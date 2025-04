Καμπανάκι για την Ελλάδα χτυπάει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, ζητώντας εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Παράλληλα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ), παρατηρεί σημαντική υστέρηση της Ελλάδας σε μια σειρά κοινωνικούς δείκτες, ιδίως σε ό,τι αφορά το κόστος στέγασης που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη αναλογικά με το εισόδημα.

Τα συμπεράσματα από τις εκθέσεις των δύο οργανισμών παρουσιάζει η ΓΣΕΕ, σημειώνοντας ότι «καταδεικνύουν λεπτομερώς τη μη συνεπή εφαρμογή από την Ελλάδα των κυρωμένων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη».

Τα δύο ελεγκτικά όργανα – του ΟΗΕ και της ΕΕ – εξέτασαν τις εκθέσεις που απέστειλε η Κυβέρνηση και τις παρατηρήσεις της ΓΣΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών κανόνων που δεσμεύουν τη χώρα και προστατεύουν τα θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα και προχώρησαν σε συγκεκριμένες συστάσεις. Οι παρατηρήσεις της ΔΟΕ και της ΕΕΚΔ εστιάζουν μεταξύ άλλων στα εξής:

• Προστασία από την ανεργία και η πρόσβαση σε κατάλληλη εργασία

• Εξασφάλιση εργατικού εισοδήματος και αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής

• Κατάργηση των έμφυλων διακρίσεων

• Προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων

Εργασιακά δικαιώματα

Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας, δίνεται έμφαση στην διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία, με αντιστοίχιση των προσόντων των εργαζομένων, χωρίς αποκλεισμούς.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι παρατηρήσεις της ΔΟΕ σε ό,τι αφορά το μισθολογικό χάσμα αντρών και γυναικών.

Υπογραμμίζει ότι «διαπιστώνει με λύπη τη συνεχιζόμενη έλλειψη επικαιροποιημένων στατιστικών δεδομένων», η οποία εμποδίζει την ακριβή αξιολόγηση των διακρίσεων.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, εκφράζει την ανησυχία της για τη συγκέντρωση γυναικών σε χαμηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και στην παραοικονομία, αλλά και για τον μεγάλο αριθμο γυναικών που απασχολούνται σε μη αμειβόμενες εργασίες φροντίδας.

Αναγνωρίζει δηλαδή ότι πίσω από την υψηλή γυναικεία ανεργία και τους χαμηλούς μισθούς, κρύβεται και η ανασφάλιστη, αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία των γυναικών, ιδίως στα λεγόμενα «επαγγέλματα φροντίδας». Επιβεβαιώνει ότι οι ελλείψεις στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, αναπαράγουν τις έμφυλες ανισότητες. Σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες αναγκάζονται «να μένουν σπιτι», φροντίζοντας ηλικιωμένους, παιδιά και ασθενείς – αναλαμβάνοντας δηλαδή αμισθί τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχει δωρεάν μια ευνομούμενη πολιτεία στους πολίτες της.

Επιπλέον ΔΟΕ ζητά από την κυβέρνηση να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ για τη διαφάνεια των αμοιβών στο εθνικό νομικό πλαίσιο και την εφαρμογή της.

Αναφορά γίνεται επίσης στο θέμα του κατώτατου μισθού, ώστε να μπορεί να παρέχει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, αλλά και στον σεβασμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους.

Kρίση Κόστους ζωής

Στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα τα κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κόστους ζωής (Social Rights and the cost of living Crisis) η Ελλάδα αναφέρεται επανειλημμένα για τις αρνητικές τις επιδόσεις σε θέματα φτώχειας, ανισότητας, πρόσβασης στη στέγαση.

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι στην Ελλάδα σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά δυσκολεύεται να πληρώσει λογαριασμούς, δόσεις και ενοίκια – μακράν το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την ΕΕ. Τα φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα ξοδεύουν το 62,4% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγασης – επίσης το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την ΕΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα της παιδκής φτώχειας ενώ δίνεται έμφαση στις παρατηρήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. «Η ΕΕΔΑ τονίζει ότι η κρίση του κόστους ζωής έχει πλήξει δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες και τονίζει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προσωρινά και ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στα μέσα διαβίωσης των πολιτών. Σημειώνει ότι ενώ έχει παρασχεθεί κάποια οικονομική βοήθεια, οι προσπάθειες αυτές δεν επαρκούν για την καταπολέμηση των βαθύτερων ζητημάτων της φτώχειας και της ανισότητας που επιδεινώθηκαν από την κρίση», σημειώνει η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Μέτρα συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, στις εκθέσεις των δύο οργανισμών:

α) Διατυπώνονται εκτενείς παρατηρήσεις ενώ καλείται η κυβέρνηση να αποστείλει συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να αξιολογηθούν τυχόν μέτρα συμμόρφωσής της, η αποτελεσματικότητά τους με στόχο τη αδιάλειπτη λειτουργία σταθερών δομών κοινωνικού διαλόγου με ενεργή συμμετοχή της ΓΣΕΕ στην διαμόρφωση και αξιολόγησή τους.

β) Τονίζεται ότι η προάσπιση και η καθολικότητα των κατοχυρωμένων κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική δικαιοσύνη καθώς προωθεί τη δημοκρατία και αποτελεί ανάχωμα στην υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και των ευκαιριών ζωής σε όλη την Ευρώπη.