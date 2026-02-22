magazin
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
H North ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της, Kanye West – Φαινόμενο στα 12 της χρόνια;
H North ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της, Kanye West – Φαινόμενο στα 12 της χρόνια;

Η North, κόρη των Kanye West και Kim Kardashian, κάνει τα πρώτα της βήματα στη μουσική και τη βιομηχανία της μόδας, ενώ πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο με την Gamma.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η North West υπέγραψε συμβόλαιο με την Gamma, την ανεξάρτητη μουσική εταιρεία του Larry Jackson, η οποία ανταγωνίζεται για να καταστεί κορυφαία στην βιομηχανία, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Από την ίδρυσή της το 2023, η Gamma έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Sexyy Red και ο Snoop Dogg.

Η εταιρεία έχει επίσης στο ενεργητικό της μια συνεργασία με τον πατέρα της North, τον Kanye West, ο οποίος υπέγραψε με την Gamma για την κυκλοφορία του Bully, του 12ου στούντιο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη North West (@northwest)

Φαινόμενο; Ίσως

Στα 12 της χρόνια, η North, κόρη της Kim Kardashian και του Ye, φαίνεται έτοιμη να χαράξει τη δική της πορεία στη μουσική: στις 6 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε το single «Piercing on My Hand» σε παραγωγή των Ye και Will Frenchman, ενώ τον Ιανουάριο, παρουσίασε το τραγούδι ζωντανά μαζί με τον πατέρα της στο Μεξικό λίγο πριν ερμηνεύσουν μαζί τραγούδια του Kanye West όπως τα «Only One» και «Bomb».

Η North είχε εμφανιστεί προηγουμένως στο single «Talking/Once Again» των Ye και Ty Dolla $ign από το άλμπουμ Vultures, το οποίο έφτασε στο νούμερο 30 του Billboard Hot 100 και μπήκε στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εμφανίστηκε επίσης στο «Childlike Things» της FKA Twigs από το άλμπουμ Eusexua, στο οποίο η North ράπαρε στα αγγλικά και στα ιαπωνικά πάνω στον ηλεκτρονικό dance beat της Twigs.

Η North δεν κάνει μονάχα τα πρώτα της βήματα στη μουσικη βιομηχανία, αλλά και στον χώρο της μόδας. Το People επιβεβαίωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η μητέρα της, Kim Kardashian, υπέβαλε αίτηση για πολλαπλά εμπορικά σήματα για μια εταιρεία μόδας και αξεσουάρ με την ονομασία «NOR11» τον Ιανουάριο.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο του Rolling Stone, ο μουσικός συντάκτης Jeff Ihaza δήλωσε ότι «καθώς τα παιδιά των διασημοτήτων της δεκαετίας του 2010 ενηλικιώνονται και ακολουθούν τα βήματα των γονιών τους, έχουμε φτάσει στη νέα γενιά των nepo babies».

Ωστόσο, σημείωσε ότι, δεδομένης της επικράτησης της North στην online κουλτούρα και της αδιαπραγμάτευτης προσέγγισής της στη μουσική, τη μόδα και την ταυτότητα, είναι «λιγότερο ένα αντίγραφο των γονιών της και περισσότερο μια μετάφραση της Generation Alpha».

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone

Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά
Ελλάδα 22.02.26

Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά

Ο 47χρονος μετά το επεισόδιο πέταξε την καραμπίνα στις εκβολές ποταμού στο Καμάρι στο Αίγιο υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς και μετά από έρευνες αστυνομικών και δυτών εντοπίστηκε.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)

Τεράστιο βήμα για την επάνοδό του στα «σαλόνια» της Super League έκανε ο Ηρακλής, καθώς αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50', επικράτησε 1-0 στο Βόλο της Νίκης και απέκτησε διαφορά 7 βαθμών από τη 2η θέση!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Ο 74χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας 17 μελών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή στο Βελούχι - Όσοι τον γνωρίζουν αναφέρουν ότι έχει μεγάλη εμπειρία

Σύνταξη
Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών
Ελλάδα 22.02.26

Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών

Ο χώρος που ανακαινίστηκε πριν λίγους μήνες στο Κρατικό Νίκαιας έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές λόγω βλαβών σε σωλήνες και έντονων βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
Η ανακοίνωση 22.02.26

«Η συμφωνία είναι συμφωνία»: Η Κομισιόν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Η Κομισιόν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη
On Field 22.02.26

Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη

Τα πράγματα δεν πάνε όπως θα επιθυμούσε ο διεθνής άσος και ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από το Μπερναμπέου είναι κάτι παραπάνω από πιθανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν
Νέα δήλωση 22.02.26

Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία

Σύνταξη
Νεκρός άντρας που προσπάθησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – «Σήκωσε καραμπίνα»
Κόσμος 22.02.26 Upd: 16:35

Νεκρός άντρας που προσπάθησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – «Σήκωσε καραμπίνα»

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στη φρουρούμενη περίμετρο του Μαρ α Λάγκο.

Σύνταξη
Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας
Κόσμος 22.02.26

Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

«Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι' αυτούς αποφάσεων», είπε ο Πέτερ Σιζάρτο, υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
Σφοδρά πυρά 22.02.26

ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τεκταινόμενα στο Κρατικό Νίκαιας, σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τις αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;»

Σύνταξη
Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές
Τεχνητή νοημοσύνη 22.02.26

Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος σεναρίων και αναλύσεων για πιθανή καθολική αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από συστήματα AI είναι ήδη έντονος και επανακαθορίζει επαγγελματικές επιλογές

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Αταλάντα – Νάπολι
Serie A 22.02.26

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Νάπολι για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος
Super League 22.02.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Βόλος για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ
Premier League 22.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»
Κόσμος 22.02.26

ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν» είπε. «Ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα».

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Super League 22.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
