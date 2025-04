Ο Αντσελότι συμφώνησε με την Ομοσπονδία της Βραζιλίας (pic)

Ο Κάρλο Αντσελότι έδωσε τα χέρια με την Ομοσπονδία της Βραζιλίας και θα αναλάβει τη «Σελεσάο» στο τέλος της σεζόν, αποχωρώντας από τη Ρεάλ Μαδρίτης πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, σύμφωνα με τη Marca.

Ο Ιταλός τεχνικός έχει μπροστά του μια τεράστια πρόκληση, να επαναφέρει την Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου μετά από 23 χρόνια. Πρώτη διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχει, θα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Αμερική.

Μόνο οι υπογραφές για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο Αντσελότι θα τελειώσει έτσι την επιτυχημένη θητεία του στο Σαντιάγο Μπερναμπέου για να ξεκινήσει την πρόκληση της κατάκτησης του πολυπόθητου έκτου Παγκοσμίου Κυπέλλου για τη Βραζιλία.

Πλέον, ο 65χρονος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας με τη «σελεσάο», με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για συμφωνία ως το 2030.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.

Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.

Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025