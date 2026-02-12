Σάντερλαντ – Λίβερπουλ 0-1: Τρίποντο με «υπογραφή» Φαν Ντάικ

Πέρασε έστω και δύσκολα από την έδρα της Σάντερλαντ η Λίβερπουλ. Με γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 61′ οι «κόκκινοι» επικράτησαν με σκορ 1-0 για την 26η αγωνιστική της Premier League και παραμένουν σε τροχιά Champions League.

Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει πλέον 42 βαθμούς, ενώ βρίσκεται στην 6η θέση, στο -2 από τη Τσέλσι και στο -3 από την 4η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το πρώτο είχε λιγοστές φάσεις στις δύο εστίες, με τις ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα δίχως να υπάρχει σκορ. στο 60’ ο Ρεϊνίλντο πρόλαβε τον Σαλάχ, ο οποίος δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ωστόσο στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Σαλάχ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά έκανε το 0-1. Σκορ το οποίο ήταν και το τελικό, με τη Λίβερπουλ να φεύγει με τη σημαντική νίκη.

ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: Ρουφς, Μουκιελέ, Μπάλαρντ, Αλντερέτε (80’ Χεϊρτράουντα), Ρεϊνίλντο, Χιουμ (80’ Ταλμπί), Σαντίκι, Λε Φε, Ανγκούλο (80’ Μουντλ), Ντιαρά (90+1′ Ισιντόρ), Μπρόμπεϊ

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Έντο (69’ Γκόμεζ), Φαν Ντάικ, Κονατέ, Ρόμπερτσον, Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Βιρτς, Χάκπο (75’ Τζόουνς), Σαλάχ, Εκιτικέ (88’ Κιέζα)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Τότεναμ – Νιούκαστλ 1-2

Τσέλσι – Λιντς 2-2

Έβερτον – Μπόρνμουθ 1-2

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

Νότιγχαμ – Γουλβς 0-0

Άστον Βίλα – Μπράιτον 1-0

Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι 2-3

Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ 3-0

Σάντερλαντ – Λίβερπουλ 0-1

12/2 22:00 Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

Η επόμενη αγωνιστική

21/2 17:00 Άστον Βίλα – Λιντς

21/2 17:00 Μπρέντφορντ – Μπράιτον

21/2 17:00 Τσέλσι – Μπέρνλι

21/2 19:30 Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ

21/2 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ

22/2 16:00 Νότιγχαμ – Λίβερπουλ

22/2 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς

22/2 16:00 Σάντερλαντ – Φούλαμ

22/2 18:30 Τότεναμ – Άρσεναλ