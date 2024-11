Φρέντι Μέρκιουρι: Στο σφυρί το σημειωματάριο του θρύλου των Queen για τουλάχιστον 120.000 ευρώ

Το σημειωματάριο του εμβληματικού frontman των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι, αναμένεται να πωληθεί για τουλάχιστον 120.000 ευρώ σύμφωνα με εκτιμήσεις σε επικείμενη δημοπρασία.

Στο σημειωματάριο ο καλλιτέχνης Φρέντι Μέρκιουρι, που πέθανε το 1991 σε ηλικία 45 ετών μετά από μάχη με το AIDS, έχει γράψει με μαύρο μελάνι τους στίχους δύο τραγουδιών που έχουν χαρακτηρίσει και τη δισκογραφία της μπάντας.

Στις σελίδες του μπορεί κάποιος να διακρίνει τους ολοκληρωμένους στίχους των «Who Wants To Live Forever» και «A Kind Of Magic».

Η δημοπρασία διοργανώνεται από τον οίκο δημοπρασιών Omega Auctions.

Και τα δύο κομμάτια κυκλοφόρησαν ως σινγκλ το 1986, με το «A Kind Of Magic» να σκαρφαλώνει στο νούμερο τρία στο βρετανικό single chart.

Οι συναισθηματικά φορτισμένοι στίχοι του «Who Wants To Live Forever» το έχουν αναδείξει σε ένα κομμάτι που έχει ορίσει τη δισκογραφία του συγκροτήματος.

Δύο κομμάτια ροκ ιστορίας

Ο υπεύθυνος δημοπρασιών της Omega Auctions, Πολ Φεργουέδερ δήλωσε:

«Η ερμηνεία του Φρέντι στο “Who Wants To Live Forever” είναι αξέχαστη και το “A Kind Of Magic” είναι απόλυτο κλασικό των Queen. Αναμφίβολα θα δούμε τεράστια ανταπόκριση από τους θαυμαστές και τους συλλέκτες των Queen σε όλο τον κόσμο» σχολίασε ο υπεύθυνος δημοπρασιών της Omega Auctions, Πολ Φεργουέδερ.

«Ήμουν με την οικογένεια του αείμνηστου Ντέιβιντ Ρίτσαρντς όταν γυρίσαμε για πρώτη φορά τη σελίδα και ανακαλύψαμε τους στίχους του “A Kind Of Magic” στην πίσω όψη. Ήταν μια μαγική στιγμή και δεν θα την ξεχάσω ποτέ» εξήγησε.

Ο Φεργουέδερ είπε ότι αναμένει «ένθερμη ανταπόκριση» από τους fan της μπάντας αλλά και τους συλλέκτες σε όλο τον κόσμο.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι πέθανε πριν από σχεδόν 33 χρόνια το 1991 σε ηλικία 45 ετών μετά από μάχη με το AIDS.

Ένα χρόνο πριν, ένα πιάνο που χρησιμοποίησε ο εμβληματικός τραγουδιστής για να συνθέσει επιτυχίες όπως το «Bohemian Rhapsody» έφτασε το εκπληκτικό ποσό των 2 εκατομμυριών ευρώ περίπου σε δημοπρασία.

Οι στίχοι πρόκειται να βγουν στο σφυρί στις δημοπρασίες Omega κατά τη διάρκεια στις 26 Νοεμβρίου, όταν πλέον και οι λάτρεις της μουσικής μπορούν να υποβάλουν προσφορά για αυτό το κομμάτι της ροκ ιστορίας.