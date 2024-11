«Bohemian Rhapsody»: Η βιογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι άλλαξε τη ζωή της Chappell Roan

Το ανερχόμενο αστέρι της ποπ Chappell Roan οφείλει πολλά στον Φρέντι Μέρκιουρι, και συγκεκριμένα στην ερμηνεία του Ράμι Μάλεκ ως frontman των Queen στη βιογραφική ταινία «Bohemian Rhapsod» του 2018.

Στο Μουσείο Grammy την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, το βράδυ πριν από τη δημοσίευση της λίστας των υποψηφίων για τα Grammy, η Roan βρέθηκε σε μια συζήτηση με τον τραγουδοποιό Daniel Nigro με συντονίστρια την Brandi Carlile.

Στην εκτενή συζήτηση, η Roan δήλωσε ότι το Bohemian Rhapsody συνέβαλε στο να αποφασίσει να κάνει μια «σκληροπυρηνική» στροφή «στην ποπ».

«Αυτό άλλαξε την καριέρα μου. Γύρισα και είπα, ‘Θα κάνω ό,τι χρειαστεί’», είπε η 26χρονη Roan, αναφερόμενη στη σκηνή που αναπαρήγαγε την εμβληματική εμφάνιση των Queen στο Live Aid το 1985, όπου ο Μέρκιουρι βοηθά το πλήθος να συγχρονίσει το χειροκρότημα του.

Οι ζωντανές εμφανίσεις της Chappell Roan

Το βασικό κομμάτι του setlist της Roan, το «HOT TO GO!», κάνει κάτι παρόμοιο, με τα μέλη του κοινού να σχηματίζουν τον τίτλο του τραγουδιού με τον ίδιο τρόπο όπως στο «YMCA» των Village People.

Η τραγουδίστρια του «Pink Pony Club» ανέφερε: «Ήταν σαν να ήξερα από την αρχή [της καριέρας μου] ότι ήθελα να γράψω τραγούδια που θα ήταν ‘ζωντανά’ για να ‘αλληλεπιδρούν’ με το κοινό».

Επίσης, απέδωσε την επιτυχία του The Rise and Fall of a Midwest Princess στις επιτυχημένες ζωντανές εμφανίσεις της.

«Πραγματικά πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το project «πήρε φωτιά» φέτος, επειδή ήταν η χρονιά που έκανα ζωντανές εμφανίσεις, σε κάθε φεστιβάλ, σε τόσες πολλές περιοδείες», δήλωσε η Roan.

«Έχουμε κάνει 83 συναυλίες φέτος. Δεν είναι αστείο», πρόσθεσε.

Την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου, η Roan έλαβε υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy 2025 για δίσκο της χρονιάς («Good Luck Babe!»), άλμπουμ της χρονιάς (The Rise and Fall of a Midwest Princess), καλύτερο νέο καλλιτέχνη, καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία («Good Luck, Babe!») και καλύτερο ποπ άλμπουμ.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: REUTERS/Cheney Orr