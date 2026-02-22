H North ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της, Kanye West – Φαινόμενο στα 12 της χρόνια;

Η North West υπέγραψε συμβόλαιο με την Gamma, την ανεξάρτητη μουσική εταιρεία του Larry Jackson, η οποία ανταγωνίζεται για να καταστεί κορυφαία στην βιομηχανία, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Από την ίδρυσή της το 2023, η Gamma έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Sexyy Red και ο Snoop Dogg.

Η εταιρεία έχει επίσης στο ενεργητικό της μια συνεργασία με τον πατέρα της North, τον Kanye West, ο οποίος υπέγραψε με την Gamma για την κυκλοφορία του Bully, του 12ου στούντιο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου.

Φαινόμενο; Ίσως

Στα 12 της χρόνια, η North, κόρη της Kim Kardashian και του Ye, φαίνεται έτοιμη να χαράξει τη δική της πορεία στη μουσική: στις 6 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε το single «Piercing on My Hand» σε παραγωγή των Ye και Will Frenchman, ενώ τον Ιανουάριο, παρουσίασε το τραγούδι ζωντανά μαζί με τον πατέρα της στο Μεξικό λίγο πριν ερμηνεύσουν μαζί τραγούδια του Kanye West όπως τα «Only One» και «Bomb».

Η North είχε εμφανιστεί προηγουμένως στο single «Talking/Once Again» των Ye και Ty Dolla $ign από το άλμπουμ Vultures, το οποίο έφτασε στο νούμερο 30 του Billboard Hot 100 και μπήκε στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εμφανίστηκε επίσης στο «Childlike Things» της FKA Twigs από το άλμπουμ Eusexua, στο οποίο η North ράπαρε στα αγγλικά και στα ιαπωνικά πάνω στον ηλεκτρονικό dance beat της Twigs.

Η North δεν κάνει μονάχα τα πρώτα της βήματα στη μουσικη βιομηχανία, αλλά και στον χώρο της μόδας. Το People επιβεβαίωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η μητέρα της, Kim Kardashian, υπέβαλε αίτηση για πολλαπλά εμπορικά σήματα για μια εταιρεία μόδας και αξεσουάρ με την ονομασία «NOR11» τον Ιανουάριο.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο του Rolling Stone, ο μουσικός συντάκτης Jeff Ihaza δήλωσε ότι «καθώς τα παιδιά των διασημοτήτων της δεκαετίας του 2010 ενηλικιώνονται και ακολουθούν τα βήματα των γονιών τους, έχουμε φτάσει στη νέα γενιά των nepo babies».

Ωστόσο, σημείωσε ότι, δεδομένης της επικράτησης της North στην online κουλτούρα και της αδιαπραγμάτευτης προσέγγισής της στη μουσική, τη μόδα και την ταυτότητα, είναι «λιγότερο ένα αντίγραφο των γονιών της και περισσότερο μια μετάφραση της Generation Alpha».

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone