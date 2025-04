BBC: Πρεμιέρα του εκρηκτικού ντοκιμαντέρ για την άνοδο και πτώση του μεγιστάνα της hip-hop, Diddy

Το ντοκιμαντέρ P Diddy: The Rise and Fall — όχι το πρώτο και σίγουρα όχι το τελευταίο ντοκιμαντέρ για τη δραματική πτώση του Sean Combs — κάνει πρεμιέρα στο BBC.

To ντοκιμαντέρ παρουσιάζει η βραβευμένη παρουσιάστρια Yinka Bokinni και θα εξετάσει την πολυετή (για δεκαετίες) κυριαρχία του Diddy στη βιομηχανία του θεάματος, το πώς έγινε ένας από τους πρώτους μεγιστάνες της hip-hop αναδεικνύοντας και καθιερώνοντας σειρά καλλιτεχνών, τις σχέσεις του με άλλους ισχυρούς παράγοντες και την πρόσφατη, θεαματική, πτώση του.

Ο προφυλακισμένος Combs είναι αντιμέτωπος με σοβαρές ποινικές διώξεις, όπως η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η σωματεμπορία και η μεταφορά προσώπων για πορνεία.

Κατηγορείται ότι κακοποιούσε, απειλούσε και εκβίαζε γυναίκες και άνδρες, και ότι δημιούργησε ένα σύστημα εξαναγκαστικής εργασίας, απαγωγών, εμπρησμών και δωροδοκιών.

Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και δήλωσε αθώος.

Οι δικηγόροι του χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες «απεχθείς» και υποστηρίζουν ότι «η αλήθεια θα λάμψει στο δικαστήριο».

Παράλληλα έχουν κατατεθεί δεκάδες αγωγές εις βάρος του, κάνοντας λόγο για συστηματική χρήση εξουσίας με σκοπό τη σιωπή και την κακοποίηση θυμάτων.

Στο P Diddy: The Rise and Fall, η Bokinni θα προσπαθήσει να εξηγήσει πώς ο Combs έφτασε στην κορυφή και γιατί κάποιοι μπορεί να αδιαφόρησαν για τα εγκλήματά του όλα αυτά τα χεόνια.

Μιλώντας με πρόσωπα από τον στενό κύκλο του Combs και μερικούς από τους μεγαλύτερους επικριτές του, η παρουσιάστρια θα αναζητήσει τι σκέφτονται γι’ αυτόν και γιατί τόσες πολλές κατηγορίες εναντίον του βγήκαν τώρα στο φως.

«Η δουλειά μου είναι να λέω ιστορίες – αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έλεγα αυτή», είπε η Bokinni.

«Η διερεύνηση των καταγγελιών εναντίον του Diddy έχει φέρει στο προσκήνιο την πιο σκοτεινή πλευρά μιας βιομηχανίας στην οποία τόσοι πολλοί από εμάς θα θέλαμε να ανήκουμε. Τραγουδήσαμε τα τραγούδια του, υιοθετήσαμε τον τρόπο ζωής του, παρακολουθήσαμε τις εκπομπές και θέλαμε περισσότερα. Αυτή ήταν μια συναισθηματική, μερικές φορές δύσκολη, εμπειρία. Και με μια δίκη στον ορίζοντα, αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια αναμφίβολα θα είναι εντυπωσιακό» πρόσθεσε.

Ο βραβευμένος με τρία Grammy Diddy, υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Aπίστευτα επιδραστικός ο Diddy συνδιαμόρφωσε και καθιέρωσε την hip-hop σκηνή, την ανέδειξε σε ένα από τα πιο κερδοφόρα και εμπορικά κεφάλαια της showbiz, ίδρυσε τη δισκογραφική Bad Boy Records και υπήρξε μέντορας καλλιτεχνών όπως οι Mαράϊα Κάρεί, Biggie Smalls, Mary J. Blige, Τζένιφερ Λόπεζ, Usher και αναρίθμητους άλλους.

«Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει ερωτήματα για το πώς η εξουσία, τα χρήματα, ο σεξισμός και η σιωπή λειτούργησαν προστατευτικά για έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της showbiz», αναφέρει η ανακοίνωσή του BBC.

Το P Diddy: The Rise and Fall που κάνει πρεμιέρα σήμερα στο BBC Three «θα είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα iPlayer, σε μια περίοδο, που η κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην υπόθεση. Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να ρίξει φως σε ένα πολυεπίπεδο σκάνδαλο που απειλεί να αλλάξει για πάντα την εικόνα ενός άλλοτε ανίκητου βασιλιά της hip-hop».

Η δίκη του Sean Diddy Combs θα ξεκινήσει τον Μάιο.