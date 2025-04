Ολοκληρώθηκε (27/4) η 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Superleague, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της ΑΕΚ με 2-0 στην «OPAP Arena» και τον ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 2-1 στην Τούμπα, με δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε.

Έτσι, με την τωρινή κατάσταση, οι Πράσινοι παραμένουν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 56 πόντους, οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν τρίτοι με 55 πόντους και η Ένωση έπεσε στην τέταρτη θέση έχοντας 53 πόντους μετά από τέσσερις σερί ήττες.

Ωστόσο όλα παραμένουν ανοιχτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για τη 2η προκριματική φάση του Champions League, με τις τρεις προαναφερθείσες ομάδες να είναι έτοιμες να τα δώσουν όλα μέχρι το τέλος.

Μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα πάντως έχουν διαφοροποιηθεί και οι πιθανότητες που έχει κάθε σύλλογος για να μπορέσει να επιτύχει τον παραπάνω στόχο και να φτάσει στη δεύτερη θέση.

Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 30/32) 🚨

▪️ PAOK with an important win over PAO, comes within 1 point to 2nd place

▪️ AEK drops to 4th!

📊 Biggest Movers This Round in Greek Super League:

Top 2 Chances

🚀 PAOK (+18%)

❌ Panathinaikos (-14%)

Top 5 Chances

🚀 Asteras… pic.twitter.com/N2LZsbXuWE

