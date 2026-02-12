«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» στο τέλος η Άστον Βίλα (1-0)

Νίκη στο «ρελαντί» για τη Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 επί της Φούλαμ το βράδυ της Τετάρτης (11/2) στο Έτιχαντ, σε παιχνίδι για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Με αυτό το «τρίποντο», το οποίο ήταν το 16ο στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, οι «Πολίτες» έφτασαν τους 53 βαθμούς και έχουν τρεις λιγότερους από την πρώτη Άρσεναλ που έχει 56, αλλά και παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την αξιόλογη φέτος Μπρέντφορντ εκτός έδρας (Πέμπτη 12/2).

Οσον αφορά το παιχνίδι με τη Φούλαμ, δεν αντέχει σε κριτική, καθώς μέσα σε 39 λεπτά η Μάντσεστερ Σίτι είχε πετύχει και τα τρία τέρματά της, καθαρίζοντας το ματς πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Για την ακρίβεια έκανε το 3-0 από το 24′ έως το 39′! Συγκεκριμένα ο Σεμένιο άνοιξε το σκορ (1-0) στο 24ο λεπτό, ενώ ο ίδιος παίκτης «σέρβιρε» στον Ο’ Ράιλι, ο οποίος έκανε το 2-0 στο 30΄. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο 39′ μετά από ασιστ του Φόντεν.

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Ματέους Νούνες (60’ Χουσάνοβ), Ντίας, Γκεΐ, Αΐτ Νουρί, Ρόδρι (71’ Γκονθάλεθ), Μπερνάρντο Σίλβα (670’ Ράιντερς), Ο’Ράιλι, Σεμένιο, Φόντεν (71’ Τσερκί), Χάαλαντ (46’ Μαρμούς).

Φούλαμ: Λένο, Τετέ, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Σεσενιόν, Μπέργκ (81’ Ριντ), Ιβόμπι, Γουίλσον (72’ Μπομ), Σμιθ Ρόου (60’ Μουνίς), Τσουκβουέζε (60’ Κινγκ), Χιμένες (60΄Κέβιν).

Λύτρωση στο 86′ για την Άστον Βίλα

Λίγο έλειψε η Άστον Βίλα να αφήσει βαθμούς απέναντι στην Μπράιτον, όμως τελικά «λυτρώθηκε» στο 86ο λεπτό, επικρατώντας με 1-0. Τι κι αν η «λύτρωση» ήρθε από αυτογκόλ του Χίνσελγουντ, αρκούσε ώστε οι «χωριάτες» να φτάσουν τους 50 βαθμούς και να εδραιωθούν ακόμη περισσότερο στην 3η θέση, περιμένοντας απώλειες από τις ομάδες παραπάνω.

Στο 81ο λεπτό πέρασε στο ματς ο Μπάμπης Κωστούλας αντί του Ντάνι Γουέλμπεκ.

Τεράστια «ανάσα» για τη Μπερνλι με σπουδαίο διπλό στην Κρίσταλ Πάλας

Στο ματς με το μεγαλύτερο σκορ, αλλά και τις πιο έντονες εναλλαγές συναισθημάτων, η Μπέρνλι επικράτησε μέσα στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 3-2 και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της για παραμονή!

Τι κι αν έχανε με 2-1 στο 40ο λεπτό κατάφερε να πετύχει μεγάλη ανατροπή. Στο 44′ ο Άντονι ισοφάρισε σε 2-2 και στο 45+2′ ο Λερμα με αυτογκόλ έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους και μαζί τη νίκη, καθώς το σκορ παρέμεινε το ίδιο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής της Premier League

Τρίτη 10/02

Τσέλσι-Λιντς 2-2

(24’ Ζοάο Πέδρο, 58’ πέν. Πάλμερ – 67’ πέν. Ενμετσά, 73’ Όκαφορ)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2

(42’ πέν. Εντιαγέ – 61’ Ραγιάν, 64’ Αντλί)

Τότεναμ-Νιουκάστλ 1-2

(64’ Γκρέι – 45’+5’ Τιό, 68’ Ράμσεϊ)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

(50′ Σούτσεκ – 90’+6′ Σέσκο)

Τετάρτη 11/02



Άστον Βίλα-Μπράιτον 1-0

(86’αυτ. Χίνσελγουντ)

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 2-3

(17′, 33′ Στραντ Λάρσεν – 40′ Χάνιμπαλ, 44′ Άντονι, 45+2′ αυτογκόλ Λέρμα)

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 3-0

(24′ Σεμένιο, 30′ Ο’ Ράιλι, 39′ Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 0-0

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 0-1

(61′ Φαν Ντάικ)

Πέμπτη 12/02

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (22:00)



Η βαθμολογία της Premier League σε 26 αγωνιστικές

Αναλυτικά η επόμενη (27η) αγωνιστική:



Σάββατο 21/02

Άστον Βίλα-Λιντς (17:00)

Μπρέντφορντ-Μπράιτον (17:00)

Τσέλσι-Μπέρνλι (17:00)

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ (19:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ (22:00)

Κυριακή 22/02

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (16:00)

Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)

Τότεναμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 23/02

Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)