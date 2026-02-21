newspaper
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Πέθανε ο Willie Colón, ένας πρωτοπόρος της salsa μουσικής από το Μπρονξ
Κόσμος 21 Φεβρουαρίου 2026, 23:20

Πέθανε ο Willie Colón, ένας πρωτοπόρος της salsa μουσικής από το Μπρονξ

Ως έφηβος, ο Willie Colón αντλούσε μουσικά ερεθίσματα από την R&B, τη ροκ, τη τζαζ, αλλά και τη λαϊκή μουσική του Πουέρτο Ρίκο, την οποία άκουγε όταν επισκεπτόταν την οικογένειά του το καλοκαίρι.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο Willie Colón, ο θρύλος της salsa που ηχογράφησε περισσότερα από είκοσι άλμπουμ για την Fania Records, πέθανε το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου.

Ήταν 75 ετών.

Η οικογένεια του Colón μοιράστηκε την είδηση σε μια ανάρτηση στη σελίδα του μουσικού στο Facebook, χωρίς να αναφερθεί στα αιτία του θανάτού του.

«Ενώ θρηνούμε την απώλειά του, χαίρομαστε επίσης για το διαχρονικό δώρο που αφήνει πίσω του – τη μουσική του», ανέφερε η δήλωση.

Τα πρώτα του βήματα προς την κορυφή

Ο τρομπονίστας και μαέστρος γεννήθηκε στο Μπρονξ το 1950, αλλά είχε ισχυρούς δεσμούς με το Πουέρτο Ρίκο, χάρη στους παππούδες του που ζούσαν ακόμα στο νησί.

Ως έφηβος, ο Colón αντλούσε μουσικά ερεθίσματα από την R&B, ροκ, τζαζ, αλλά και τη λαϊκή μουσική του Πουέρτο Ρίκο, την οποία άκουγε όταν επισκεπτόταν την οικογένειά του το καλοκαίρι.

Ξεκίνησε να παίζει τρομπέτα σε ηλικία 12 ετών και στη συνέχεια πέρασε στο τρομπόνι. Σε ηλικία 15 ετών, ηχογράφησε με μια νέα ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ονομαζόταν Fania Records.

Σε ηλικία 17 ετών κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, ένα δίσκο που ήταν τόσο ωμός και ασυνήθιστος που οι κριτικοί και οι παλαιότεροι μουσικοί τον κατακρίνανε.

Αλλά αυτό δεν είχε σημασία, καθώς ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλής ανάμεσα στους νέους Πορτορικανούς που ζούσαν στη Νέα Υόρκη -γνωστοί ως Nuyoricans-  και αναζητούσαν κάτι για να στηρίξουν την ταυτότητά τους.

Στο άλμπουμ συμμετείχε ο Πορτορικανός τραγουδιστής Hector Lavoe, ο οποίος έγινε ένας από τους πρώτους μεγάλους αστέρες της salsa ως σόλο καλλιτέχνης — αφού ηχογράφησε αρκετά άλμπουμ με τον Colón μεταξύ 1967 και 1975.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Colón ζήτησε από τον τραγουδιστή Ruben Blades να ενταχθεί στο συγκρότημά του και αυτή τη φορά η μουσική του αναφερόταν σε ορισμένα κοινωνικά ζητήματα που οι δύο μουσικοί παρατηρούσαν στην λατινοαμερικανική κοινότητα.

Αυτό οδήγησε στο άλμπουμ Siembra του ντουέτου, που κυκλοφόρησε το 1978 και εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα κορυφαία της salsa μουσικής.

Από τη μουσική στην τηλεόραση

Kατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Colón πούλησε περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ο μουσικός συνεργάστηκε επίσης με άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Rubén Blades και η Celia Cruz. Ήταν υποψήφιος για οκτώ βραβεία Grammy στην κατηγορία tropical music.

Εκτός από τις ικανότητές του ως μουσικός, ο Colón ήταν επίσης ένθερμος ακτιβιστής με δράσεις σε διάφορα κοινωνικοπολιτικά πεδία -διετέλεσε μέλος της Λατινοαμερικανικής Επιτροπής για το AIDS και πρόεδρος της Arthur Schomburg Coalition for a Better New York- ενώ εμφανίστηκε επίσης σε μια σειρά από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, όπως «Vigilante», «The Last Fight», «Salsa», «Miami Vice» και «La Intrusa».

*Με πληροφορίες από: Variety | NPR

