταν αμοιβαία. Ο Τρότσκι αποστρεφόταν το σημαδεμένο από ευλογιά πρόσωπο και τους χονδροειδείς τρόπους του Στάλιν, αποκαλώντας τον «αδέξιο επαρχιώτη» και, όπως είναι γνωστό, «νεκροθάφτη της επανάστασης». Ο Στάλιν απεχθανόταν τα pince-nez γυαλιά του Τρότσκι και τον τρόπο ομιλίας του, χλευάζοντάς τον ως «διοικητή οπερέτας και φλύαρο».

«Μιλούσαν στα αγγλικά, κυρίως για να αποκλείσουν τη Ναταλία. Όταν ο Ριβέρα ξεκίνησε μια σχέση με την αδελφή της Κάλο, την Κριστίνα, η Κάλο αντέδρασε με θεατρική αποτελεσματικότητα, κόβοντας τα μακριά μαλλιά της, τα οποία ο Τρότσκι λάτρευε και ξεκινώντας μια σχέση μαζί του»

Η ζωή στο Μεξικό

«Το 1937, λίγο μετά την άφιξη του Τρότσκι στο Μεξικό – τον τελικό προορισμό του σε μια σχεδόν δεκαετή εξορία που ξεκίνησε όταν έχασε την πάλη για την εξουσία με τον αντίπαλό του, Ιωσήφ Στάλιν – άρχισε μια σχέση με τη Φρίντα Κάλο, στο παιδικό σπίτι της οποίας έμενε» συνεχίζει ο Τζος Άιρλαντ.

«Για τον γηραιό επαναστάτη πρέπει να ήταν ένα πολιτισμικό σοκ. Το Μπλε Σπίτι του Ντιέγκο Ριβέρα και της Φρίντα Κάλο, όπου ο Τρότσκι και η σύζυγός του Ναταλία εγκαταστάθηκαν, ήταν ταυτόχρονα μια μποέμικη αυλή και ένα οχυρωμένο στρατόπεδο» συνεχίζει ο Pratinav Anil στους Times.

«Αρχικά, ένιωσε μια έλξη για την Κάλο, αυτή την όμορφη/άσχημη με το ενιαίο φρύδι και την αυθάδη βωμολοχία ενός αλητάκου. Της έβαζε σημειώματα σε διάφορες γλώσσες κάτω από την πόρτα της.

Μιλούσαν στα αγγλικά, κυρίως για να αποκλείσουν τη Ναταλία. Όταν ο Ριβέρα ξεκίνησε μια σχέση με την αδελφή της Κάλο, την Κριστίνα, η Κάλο αντέδρασε με θεατρική αποτελεσματικότητα, κόβοντας τα μακριά μαλλιά της, τα οποία ο Τρότσκι λάτρευε και ξεκινώντας μια σχέση μαζί του –τον αποκαλούσε πειραχτικά "πιοτσίτας", που σημαίνει "μικρό γένι"» αφηγείται ο Anil.

Άδοξο τέλος της σχέσης

«Η σχέση τελείωσε άσχημα. Ο ενθουσιασμός της Κάλο ήταν έντονος και σύντομος, και ο Τρότσκι δεν ήταν φτιαγμένος για μια τέτοια στιγμιαία καύση. Δεν άργησε να τον παρατήσει, σχολιάζοντας: “Είμαι πολύ κουρασμένη από τον γέρο”» συνεχίζει ο Pratinav Anil στους Times.

«Έμαθα ότι όταν η καλλιτέχνιδα έκοψε απότομα τις σχέσεις της με τον Τρότσκι, αυτός ήταν απογοητευμένος» εξηγεί ο συγγραφέας, Τζος Άιρλαντ, στο Air Mail.

«Και έμαθα ότι, αργότερα, κατά τη διάρκεια της συμφιλίωσης του Τρότσκι και της Ναταλία, από μια χασιέντα στα βουνά όπου είχε αποσυρθεί για να ξεφύγει από την πόλη, έστειλε στην Κάλο ένα εκπληκτικό γράμμα, στο οποίο έγινε γραφικά σαρκικός».

Ήταν 60 ετών

«Ο Ριβέρα ήταν μια γιγαντιαία παρουσία, ένας άντρας που καυχιόταν ότι καταβρόχθιζε γυναικεία σάρκα (“Είναι σαν το πιο τρυφερό νεαρό γουρούνι”), κοιμόταν σε μπανιέρες και έπαιζε με τον πίθηκο του, τον Φουλάνγκ-Τσανγκ» συνεχίζει ο Pratinav Anil στους Times:

«Γύρω από αυτή την αυλή περιφέρονταν σοβιετικοί κατάσκοποι: ο Λεονίντ Εϊτίνγκον, ο εγκέφαλος της δολοφονίας, η ερωμένη του Καριντάντ Μερκάντερ, μια φλογερή Καταλανή και κατά καιρούς αναρχική, που έκανε ενέσεις ηρωίνης, και ο γιος της Ραμόν Μερκάντερ, ένας εκκεντρικός “κομμουνιστής Δον Ζουάν” που φορούσε κολάν και καφέ παντελόνια.

»Με το ψευδώνυμο Φρανκ Τζάκσον -οι Ρώσοι πλαστογράφοι της μυστικής αστυνομίας έγραψαν λάθος το Τζάκσον στο διαβατήριό του- εισχώρησε στον κύκλο του Τρότσκι αποπλανώντας την Αμερικανίδα αδελφή μιας από τις γραμματείς.

»Ο Ραμόν ήταν, από πολλές απόψεις, ένας φοβερός δολοφόνος, σαν να είχε βγει από σενάριο των αδελφών Κοέν. Παρ’ όλα αυτά, αποδείχθηκε αρκετά καλός για το έργο. Υπήρξε μια προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας του Τρότσκι τον Μάιο του 1940, όταν μια ομάδα μεξικανών ριζοσπαστών με επικεφαλής τον τοιχογράφο Νταβίντ Αλφάρο Σικέιρος εισέβαλε στο συγκρότημα, ρίχνοντας σφαίρες στο σκοτάδι. Ο Τρότσκι και η Ναταλία κρύφτηκαν κάτω από το κρεβάτι τους. Πάνω από 70 σφαίρες διαπέρασαν τους τοίχους. Επέζησαν.

»Στις 20 Αυγούστου 1940, μια ηλιόλουστη μέρα, ο Ραμόν μπήκε στο γραφείο του Τρότσκι, φαινομενικά για να συζητήσουν τις γαλλικές στατιστικές, φορώντας αδιάβροχο και καπέλο επειδή, όπως είπε στην καχύποπτη Ναταλία, “μπορεί να βρέξει”. Οι φρουροί άφησαν τους δύο άνδρες μόνους. Ο Τρότσκι έσκυψε πάνω από το χειρόγραφο του Ραμόν. O Ραμόν έβγαλε ένα παγοκόφτη με κοντό χερούλι και χτύπησε.

»Ο Τρότσκι ούρλιαξε, παραπάτησε, αναγνώρισε τον επιτιθέμενο και αντεπιτέθηκε. Έμεινε εκεί, θανάσιμα πληγωμένος, και πέθανε την επόμενη μέρα. Ήταν 60 ετών. Ο Ραμόν εξέτισε 20 χρόνια σε μεξικάνικη φυλακή και αργότερα τιμήθηκε από τον Χρουστσόφ ως Ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης» καταλήγει ο Pratinav Anil στους Times.

*Με στοιχεία από thetimes.com και airmail.news