Μόλις βγήκε από το διάστημα, ο γηραιότερος αστροναύτης της NASA που εργάζεται με πλήρη απασχόληση, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η έλλειψη βαρύτητας τον έκανε να αισθάνεται δεκαετίες νεότερος, με τους καθημερινούς πόνους να εξαφανίζονται.

Ο Ντον Πετίτ γιόρτασε τα 70ά γενέθλιά του στις 20 Απριλίου, βυθίζοντας την ατμόσφαιρα σε μια ρωσική κάψουλα Soyuz για να ολοκληρώσει μια αποστολή επτά μηνών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την προσγείωση, ο Πετίτ δήλωσε ότι ξεράθηκε σε όλες τις στέπες του Καζακστάν κατά την προσγείωση, αποτέλεσμα της αίσθησης της βαρύτητας για πρώτη φορά μετά από 220 ημέρες.

Η επιστροφή στη Γη ήταν πάντα «μια σημαντική πρόκληση» για το σώμα του, δήλωσε ο Πέτιτ από το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον. «Δεν έδειχνα πολύ καλά γιατί δεν ένιωθα πολύ καλά», είπε, προσθέτοντας ότι επέστρεψαν τα φυσιολογικά «τριξίματα και βογγητά» του σώματός του.

“Two Steppin on the Moon”; Country Western singer Josh Turner @joshturnermusic visited Houston Mission Control and sang us this song. Suni Williams and I decided to give it a try while Butch Wilmore filmed the effort. Here is “Two Steppin in Space”.

Big thanks to Josh Turner… pic.twitter.com/PVQJOYz0H1

— Don Pettit (@astro_Pettit) April 16, 2025