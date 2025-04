How I Met Your Mother: Γιατί ο Τεντ έγινε «αχώνευτος» στο τέταρτο επεισόδιο

Ο κύριος χαρακτήρας του How I Met Your Mother, ο Τεντ Μόσμπι, μερικές φορές ήταν ο τύπος που δεν θα «χώνευες» ποτέ- και αυτό έγινε επίτηδες.

Στο επεισόδιο της 14ης Απριλίου του podcast «How We Made Your Mother», οι οικοδεσπότες Τζος Ράντνορ (που έπαιξε τον Τεντ) και Κρεγκ Τόμας (που ήταν συνδημιουργός της σειράς) μίλησαν για το επεισόδιο 4 της πρώτης σεζόν 1, με τίτλο «Return of the Shirt», μαζί με την παραγωγό Κόρτνεϊ Κάνγκ, η οποία έγραψε το επεισόδιο.

Οι τρεις τους συζήτησαν πώς, παρόλο που τα πρώτα επεισόδια του HIMYM παρουσίαζαν τον Τεντ ως ρομαντικό ήρωα, απελπιστικά ερωτευμένο με τη Ρόμπιν (Κόμπι Σμόλντερς), στο επεισόδιο 4, θέλησαν να ταρακουνήσουν τα πράγματα και να κάνουν τον Τεντ «κακό».

Δεν θα μπορούσε να τα κάνει όλα τέλεια

«(Οι σεναριογράφοι) ενθουσιάστηκαν πολύ με την ιδέα να γυρίσουν τον διακόπτη και να σε βάλουν στη θέση όπου ο χαρακτήρας σου, κάποιος σε ήθελε και εσύ ήσουν αυτός που έπρεπε να ραγίσεις την καρδιά του», δήλωσε η Κανγκ.

«Αυτό βοήθησε να χτιστεί ο χαρακτήρας του Τεντ. Είναι αυτός ο ρομαντικός τύπος που θέλει απεγνωσμένα να ερωτευτεί και θέλει το σπουδαίο κορίτσι, αλλά επίσης, είναι ένας χαρακτήρας που θέλουν οι γυναίκες και που οι γυναίκες θέλουν να ερωτευτούν, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να είναι κάποιος σπουδαίος».

«Ο Τεντ δεν είναι απλώς ένας τύπος που νοσταλγεί (σ.σ. τις ιστορίες του με) τα κορίτσια», είπε ο Κανγκ και η σειρά ήθελε να δείξει την «ιστορία» του.

Ο Τόμας, 49 ετών, είπε ότι σκέφτηκαν: «Ας κάνουμε τον Τεντ λίγο πιο σκληρό σε αυτό. Ας κάνουμε τον Τεντ να κάνει λάθος. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο τύπος που βγάζει σπουδαίους λόγους και λέει όλα τα σωστά πράγματα και απλά τα άστρα δεν είναι ευθυγραμμισμένα, αλλά πάντα θα είναι στο σωστό. Ο Τεντ τα σκάτωσε επάνω σε αυτό το θέμα».

Στο επεισόδιο, ο Τεντ βρίσκει ένα πουκάμισο που αγόρασε πριν από χρόνια και δεν του άρεσε ποτέ. Συνειδητοποιεί ότι του αρέσει τώρα και αρχίζει να το φοράει. Αυτό τον κάνει να αναρωτιέται τι άλλα πράγματα άφησε πίσω στο παρελθόν του και αποφασίζει να επανασυνδεθεί με την πρώην του Νάταλι (Αν Ντούντεκ), την οποία παράτησε μέσω τηλεφώνου με μήνυμα στον τηλεφωνητή στα γενέθλιά της.

Όταν τελικά η Νάταλι υποχωρεί και αποφασίζει να βγει ξανά μαζί του, εκείνος συνειδητοποιεί ότι είχε δίκιο που την παράτησε την πρώτη φορά και τη χωρίζει ξανά – επίσης στα γενέθλιά της. Εκείνη εκδικείται χτυπώντας τον.

Αργότερα στο επεισόδιο, ο Ράντορ αναλογίστηκε τη σημασία του «να γδάρουμε τον Τεντ ως κάποιον που και επιθυμεί και είναι επιθυμητός, αλλά και πληγώνεται και ραγίζει καρδιές».

«Αν είσαι στο παιχνίδι των ραντεβού για αρκετό καιρό, θα παίξεις όλους τους ρόλους», είπε. «Οπότε δεν είναι αρκετά ειλικρινές να πούμε ότι αυτός είναι ένας τύπος που πάντα πληγώνεται ή ότι αυτός είναι ένας τύπος που πάντα φεύγει … Αν είσαι εκεί έξω αρκετό καιρό, καταλήγεις να είσαι ήρωας και κακός ανάλογα με τη νύχτα».

Ο Κανγκ πρόσθεσε: «Μου αρέσει που σε αυτό το επεισόδιο.. ο Τεντ έχει πραγματικά ελαττώματα. Δεν είναι απλά αυτός ο λαμπερός ιππότης με την αστραφτερή πανοπλία».