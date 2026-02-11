Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς 0-0: «Σφυροκόπημα» των Reds με 35 τελικές, αλλά…
Η Νότιγχαμ Φόρεστ «σφυροκόπησε» την Γουλβς με 35 τελικές, αλλά η τύχη της γύρισε την πλάτη και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 0-0.
- Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
- Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
- Πιστεύουν οι Έλληνες στους εξωγήινους; Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν!
- Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Η Νότιγχαμ Φόρεστ «πάτησε» την Γουλβς, δημιουργώντας 35 τελικές, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος της, με το παιχνίδι στο «Σίτι Γκράουντ» να ολοκληρώνεται στο 0-0. Οι Reds κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε με… τίποτα, με την αναμέτρηση για την 26η αγωνιστική της Premier League να ολοκληρώνεται ισόπαλη, χωρίς τέρματα. Στους 27 βαθμούς η Νότιγχαμ Φόρεστ, τελευταία και χωρίς ελπίδα η Γουλβς με 9.
Την επόμενη αγωνιστική (22/2, 16:00) οι Reds υποδέχονται την Λίβερπουλ, ενώ οι Λύκοι παίζουν εκτός έδρας με την Κρίσταλ Πάλας (22/2, 16:00).
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και στο πρώτο 10άλεπτο είχαν δύο τελικές: Με τον Γκιμπς Γουάιτ στο 2’ και με τον Χάντσον Οντόι στο 7’. Στο 14’ ο Γκιμπς Γουάιτ πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 31’ οι γηπεδούχοι βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Χάντσον Οντόι έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Λούκα, αλλά αυτός δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.
Στο 35’ η Νότιγχαμ είχε μια ακόμα ευκαιρία με τον Γκιμπς Γουάιτ. Στο 54’ ο Χάτσινσον έκανε το σουτ, αλλά ο Σα μπλόκαρε, με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα της Γουλβς να αποκρούει και το σουτ του Μοράτο στο 76’. Επτά λεπτά αργότερα, ο Μιλένκοβιτς δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Σα.
Στα τελευταία λεπτά η Νότιγχαμ πίεσε ασφυκτικά, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ της νίκης, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0.
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Ορτέγκα, Ουίλιαμς, Μοράτο, Σανγκαρέ, Μιλένκοβιτς, Άινα, Άντερσον, Χάτσινσον, Χάντσον Οντόι (65’ Εντόι), Γκιμπς Γουάιτ, Λούκα (72’ Ζεσούς)
ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Ρ.Γκόμες (60’ Τσατσούα), Μοσκέρα, Κρέιτσι, Σ.Μπουένο, Ο.Μπουένο (60’ Βόλφε), Μανέ, Α.Γκόμες (78’ Μπελεγκάρντ), Άρμστρονγκ, Ζ.Γκόμες, Αροκοντάρε.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
Τότεναμ – Νιούκαστλ 1-2
Τσέλσι – Λιντς 2-2
Έβερτον – Μπόρνμουθ 1-2
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1
Νότιγχαμ – Γουλβς 0-0
Άστον Βίλα – Μπράιτον 1-0
Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι 2-3
Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ 3-0
Σάντερλαντ – Λίβερπουλ 0-1
12/2 22:00 Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Η επόμενη αγωνιστική
21/2 17:00 Άστον Βίλα – Λιντς
21/2 17:00 Μπρέντφορντ – Μπράιτον
21/2 17:00 Τσέλσι – Μπέρνλι
21/2 19:30 Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ
21/2 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ
22/2 16:00 Νότιγχαμ – Λίβερπουλ
22/2 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς
22/2 16:00 Σάντερλαντ – Φούλαμ
22/2 18:30 Τότεναμ – Άρσεναλ
- Μπιλμπάο – Σοσιεδάδ 0-1: «Διπλό» και προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Κυπέλλου
- «Καθάρισε» από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» λίγο πριν το φινάλε η Άστον Βίλα (1-0)
- Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 2-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Βαυαροί
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς 0-0: «Σφυροκόπημα» των Reds με 35 τελικές, αλλά…
- Μπενίτεθ: «Για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι»
- Λουτσέσκου: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι και προκριθήκαμε δίκαια»
- Η Σάκκαρη ψάχνει «εκδίκηση» και τον πρώτο της ημιτελικό μετά από 22 μήνες (vids)
- Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις