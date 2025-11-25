magazin
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» – Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα
Art 25 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» – Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα

Η Φρίντα Κάλο περιέγραψε κάποτε τα δύο σημαντικά ατυχήματα που καθόρισαν τη ζωή της: ένα τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που την άφησε συντριμμένη και καθηλωμένη στο κρεβάτι για έναν χρόνο και τον γάμο της με τον Ντιέγκο Ριβέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο ζωγράφος Ντιέγκο Ριβέρα έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά για τους άλλους εραστές όταν —σύμφωνα με φήμες— έφαγε μια χούφτα από τις στάχτες της πρώην συζύγου του Φρίντα Κάλο, αμέσως μετά τον θάνατό της.

Ίσως ήθελε να εξασφαλίσει ότι θα την κουβαλάει συνέχεια μέσα του. Η μεξικανική κυβέρνηση αποφάσισε να μην τιμήσει την επιθυμία του να αναμειχθούν οι στάχτες τους μετά τον θάνατό του. Τα λείψανα της Κάλο τοποθετήθηκαν στη Ροτόντα των Εξαίρετων Ανδρών της Πόλης του Μεξικού και από τότε έχουν μεταφερθεί στο σπίτι της, που σήμερα είναι το Μουσείο Φρίντα Κάλο. Ο Ριβέρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου του 1957, βρίσκεται στο Panteón Civil de Dolores.

Απιστία και βίαιη συμπεριφορά

Η ερωτική ιστορία της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα είναι γεμάτη δράμα, τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικό. Δύο από τους πιο εξέχοντες καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, είχαν επαναστατικές ιδέες και συναισθήματα, ενωμένοι σε μια εκρηκτική, παθιασμένη και συχνά επιζήμια σχέση που θα διαρκούσε μέχρι τον θάνατο της Φρίντα Κάλο, στις 13 Ιουλίου του 1954.

Ήταν μια σχέση που αντικατόπτριζε την αναταραχή που επικρατούσε γύρω τους — ένας κύκλος απιστίας και βίαιης συμπεριφοράς με φόντο μια χώρα που αναδιαμόρφωνε την ταυτότητά της, έναν παγκόσμιο πόλεμο και πολιτικές αναταραχές.

Είκοσι χρόνια μεγαλύτερος

Και οι δύο ήταν παθιασμένοι με την αναγέννηση της ταυτότητας της χώρας τους αμέσως μετά την Μεξικανική Επανάσταση. Οι καλλιτέχνες συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1928 μέσω του Μεξικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Ριβέρα ήταν είκοσι χρόνια μεγαλύτερος από αυτήν και είχε ήδη αποκτήσει φήμη για το απίστευτο καλλιτεχνικό του ταλέντο.

Ως παιδί-θαύμα, η ζωγραφική ήταν πάντα κάτι φυσικό για τον Ντιέγκο. Του δόθηκε υποτροφία από τη μεξικανική κυβέρνηση για να σπουδάσει τέχνη σε διάφορες πόλεις του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, όπου έγινε φίλος με κυβιστές όπως ο Πικάσο και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες.

Η Κάλο ερωτεύτηκε σχεδόν αμέσως αυτόν τον άντρα, του οποίου τα ιδανικά για τη μεξικανική ταυτότητα ταίριαζαν απόλυτα με τα δικά της και ο οποίος ενθάρρυνε την καλλιτεχνική της άνθηση.

Η Φρίντα και ο Ντιέγκο παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα, το 1929, ίσως με μια μικρή διαίσθηση για το τι θα ακολουθούσε.

Λατρευτική και σαρκοφαγική

Όταν γνώρισε τη Φρίντα, ο Ντιέγκο Ριβέρα ήταν ακόμα παντρεμένος, είχε χωρίσει μία φορά, είχε ερωμένη και είχε παιδιά με σχεδόν όλες τις πρώην συζύγους του. Αυτή δεν θα ήταν η τελευταία φορά που ο Ριβέρα θα ήταν άπιστος, και η Κάλο είχε επίσης αρκετούς εραστές.

