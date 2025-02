«Δεν έχει σημασία ποιος είναι και τι κάνει»: Το απόλυτο red flag της Κιμ Καρντάσιαν

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι μια από τις μεγαλύτερες influencers του πλανήτη και ένα δυνατό επιχειρηματικό μυαλό που ξέρει να εκμεταλλεύεται την εικόνα της, παρά τους haters που έχει. Τις τελευταίες δεκαετίες, η Κιμ Καρντάσιαν έχει καταφέρει να κερδίσει από όλες τις πτυχές της ζωής της – από την εμφάνισή της μέχρι τις σχέσεις της.

Και μπορεί οι επαγγελματικές της κινήσεις να βλέπουν το φως της δημοσιότητας συχνά πυκνά, ωστόσο η ερωτική της ζωή είναι αυτή που τραβάει πάνω της όλα τα βλέμματα. Όχι κάτι παράξενο, αν σκεφτεί κανείς ότι έχει παντρευτεί τρεις φορές, έχουν ακουστεί πολλές περισσότερες σχέσεις και όλες έχουν πάνω – κάτω λίγο τη μορφή του reality.

Έτσι όταν πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στην εκπομπή «The World’s First Podcast with Erin and Sara Foster», η κουβέντα πήγε στην προσωπική της ζωή. Κι εκεί η 44χρονη influencer και επιχειρηματίας αποκάλυψε το red flag που την κάνει να τρέχει μακριά – άσχετα το ποιος είναι απέναντί της.

«Είναι η έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους» είπε η Κιμ Καρντάσιαν και συμπλήρωσε: «Οποιοσδήποτε κι αν είναι, ότι και να κάνει στη ζωή του, αν δεν δείχνει σεβασμό στους άλλους, είτε τον βλέπουν είτε όχι, είναι red flag για εμένα».

Την ίδια ώρα αποκάλυψε και τα στοιχεία αυτά που πρέπει να έχει ο άλλος, ώστε να μπει στη ζωή της. Και αυτά είχαν μεγάλη σχέση με την οικογένειά της, αλλά και με το image της.

«Πρέπει ο άλλος να καταλαβαίνει τον τρόπο ζωής μου και να είναι εντάξει με αυτό» είπε η μητέρα των τεσσάρων παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Κάνιε Γουέστ και συμπλήρωσε: «Πρέπει να καταλαβαίνουν τα παιδιά μου, το παρελθόν τους και πως έχουν μεγαλώσει».

Ωστόσο παραδέχθηκε ότι «μάλλον δεν είναι εύκολο για κάποιον να μπει στη ζωή μου. Πρέπει να είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του».

Τέλος, η Κιμ Καρντάσιαν τόνισε ότι «κάνω μεγάλη ζωή και μου αρέσει η μεγάλη ζωή», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταματήσει να ψάχνει για τον τέλειο άντρα.