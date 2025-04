Η παρανοϊκή πορεία της Ρέξαμ – Από ημιεπαγγελματική, στην Championship σε 4 χρόνια και με έσοδα… Premier League (vids)

Ακόμα και για μια ομάδα που έχει το παρατσούκλι «Hollywood FC» και της οποίας οι παίκτες εμφανίστηκαν δίπλα στον Τσάνινγκ Τέιτουμ σε διαφήμιση του… Super Bowl, το να βλέπεις τον Ντάνι ΝτεΒίτο να πανηγυρίζει σε μπαρ του Λος Άντζελες μετά από ένα γκολ της… Ρέξαμ, στις καθυστερήσεις, είναι από τις πιο σουρεαλιστικές στιγμές της σεζόν.

Τέτοια ήταν το φοβερό γκολ του Όλι Ράθμποουν κόντρα στη Μπάρνσλεϊ, τον περασμένο Δεκέμβριο, που είχε διαμορφώσει το 1-0! Το βίντεο με τους πανηγυρισμούς έγινε αμέσως viral. Αλλά όχι τόσο, όσο η τρελή πορεία της Ρέξαμ υπό τους Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι. Μια πορεία που θα συνεχιστεί στην Championship, καθώς η νίκη επί της Τσάρλτον το Σάββατο σφράγισε την 3η συνεχόμενη άνοδο (σ.σ. παρουσία του ΝτεΒίτο στο γήπεδο)!

Danny Devito giving out high fives as Wrexham nick it against Barnsley.

What a world we live in 😍🌎 #WxmAFC pic.twitter.com/7EeBhTgTco

