Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.
Δύο γκολ της Λιντς με τους Ενμετσά (67’πεν.) και Οκαφόρ (73′) «πάγωσαν» το Στάμφορντ Μπριτζ και υποχρέωσαν την Τσέλσι στο ισόπαλο 2-2 – για την 26η αγωνιστική της Premier League– παρά το γεγονός ότι ως εκείνο το χρονικό σημείο οι «μπλε» ήταν «καβάλα στ’ άλογο» έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων!
Μετά από αυτό το κακό αποτέλεσμα, η Τσέλσι χάλασε το νικηφόρο σερί της και με την 6η ισοπαλία της στο πρωτάθλημα έφτασε τους 44 βαθμούς και είναι 5η. Έτσι έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει ένα ακόμη πολύτιμο βήμα για την 4άδα, την στιγμή που λίγο αργότερα η 5η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιρνε ισοπαλία 1-1 με τα… χίλια ζόρια στην έδρα της Γουέστ Χαμ και έχει 45β.
Το σκορ για τους γηπεδούχους είχε ανοίξει στο 24′ ο Πέδρο, ενώ το 2-0 είχε κάνει με πέναλτι ο Πάλμερ στο 58′, όπως όμως αποδεικνύεται δεν αρκούσαν για τη νίκη.
ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Κουκουρέγια (46’ Χάτο), Τσαλόμπα, Ατσεαμπόνγκ (79’ Φοφανά), Γκουστό, Αντρέι Σάντος (79’ Ντέλαπ), Καϊσέδο, Φερνάντες, Εστεβάο (64’ Νέτο), Ζοάο Πέδρο
ΛΙΝΤΣ: Ντάρλοου, Μπιγιόλ, Γκούντμουντσον, Μπογκλ, Ροντόν, Μπόρναουβ (55’ Οκαφόρ), Γκρούεφ, Αμπαντού, Τζάστιν, Αάρονσον (90+5′ Λόνγκσταφ), Ενμετσά (82’ Τζέιμς).
Πλησιάζει στην επικίνδυνη ζώνη η Τότεναμ
Η «κατρακύλα» για την Τότεναμ δεν έχει τελειωμό, καθώς αυτή τη φορά ηττήθηκε με 1-2 στην έδρα της από τη Νιούκαστλ. Αυτή ήταν η 11η ήττα για την Τότεναμ η οποία παρέμεινε στους 29 βαθμούς και πλέον αρχίζει να κινδυνεύει σοβαρά. Όσον αφορά τους «ανθρακωρύχους» μείωσαν την απόσταση που τους χωρίζει από την 6η θέση στους τρεις βαθμούς, έχοντας ματς περισσότερο.
Αναφορικά με την εξέλιξη του αγώνα στις καθυστερήσεις του Α’ μέρους ο Τιό έδωσε προβάδισμα στη Νιούκαστλ, για να έρθει ο Γκρέι στο 64’ να ισοφαρίσει σε 1-1 για την Τότεναμ, προσωρινά μόνο ωστόσο… Κι αυτό καθώς τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ράμσεϊ έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα του (2-1 ), προβάδισμα το οποίο διατήρησε ως το φινάλε του αγώνα.
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Τρίπιερ, Μπότμαν, Μπερν, Τιαό, Γκιμαράες, Ράμσεϊ(75’ Τονάλι), Μπαρνς, Ελάνγκα(75’ Μέρφι), Γκόρντον(88’ Βολτεμάντε), Γουίλοκ(88’ Οσούλα)
«Διπλό» της Μπόρνμουθ στην Έβερτον
«Ηχηρή» νίκη που την φέρνει μέσα στην 10άδα της Premier League πανηγύρισε με 2-1 η Μπόρνμουθ μέσα στο «σπίτι» Έβερτον και μάλιστα με ανατροπή. Πλέον τα «κεράσια» βρίσκονται στο -2 από την εξάδα, έχοντας 37 βαθμούς και η Λίβερπουλ 39.
Στην εξέλιξη του αγώνα ο Εντιαγέ έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους στο 42′ με πέναλτι, όμως το δεύτερο μέρος ανήκε στους φιλοξενούμενους. Ουσιαστικά ένα οκτάλεπτο άλλαξε το ματς. Κι αυτό καθώς στο 61’ ο Ραγιάν ισοφάρισε (1-1), τρία λεπτά αργότερα ο Αντλί έκανε την ανατροπή (1-2), ενώ στο 69’ μπήκε το… κερασάκι στην τούρτα για την Έβερτον μιας και η αποβλήθηκε ο Ο’Μπράιεν! Έτσι το 1-2 υπέρ των φιλοξενούμενων παρέμεινε μέχρι το τέλος…
Aναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της Premier League
Τρίτη 10/02
Τσέλσι-Λιντς 2-2
(24’ Ζοάο Πέδρο, 58’ πέν. Πάλμερ – 67’ πέν. Ενμετσά, 73’ Όκαφορ)
Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2
(42’ πέν. Εντιαγέ – 61’ Ραγιάν, 64’ Αντλί)
Τότεναμ-Νιουκάστλ 1-2
(64’ Γκρέι – 45’+5’ Τιό, 68’ Ράμσεϊ)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)
Τετάρτη 11/02
Άστον Βίλα-Μπράιτον (21:30)
Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι (21:30)
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ (21:30)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς (21:30)
Σάντερλαντ-Λίβερπουλ (22:15)
Πέμπτη 12/02
Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (22:00)
Η βαθμολογία της Premier League
Αναλυτικά η επόμενη (27η) αγωνιστική:
Σάββατο 21/02
Άστον Βίλα-Λιντς (17:00)
Μπρέντφορντ-Μπράιτον (17:00)
Τσέλσι-Μπέρνλι (17:00)
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ (19:30)
Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ (22:00)
Κυριακή 22/02
Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (16:00)
Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)
Τότεναμ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 23/02
Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
