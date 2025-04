The Stranglers: Γιορτάζουν μισό αιώνα στο Ηρώδειο

Με μια μυθική καριέρα περίπου 50 ετών, με τον δικό τους ξεχωριστό ήχο, άμεσα αναγνωρίσιμο και διαφορετικό από κάθε άλλης σύγχρονής τους μπάντας, οι Stranglers έχουν δημιουργήσει το δικό τους μουσικό σύμπαν.

Από τα κορυφαία συγκροτήματα που ανέδειξε η βρετανική rock ’n’ roll σκηνή

Ξεκίνησαν τη διαδρομή τους το 1974 και αποτελούν μια από τις μακροβιότερες μπάντες στη σύγχρονη μουσική. Με τραγούδια-σταθμούς και άλμπουμ με εκατομμύρια πωλήσεις, έχουν επάξια κερδίσει τη θέση τους στο πάνθεον της παγκόσμιας punk-rock σκηνής.

Η λαμπερή καριέρα και οι επιτυχίες

Οι διαχρονικές επιτυχίες των Stranglers τούς έχουν χαρίσει χρυσούς και πλατινένιους δίσκους αλλά και συχνή παρουσία στα charts της Βρετανίας, με αποκορύφωμα το «Golden Brown», που κυκλοφόρησε το 1982 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του συγκροτήματος και ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Οι ζωντανές τους εμφανίσεις –πάντα εκρηκτικές, από τις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος, ως support στους Ramones και την Patti Smith μέχρι και τις πρόσφατες sold-out περιοδείες τους– ξεσηκώνουν το κοινό που φανατικά τους ακολουθεί.

Μια συναυλία με όλα τα αγαπημένα τραγούδια από το 1974 μέχρι σήμερα

Κουβαλώντας στις αποσκευές τους τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μακρόχρονης καριέρας τους, μεταξύ των οποίων τα κομμάτια «No More Heroes», «Peaches», «Nice ‘n’ Sleazy», «Something Better Change», «Duchess», «Strange Little Girl», «Midnight Summer Dream», «Golden Brown» κ.α. το διάσημο βρετανικό συγκρότημα έρχεται στη χώρα μας πανέτοιμο για ένα ξεχωριστό live.

