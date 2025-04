«Ο Αλμέιδα δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ» (pic)

Μέρες μετράει στον πάγκο της ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα! Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον μέσω ανάρτησής του στο «X» ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Πάμπλο Ολιβέιρα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο συγκεκριμένος, είναι κοινή απόφαση του ίδιου του προπονητή και της διοίκησης της ΠΑΕ, να μη συνεχίσουν μαζί μετά το τέλος της σεζόν. Αν επιβεβαιωθεί ο Ολιβέιρα, ο Αργεντινός τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν μετά από τρία χρόνια στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

Δεδομένα το κλίμα για τον Αλμέιδα είναι πολύ βαρύ καθώς η ομάδα συμπλήρωσε δύο μήνες χωρίς νίκη και μετρά τέσσερις σερί ήττες στα πλέι οφ. Δεν κατάφερε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο ενώ πλέον είναι πολύ πιθανό να χαθεί και η δεύτερη θέση.

Από την ΑΕΚ βέβαια δεν προκύπτει τίποτα προς το παρόν καθώς υπάρχουν ακόμη δύο ματς και με δύο νίκες η Ένωση μπορεί να τερματίσει δεύτερη. Με το τέλος των πλέι οφ όμως θα υπάρξουν εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και όπως φαίνεται και στον πάγκο.

Matias Almeyda se despede do AEK ao término da temporada, deixando o clube grego após 3 anos. O #AEK ocupa atualmente o 4° lugar. Além disso, foi derrotado na Copa da #Grécia pelo Olympiacos. A diretoria, juntamente com Matias, o técnico decidiu sair do AEK ao final da temporada. pic.twitter.com/UYyv9Rsm1c

