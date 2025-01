Κιμ Καρντάσιαν: Ξανά ερωτευμένη – Τι λέει για το νέο σύντροφο της

Σε μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή προχώρησε η Κιμ Καρντάσιαν στο τρέιλερ του νέου επεισοδίου των «The Kardashians». Η Κιμ Καρντάσιαν, όως ακούγεται να λέει στο βίντεο, δεν είχε πρόθεση να μείνει ελεύθερη, αφού «χρειάζεται αγάπη και φροντίδα».

Αναφέρει μάλιστα, πως όσοι πίστεψαν το αντίθετο, μάλλον δεν την γνωρίζουν καλά. «Έλεγα πως είχα την πρόθεση να μείνω ελεύθερη, αλλά σας έλεγα εντελώς ψέματα. Δεν θέλω να βγαίνω και δεν θέλω αγάπη και προσοχή; Δεν νομίζω ότι με ξέρετε», αναφέρει χαρακτηριστικά στο τρέιλερ της 6ης σεζόν.

Στη συνέχεια, η Κιμ άφησε να εννοηθεί πως είναι κάτι που το βλέπει σοβαρά, καθώς σκέφτεται να κάνει αλλαγές στο σπίτι της, για χάρη του νέου της συντρόφου. «Σκέφτομαι να κάνω μια προσθήκη στο σπίτι, κάπου για να φτιάξει τη ντουλάπα του», σημείωσε.

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε την κουβέντα αυτή με τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, η οποία από τα λεγόμενα της κόρης της, κατάλαβε πως μάλλον της αρέσει αρκετά. «Θα είναι ευτυχισμένος λες;» τη ρωτάει η τηλεπερσόνα, με την Κρις Τζένερ να απαντά: «Πρέπει να σου αρέσει πολύ».