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Ριβέρα περιλαμβάνουν την αδελφή της Κάλο, Κριστίνα, μια εμπειρία που η Κάλο επεξεργάστηκε με μια βίαιη απεικόνιση στο έργο «A Few Small Nips» (1935). Ο Λέων Τρότσκι και η Τζόρτζια Ο’Κιφ ήταν μεταξύ των διάσημων εραστών και ερωμένων της Φρίντα.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η Φρίντα και ο Ντιέγκο συχνά απεικόνιζαν ο ένας τον άλλον με τρόπους που ανταποκρίνονταν στην καυτή και ψυχρή δυναμική τους, ταυτόχρονα λατρευτική και σαρκοφαγική.

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Ριβέρα περιλαμβάνουν την αδελφή της Κάλο, Κριστίνα, μια εμπειρία που η Κάλο επεξεργάστηκε με μια βίαιη απεικόνιση στο έργο «A Few Small Nips» (1935)

«Το λουλουδάτο σιντριβάνι σου»

Δεν αποτελεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι η Κάλο ήταν ικανή να γράψει αρκετά πικάντικα ερωτικά γράμματα, τα περισσότερα από τα οποία απευθύνονταν στον σύζυγό της:

«Τίποτα δεν συγκρίνεται με τα χέρια σου, τίποτα δεν μοιάζει με το πράσινο-χρυσό των ματιών σου. Το σώμα μου είναι γεμάτο από σένα για μέρες και μέρες. Είσαι ο καθρέφτης της νύχτας. Η βίαιη λάμψη του κεραυνού. Η υγρασία της γης. Η κοιλότητα των μασχάλων σου είναι το καταφύγιό μου. Τα δάχτυλά μου αγγίζουν το αίμα σου. Όλη η χαρά μου είναι να νιώθω τη ζωή να αναβλύζει από το λουλουδάτο σιντριβάνι σου, που το δικό μου κρατάει για να γεμίσει όλα τα μονοπάτια των νεύρων μου, που είναι δικά σου».

Ισχυρά ιδανικά

Ο Ντιέγκο Ριβέρα άφησε πίσω του όλα τα παρισινά του κατορθώματα και μαζί με τη Φρίντα Κάλο άρχισαν να συμβάλλουν στην μετα-επαναστατική αναγέννηση του Μεξικού. Μεταξύ 1930 και 1934, το ζευγάρι ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντιέγκο ανέλαβε να ζωγραφίσει μια τοιχογραφία στο Pacific Stock Exchange Luncheon Club και στο San Francisco Art Institute.

Ως ενεργά μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, η Φρίντα και ο Ντιέγκο απεχθάνονταν τον αμερικανικό καπιταλιστικό τρόπο ζωής και συχνά απεικόνιζαν κομμουνιστικά μοτίβα στα έργα τους. Από αυτή την άποψη, αποτελούσαν ένα καλό καλλιτεχνικό δίδυμο, καθώς ο ένας ενθάρρυνε τον άλλο στα ισχυρά ιδανικά και τις πεποιθήσεις του.

Ο Λέων Τρότσκι και η Τζόρτζια Ο’Κιφ ήταν μεταξύ των διάσημων εραστών και ερωμένων της Φρίντα

YouTube thumbnail

Σωματικές πληγές κι αποβολές

Η Φρίντα έζησε μια σειρά αποβολών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τις οποίες απεικονίζει στο έργο της Henry Ford Hospital το 1932, έναν άλλο πίνακα που δίνει νόημα στις εμπειρίες της ζωής της. Ανάμεσα στα πολλά σύμβολα που αιωρούνται πάνω και κάτω από το κρεβάτι βρίσκεται ένα μαραμένο μοβ λουλούδι, το οποίο πιθανώς αντιπροσωπεύει τον Ντιέγκο, τον οποίο η Φρίντα δεν πίστευε ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει καλός πατέρας.

Οι αποβολές ήταν μόνο ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε η Φρίντα στη μακρά μάχη της με την αντοχή του σώματός της. Όταν ήταν έξι ετών, ο αγώνας με την πολιομυελίτιδα της άφησε μόνιμη χωλότητα στο δεξί της πόδι, το οποίο θα έπρεπε να ακρωτηριαστεί στο τελευταίο κεφάλαιο της ζωής της λόγω γάγγραινας.

Μετά το ατύχημα που είχε με το λεωφορείο, το 1925, έπρεπε επίσης να υποβληθεί σε μια σειρά επεμβάσεων, τη δεκαετία του ’40, για να διορθώσει την πλάτη της -οι οποίες επεμβάσεις της προκάλεσαν ακόμη περισσότερο πόνο. Αλλά αυτές οι σωματικές πληγές δεν την αποθάρρυναν ποτέ.

