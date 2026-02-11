Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε από… έμφραγμα χάρη στο γκολ του Μπέντζαμιν Σέσκο, ο οποιος σκόραρε στο 96′ και έσωσε την παρτίδα για την ομάδα του κρατώντας την γερά στο κόλπο της τετράδας.

Η ομάδα του Κάρικ ήρθε ισόπαλη με 1-1 απέναντι στη Γουέστ Χαμ στο ματς της 26ης αγωνιστικής της Premier League και φιγουράρει στην 4η θέση της βαθμολογίας με 45 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Νούνο, παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη με 24 πόντους.

Η Γουέστ Χαμ άνοιξε το σκορ στο 50ο λεπτό με γκολ του Τόμας Σούτσεκ έπειτα από την τελική πάσα του Μπόουεν, βάζοντας σε θέση οδηγού τους Λονδρέζους.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σκόραρε στο 63ο λεπτό με τον Μέινου να πασάρει και τον Κασεμίρο να βρίσκει δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Έπρεπε το ματς να φτάσει στο 96′ για να σκοράρει ο Σέσκο και να κάνει το 1-1 για την Γιουνάιτεντ, σώζοντας έτσι τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του Μάικλ Κάρικ.

Γουέστ Χαμ: Χέρμανσεν, Γουάν Μπισάκα, Ντισασί, Μαυροπάνος, Ντιούφ (79’ Μαγκάσα), Σούτσεκ, Φερνάντες, Ποτς (80’ Σκαρλς), Σάμερβιλ (90’ Γουόκερ Πίτερς), Μπόουεν (90’ Τραορέ), Καστεγιάνος (68’ Γουίλσον)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ (82’ Ζίρκζεϊ), Σο, Μαγκουάιρ (68’ Γιορό), Μαρτίνες, Μέινου, Ντιαλό, Κασεμίρο, Φερνάντες, Κούνια (69’ Σέσκο), Μπεμό.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της Premier League

Τρίτη 10/02

Τσέλσι-Λιντς 2-2

(24’ Ζοάο Πέδρο, 58’ πέν. Πάλμερ – 67’ πέν. Ενμετσά, 73’ Όκαφορ)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2

(42’ πέν. Εντιαγέ – 61’ Ραγιάν, 64’ Αντλί)

Τότεναμ-Νιουκάστλ 1-2

(64’ Γκρέι – 45’+5’ Τιό, 68’ Ράμσεϊ)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

(50′ Σούτσεκ – 90’+6′ Σέσκο)

Τετάρτη 11/02

Άστον Βίλα-Μπράιτον (21:30)

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ (21:30)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς (21:30)

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ (22:15)

Πέμπτη 12/02

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (22:00)

Αναλυτικά η επόμενη (27η) αγωνιστική:

Σάββατο 21/02

Άστον Βίλα-Λιντς (17:00)

Μπρέντφορντ-Μπράιτον (17:00)

Τσέλσι-Μπέρνλι (17:00)

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ (19:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ (22:00)

Κυριακή 22/02

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (16:00)

Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)

Τότεναμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 23/02

Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)