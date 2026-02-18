Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»

Ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν, frontman των Nirvana, εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα περισσότερα από 30 χρόνια μετά. Τον Απρίλιο του 1994 βρέθηκε νεκρός στο θερμοκήπιο πάνω από το γκαράζ του σπιτιού του στο Σιάτλ και η υπόθεση έκλεισε γρήγορα ως αυτοκτονία. Σήμερα, ένας απόστρατος αξιωματικός της αστυνομίας αμφισβητεί ανοιχτά εκείνο το συμπέρασμα.

Ο Νιλ Λόου, που υπηρέτησε επί 50 χρόνια στο Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ και το 2005 ανέλαβε εσωτερικό έλεγχο του φακέλου, δηλώνει ξεκάθαρα στην Daily Mail: «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Κερτ το έκανε αυτό στον εαυτό του».

Χαρακτηρίζει την αρχική έρευνα «προβληματική» και εκτιμά ότι οι αστυνομικοί ξεκίνησαν με δεδομένο στο μυαλό τους ότι επρόκειτο για αυτοκτονία. «Πιστεύω ότι μπήκαν στην υπόθεση έχοντας ήδη αποφασίσει τι είχε συμβεί», λέει, τονίζοντας πως τέτοιες πρώιμες παραδοχές επηρεάζουν ολόκληρη τη διερεύνηση.

Αν και ο ίδιος δεν συμμετείχε στην αρχική έρευνα, απέκτησε πλήρη πρόσβαση στο υλικό κατά τον έλεγχο του 2005. Όπως σημειώνει, στις αναφορές υπάρχει πάντα «ο ανθρώπινος παράγοντας: λάθη, παρανοήσεις, σκέψεις που μεταφέρονται λανθασμένα, λεπτομέρειες που ξεχνιούνται». Κατά την άποψή του, οι ερευνητές «παρασύρθηκαν».

Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία

Ο Κερτ Κομπέιν πέθανε στις 5 Απριλίου 1994, σε ηλικία 27 ετών, από τραύμα στο κεφάλι με καραμπίνα. Το σώμα του βρέθηκε τρεις ημέρες αργότερα από ηλεκτρολόγο που εργαζόταν στο σπίτι. Ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ, Ντόναλντ Ρέι, κατέληξε τότε στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας με Remington Model 11 διαμετρήματος 20, όπλο που εντοπίστηκε στα χέρια του, ενώ κοντά του υπήρχε σημείωμα.

Ο Νιλ Λόου επισημαίνει ωστόσο αντιφάσεις ανάμεσα στην ιατροδικαστική έκθεση και τις αστυνομικές αναφορές: ελλείψεις σε σημειώσεις, παραλείψεις μαρτυριών και διαφορετικές περιγραφές γεγονότων πριν από τον θάνατο.

Αναφέρεται επίσης σε παλαιότερη αστυνομική αναφορά που μιλούσε για οδηγό ταξί ο οποίος παρέλαβε άτομο από την κατοικία του Κομπέιν «που δεν ταίριαζε με την κατοικία», αφήνοντας υπαινιγμό ότι ίσως να μην ήταν ο ίδιος. Σύμφωνα με εκείνη την αναφορά, ο επιβάτης και ο οδηγός δεν κατάφεραν να βρουν κατάστημα για να αγοράσουν πυρομαχικά — στοιχείο που δεν εμφανίστηκε σε μεταγενέστερη σύνοψη της υπόθεσης.

Ερωτήματα για τα εγκληματολογικά δεδομένα

Ο απόστρατος αξιωματικός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα εγκληματολογικά ευρήματα. Σε φωτογραφίες της σκηνής, τα χέρια του Κομπέιν φαίνονται —κατά τον ίδιο— ασυνήθιστα καθαρά για την ένταση του τραύματος. «Τα σκάγια προκάλεσαν τεράστια ζημιά. Η πρόσκρουση θα έπρεπε να είχε δημιουργήσει μεγάλη διασπορά αίματος, όχι ελάχιστη», υποστηρίζει.

Επιπλέον, τα ιατρικά αρχεία έδειξαν ότι στον οργανισμό του βρέθηκε ποσότητα ηρωίνης περίπου τριπλάσια από μια θανατηφόρα δόση. Ο Λόου θεωρεί δύσκολο κάποιος να χορηγήσει μόνος του τόσο μεγάλη ποσότητα. «Με τέτοιο όγκο, είναι λογικό να αναρωτηθεί κανείς αν υπήρξε βοήθεια», σημειώνει.

Θέτει επίσης ερωτήματα για το αν ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες: συλλογή DNA, έλεγχος κάτω από τα νύχια, σωστή διαφύλαξη της σκηνής. Κατά τον ίδιο, αρκετοί αστυνομικοί μπήκαν και βγήκαν από τον χώρο, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποδεικτικά στοιχεία.

«Σήμερα πιστεύω ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και ότι η υπόθεση πρέπει να ανοίξει ξανά», καταλήγει.

Παρά τις δηλώσεις του, η επίσημη θέση των αρχών δεν έχει αλλάξει: ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν εξακολουθεί να καταγράφεται ως αυτοκτονία.