Οι διττότητες της Φρίντα Κάλο

Στην ουσία της, η Φρίντα Κάλο ήταν μια μαχήτρια. Η εικόνα της αντίστασης, της αμφισβήτησης των κοινωνικών κανόνων και της ανεξάρτητης γυναίκας συνδέει τα πορτρέτα και τους πίνακές της. Τα θέματα της δυαδικότητας που πραγματεύεται πηγάζουν από την αντίσταση: το Μεξικό έναντι της Ευρώπης, ο Χριστιανισμός έναντι των πεποιθήσεων των Αζτέκων και η αρρενωπότητα έναντι της θηλυκότητας.

Η σχέση της με τον Ντιέγκο Ριβέρα συνοψίζει τέλεια τη δυαδικότητα της Κάλο, μια εσωτερική σύγκρουση που πυροδοτήθηκε από τα προβλήματα του κόσμου γύρω της. Αυτό φαίνεται πιο έντονα στον πίνακά της Φρίντα και Ντιέγκο Ριβέρα (1931). Απεικονίζει τον Ντιέγκο όπως τον έβλεπε στην αρχή της σχέσης τους, έναν καλλιτεχνικό γίγαντα σε σύγκριση με το μικρότερο, πιο κομψό σώμα της.

Ο Ντιέγκο προτιμούσε η Φρίντα να φοράει παραδοσιακά γυναικεία μεξικάνικα ρούχα αντί για ευρωπαϊκή μόδα, για να δείξει την αφοσίωσή της στον λαό, και του άρεσαν τα μακριά μαλλιά της, παρά το γεγονός ότι η Κάλο ένιωθε πιο αρρενωπή.

Σε μεταγενέστερα έργα της, θα αντισταθεί σε αυτές τις ιδέες, απεικονίζοντας τον εαυτό της με πιο κοντά μαλλιά, φορώντας κοστούμι ή με γένια, εν μέρει για να αμφισβητήσει τον κακοποιητικό ανδρισμό του Ριβέρα. Η τάση της για αντίσταση λειτούργησε επίσης ως μια διττότητα για τον Ριβέρα — κάτι που του ασκούσε έλξη, αλλά και ένταση στη σχέση τους ταυτόχρονα.

Ο πίνακας μαρτυράει ορισμένες πτυχές της σχέσης τους. Παρά την γεροδεμένη σιλουέτα του Ντιέγκο Ριβέρα, η λαβή τους είναι χαλαρή, υποδηλώνοντας ότι η Κάλο δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτόν ως σύντροφο. Η γεροδεμένη σιλουέτα του είναι απλώς μια ψευδαίσθηση. Αυτή η λαβή έρχεται σε αντίθεση με το έργο της Φρίντα «Οι δύο Φρίντα» (1939), όπου η λαβή της είναι πολύ πιο σταθερή, συνειδητοποιώντας ότι μπορεί να βασιστεί μόνο στον εαυτό της.

Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα (1931)

«Οι δύο Φρίντα» (1939)

Η κληρονομιά του Ντιέγκο Ριβέρα και η αθανασία της Φρίντα Κάλο

Ωστόσο, η Κάλο και ο Ριβέρα συνέχισαν τη χαοτική σχέση τους, περνώντας από ένα διαζύγιο και έναν άλλο γάμο. Μια ιστορία παλιά όσο και ο χρόνος, ήξεραν ότι δεν ήταν καλοί ο ένας για τον άλλον, αλλά παρέμειναν μαζί παρόλα αυτά.

Ο Ντιέγκο ήταν εκεί στα τελευταία χρόνια της ζωής της Φρίντα. Δέκα ημέρες πριν από το θάνατό της, παρακολούθησαν μαζί μια διαδήλωση, πάντα ενωμένοι στο πάθος τους για κοινωνική αλλαγή.

Η Φρίντα έδωσε στον Ριβέρα ένα δαχτυλίδι που της είχε αγοράσει για την 25η επέτειό τους, σε μια από τις τελευταίες της πράξεις πριν πεθάνει. Λίγο μετά, ο Ριβέρα μετέτρεψε το διάσημο σπίτι της, La Casa Azul, σε μουσείο.

Η ιστορία αγάπης της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα θα μπορούσε να είναι ένα έργο τέχνης από μόνη της. Περίπλοκη, γεμάτη αντιθέσεις και προϊόν της εποχής της.

