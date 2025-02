Νορθ Γουέστ: H κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε είναι το πιο δημοφιλές μέλος της οικογένειας

Σε μια σκηνή στο επεισόδιο του σόου «The Kardashians» αυτής της εβδομάδας, η συνιδρύτρια της SKIMS και influencer, Κιμ Καρντάσιαν, κοίταξε τα αναλυτικά στοιχεία από την εμφάνιση της 11χρονης κόρης της, Νορθ Γουέστ, στο Hollywood Bowl και σοκαρίστηκε που ήταν το πιο δημοφιλές μέλος της οικογένειάς της.

«[Η Νορθ] κατάφερε να συγκεντρώσει 22 δισεκατομμύρια προβολές και πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε διαφημίσεις, μέσα ενημέρωσης… Για μισό λεπτό. Η Νορθ Γουέστ έχει 18% μεγαλύτερη δημοτικότητα από όλα τα μέλη της οικογένειάς της», λέει η Καρντάσιαν.

«Χμ, εντάξει, θα πρέπει να το δουλέψουμε αυτό», αστειεύεται. «Νορθ, δεν πρόκειται να με νικήσεις».

Περήφανη

Η Καρντάσιαν έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ: τη Νορθ, τον Σέιντ, 9 ετών, το Σικάγο, 7 ετών, και τον Ψαλμ, 5 ετών.

Νωρίτερα στο επεισόδιο, η Καρντάσιαν γιόρτασε τη μνημειώδη στιγμή κατά την οποία η Νορθ κλήθηκε να τραγουδήσει το τραγούδι «I Just Can’t Wait to Be King» στο Hollywood Bowl. Κατά τη διάρκεια των προβών, η Νορθ φέρθηκε σαν επαγγελματίας, με την Καρντάσιαν να φαίνεται πιο αγχωμένη από εκείνη.

Αρχικά, η Καρντάσιαν ήταν πολύ διστακτική στο να αφήσει την κόρη της να τραγουδήσει γιατί ανησυχούσε για τα αρνητικά σχόλια του κόσμου που θα παρακολουθούσε τη Νορθ.

«Είναι μεγάλη ευθύνη για ένα μικρό παιδί», είπε. «Ξέρω ήδη τι έρχεται, ξέρετε, ότι δεν είναι η Γουίτνεϊ Χιούστον , ότι πήρε τη δουλειά εξαιτίας των γονιών της. Θέλουν να δουν τη Νορθ Γουέστ σε ένα TikTok, σε αυτό, σε οτιδήποτε, επειδή είναι μια προσωπικότητα, μια performer, και αν κάποιος θέλει να μισήσει ένα παιδί που περνάει την καλύτερη στιγμή της ζωής του…να πάει να γ@μηθεί».

Μετά την παράσταση, η Κιμ Καρντάσιαν σκούπιζε τα δάκρυά της, κάνοντας λόγο για «μια στιγμή που νιώθει περήφανη [μαμά]». Η Κιμ, η οποία είπε ότι «κυριολεκτικά έκλαιγε όλη την ώρα», πρόσθεσε ότι όποιος έχει κάτι αρνητικό να πει «είναι απλά ένας hater».

«Όποιος μισεί ένα παιδί είναι απλά ένας hater», υποστήριξε. «Και δεν είναι εκεί για να γίνει η Μαράια Κάρεϊ», συμπλήρωσε.

*Με πληροφορίες από: People