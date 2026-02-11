Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς 0-0: «Σφυροκόπημα» των Reds με 35 τελικές, αλλά…

Η Νότιγχαμ Φόρεστ «πάτησε» την Γουλβς, δημιουργώντας 35 τελικές, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος της, με το παιχνίδι στο «Σίτι Γκράουντ» να ολοκληρώνεται στο 0-0. Οι Reds κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε με… τίποτα, με την αναμέτρηση για την 26η αγωνιστική της Premier League να ολοκληρώνεται ισόπαλη, χωρίς τέρματα. Στους 27 βαθμούς η Νότιγχαμ Φόρεστ, τελευταία και χωρίς ελπίδα η Γουλβς με 9.

Την επόμενη αγωνιστική (22/2, 16:00) οι Reds υποδέχονται την Λίβερπουλ, ενώ οι Λύκοι παίζουν εκτός έδρας με την Κρίσταλ Πάλας (22/2, 16:00).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και στο πρώτο 10άλεπτο είχαν δύο τελικές: Με τον Γκιμπς Γουάιτ στο 2’ και με τον Χάντσον Οντόι στο 7’. Στο 14’ ο Γκιμπς Γουάιτ πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 31’ οι γηπεδούχοι βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Χάντσον Οντόι έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Λούκα, αλλά αυτός δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.

Στο 35’ η Νότιγχαμ είχε μια ακόμα ευκαιρία με τον Γκιμπς Γουάιτ. Στο 54’ ο Χάτσινσον έκανε το σουτ, αλλά ο Σα μπλόκαρε, με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα της Γουλβς να αποκρούει και το σουτ του Μοράτο στο 76’. Επτά λεπτά αργότερα, ο Μιλένκοβιτς δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Σα.

Στα τελευταία λεπτά η Νότιγχαμ πίεσε ασφυκτικά, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ της νίκης, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Ορτέγκα, Ουίλιαμς, Μοράτο, Σανγκαρέ, Μιλένκοβιτς, Άινα, Άντερσον, Χάτσινσον, Χάντσον Οντόι (65’ Εντόι), Γκιμπς Γουάιτ, Λούκα (72’ Ζεσούς)

ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Ρ.Γκόμες (60’ Τσατσούα), Μοσκέρα, Κρέιτσι, Σ.Μπουένο, Ο.Μπουένο (60’ Βόλφε), Μανέ, Α.Γκόμες (78’ Μπελεγκάρντ), Άρμστρονγκ, Ζ.Γκόμες, Αροκοντάρε.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Τότεναμ – Νιούκαστλ 1-2

Τσέλσι – Λιντς 2-2

Έβερτον – Μπόρνμουθ 1-2

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

Νότιγχαμ – Γουλβς 0-0

Άστον Βίλα – Μπράιτον 1-0

Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι 2-3

Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ 3-0

Σάντερλαντ – Λίβερπουλ 0-1

12/2 22:00 Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

Η επόμενη αγωνιστική

21/2 17:00 Άστον Βίλα – Λιντς

21/2 17:00 Μπρέντφορντ – Μπράιτον

21/2 17:00 Τσέλσι – Μπέρνλι

21/2 19:30 Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ

21/2 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ

22/2 16:00 Νότιγχαμ – Λίβερπουλ

22/2 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς

22/2 16:00 Σάντερλαντ – Φούλαμ

22/2 18:30 Τότεναμ – Άρσεναλ