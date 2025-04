Αν είστε γυναίκα και χρησιμοποιείτε το Vinted για να πουλήσετε μεταχειρισμένα ρούχα, οι πιθανότητες να καταλήξουν οι φωτογραφίες σας σε κάποια ομάδα του Telegram χωρίς τη συγκατάθεσή σας δεν είναι καθόλου μικρές.

Αυτό υπογραμμίζει έρευνα των NDR, WDR και Süddeutsche Zeitung σε θέμα που ανέλυσε και η Tagesschau, ένα από τα κορυφαία ειδησεογραφικά μέσα της Γερμανίας, η οποία διερεύνησε αυτό που μπορεί να οριστεί ως ένα ακόμη έγκλημα με σεξουαλικά κίνητρα που ανθεί στο Telegram.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον τελευταίο χρόνο, έχουν εμφανιστεί αρκετές ανώνυμες ομάδες στην πλατφόρμα άμεσων μηνυμάτων, όπου οι άνδρες μοιράζονται και σχολιάζουν φωτογραφίες από καταχωρίσεις που έχουν αναρτηθεί από γυναίκες χρήστες του Vinted, ως επί το πλείστον σεξουαλικοποιώντας τις φωτογραφίες ρούχων.

Ο μηχανισμός εκμεταλλεύεται τις λεγόμενες «φωτογραφίες με τα ρούχα φορεμένα», εικόνες όπου οι πωλήτριες φορούσαν τα ρούχα για να δείξουν πώς τους ταιριάζουν, με αποτέλεσμα να γίνονται ακούσια αντικείμενο ανεπιθύμητης προσοχής.

Με περισσότερους από 65 εκατομμύρια χρήστες, το Vinted είναι μία από τις κορυφαίες ψηφιακές αγορές μεταχειρισμένης μόδας και η δημοτικότητά του σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία αυξάνεται συνεχώς. Ωστόσο, αυτή η ορατότητα εξέθεσε ολοένα και περισσότερο τους χρήστες σε κινδύνους που ξεπερνούν τις απάτες και τις εξαπατήσεις.

Οι δημοσιογράφοι που διεξήγαγαν την έρευνα παρακολούθησαν το δημόσιο κανάλι Telegram με τίτλο «Girls of Vinted» για αρκετές εβδομάδες(το συγκεκριμένο φαίνεται να έχει πέσει) , καταγράφοντας μια σταθερή αύξηση των μελών, κυρίως ανδρών, που αυξήθηκε από περίπου 1.600 σε πάνω από 2.000 μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Οι εικόνες που μοιράζονται περιλαμβάνουν κυρίως στενά ρούχα, crop tops ή σορτς και συνοδεύονται από σεξουαλικά σχόλια ή emojis, όπως καρδιές ή φλόγες. Παράλληλα, υπάρχουν σύνδεσμοι προς τα πρωτότυπα προφίλ του Vinted, επιτρέποντας στους χρήστες να επικοινωνήσουν απευθείας με τις πωλήτριες σε ένα διαδικτυακό stalking ή παρακολούθηση.

Men are using vinted to get women’s locations and posting their pictures and addresses on telegram, there is no outlet or method they won’t resort to to endanger and harm women. They are the enemy realize it already. There is no such thing as peaceful coexistence with them.

