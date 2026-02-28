Γουλβς – Άστον Βίλα 2-0: Τεράστια «γκέλα» για τους «χωριάτες» από την ουραγό

Ζοάο Γκόμες στο 61′ και Ροντρίγκο Γκόμες στο 90+8′ πλήγωσαν την Άστον Βίλα και χάρισαν τη νίκη στην ομάδα τους τη Γουλβς, στο παιχνίδι που «άνοιξε την αυλαία» της 28ης αγωνιστικής της Premier League.

Παίζοντας στην έδρα των ουραγών και ουσιαστικά καταδικασμένων με υποβιβασμό «Λύκων» οι «Χωριάτες» είχαν μεγάλη ευκαιρία για νίκη η οποία θα τους έφερνε πιο κοντά στις δύο κορυφαίες θέσεις, εκεί όπου βρίσκονται η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο την… πέταξαν στα σκουπίδια.

Μετά από την 7η ήττα της, η Άστον Βίλα παρέμεινε στους 51 βαθμούς, την ώρα που η Γουλβς έφτασε τους 13, μετά τη μόλις 2η νίκη της σε όλο το πρωτάθλημα!

Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλους πρωταγωνιστές τους δύο Γκόμες, με τον Βραζιλιάνο Ζοάο Γκόμες να είναι εκείνος που έκανε το 1-0 στο 61ο λεπτό και τον Πορτογάλο Ροντρίγκο Γκόμες (είχε περάσει ως αλλαγή) να βάζει το… κερασάκι στην τούρτα για τη Γουλβς «γράφοντας» το τελικό 2-0 στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 27/02

Γουλβς-Άστον Βίλα 2-0

(61′ Ζοάο Γκόμες, 90’+8′ Ροντρίγκο Γκόμες)

Σάββατο 28/02

Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ (14:30)

Μπέρνλι-Μπρέντφορντ (17:00)

Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 01/03

Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)

Η βαθμολογία της Premier League (σε 28 αγώνες)

Αναλυτικά η επόμενη (29η) αγωνιστική της Premier League

Τρίτη 03/03

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ (21:30)

Έβερτον-Μπέρνλι (21:30)

Λιντς-Σάντερλαντ (21:30)

Γουλβς-Λίβερπουλ (22:15)

Τετάρτη 04/03

Άστον Βίλα-Τσέλσι (21:30)

Μπράιτον-Άρσεναλ (21:30)

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30)

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)

Πέμπτη 05/03

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας (22:00)